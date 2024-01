Czy warto zainwestować w Memeinator po opinii MFW na temat AI?

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego sztuczna inteligencja może wpłynąć na około 60% miejsc pracy w krajach o wyższych dochodach.

Sztuczna inteligencja może pomóc zwiększyć produktywność pracy

Dobrą wiadomością jest to, że około połowa z nich prawdopodobnie odnotuje wzrost produktywności dzięki integracji sztucznej inteligencji. Według Kristaliny Georgievy – szefowej MFW:

Jesteśmy na krawędzi rewolucji technologicznej, która może przyspieszyć produktywność, pobudzić globalny wzrost gospodarczy i podnieść dochody na całym świecie.

Jej perspektywa jest podobna do analityków Goldman Sachs, którzy niedawno powiedzieli klientom w nocie badawczej, że sztuczna inteligencja może pomóc znacząco poprawić wydajność pracy i zwiększyć produkt krajowy brutto nawet o 7,0%.

Wspomniane wyżej prognozy sugerują, że w nadchodzących latach należy spodziewać się dalszego skupienia na sztucznej inteligencji, a związane z tym korzyści prawdopodobnie wpłyną na wiele nazw, w tym na niedawno uruchomione projekty, takie jak Memeinator.

Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest Memeinator i co zamierza osiągnąć.

Memeinator pomaga wykorzystać szybki rozwój sztucznej inteligencji

Memeinator to przede wszystkim platforma oparta na blockchainie, ale również aktywnie wykorzystująca sztuczną inteligencję.

Założyciele projektu zdają sobie sprawę, że oszustwa i przekręty stoją na drodze napływu kapitału do monet meme. Stworzyli więc platformę, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do skanowania słabszych tokenów w sieci i niszczenia ich.

Podsumowując, Memeinator określa swój ostateczny cel w białej księdze na swojej stronie internetowej jako całkowitą dominację w przestrzeni monet meme. Inicjatywa jest napędzana przez własną natywną monetę o nazwie “MMTR”, o której można myśleć zasadniczo jako o sposobie na uzyskanie ekspozycji na szybki rozwój sztucznej inteligencji.

Należy pamiętać, że MMTR jest obecnie w przedsprzedaży. Aby dowiedzieć się więcej o Memeinator lub jego natywnej monecie meme, odwiedź stronę internetową pod tym linkiem.

Memeinator (MMTR) zebrał już miliony w przedsprzedaży

Zaangażowanie Memeinator w eliminację słabych monet meme przyciąga zainteresowanie MMTR. Świadczy o tym fakt, że natywny token zebrał blisko 3,6 mln USD w ciągu kilku miesięcy.

Obecnie kosztuje on 0,0186 USD i oczekuje się, że osiągnie 0,0197 USD w kolejnym etapie przedsprzedaży, zgodnie ze stroną internetową.

Po przedsprzedaży MMTR będzie notowany na giełdach kryptowalut, podobnie jak jego odpowiedniki w przeszłości, co może skutkować aprecjacją kursu, ponieważ potencjalni inwestorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do Memeinator.

Warto tutaj wspomnieć, że Statista prognozuje, że sztuczna inteligencja będzie rynkiem o wartości 2,0 bln USD do końca tej dekady. W chwili obecnej AI jest warta tylko około 200 mld USD.

Możesz skorzystać z tego potencjału dziesięciokrotnego wzrostu w ciągu najbliższych sześciu do siedmiu lat, zajmując pozycję w Memeinator. Szczegóły dotyczące projektu i monety MMTR są dostępne tutaj.

MMTR odniesie korzyści w miarę dalszego wzrostu rynku monet meme

Pomimo wspomnianych wcześniej oszustw i nadużyć, rynek monet meme powstał z popiołów, aby w ciągu 2-3 lat osiągnąć wycenę około 20 mld USD.

Ponieważ Memeinator spełnia swoją obietnicę oczyszczenia tej przestrzeni ze słabszych monet i zdominowania jej, można sobie wyobrazić, że rynek tokenów meme również wzrośnie tak szybko w nadchodzących latach – i możesz skorzystać z tego oczekiwanego wzrostu, jeśli zainwestujesz w MMTR już dziś.

Wreszcie, należy pamiętać, że MMTR jest kryptowalutą u podstaw. Tak więc, bardziej korzystne tendencje na rynku kryptowalut mogą również przyczynić się do wzrostu jej ceny. Na szczycie tej listy znajduje się Bitcoin ETF, który Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ostatecznie zatwierdziła w zeszłym tygodniu.

Halving Bitcoina i oczekiwany powrót amerykańskiego banku centralnego do obniżania stóp procentowych w tym roku to jedne z innych czynników sprzyjających kryptowalutom, które mogą być dobrodziejstwem dla Memeinator. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak kupić MMTR w kilku prostych krokach.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.