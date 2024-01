Stowarzyszenie Hashgraph i Swirlds Labs uruchamiają kurs „Budowanie na Hederze”

Hedera (HBAR), sieć blockchain typu proof-of-stake, napędzająca innowacje Web3, otrzyma znaczny impuls dzięki nowej inicjatywie mającej na celu przyciągnięcie większej liczby programistów do sieci.

W środę organizacja non-profit The Hashgraph Association i Swirlds Labs, platforma skupiona na przyspieszaniu rozwoju i adopcji Hedery, ogłosiły kurs edukacyjny, którego celem jest umożliwienie osobom fizycznym i przedsiębiorstwom poznania publicznego blockchainu i sposobów na jego wykorzystaniu.

Bezpłatny kurs „Building on Hedera Course” ma na celu zapewnienie inżynierom, programistom i przedsiębiorstwom blockchain podstawy do innowacji Web3 na platformie Hedera, stwierdziło Swirlds Labs w poście na blogu opublikowanym 17 stycznia.

Ścieżki edukacyjne i możliwości budowania na Hederze

W komentarzu Kamal Youssefi ze stowarzyszenia Hashgraph Association stwierdził, że kurs „Budowanie na Hederze” zapewni użytkownikom, którzy ukończą program, certyfikaty NFT. W ten sposób firmy mogą zaprezentować umiejętności i kwalifikacje członka zespołu. Youssefi dodał:

„Nowo utworzona struktura edukacyjna ma na celu stworzenie wydajnego i dostępnego procesu, dzięki któremu zarówno nowi, jak i obecni programiści będą mogli podnosić umiejętności w zakresie korzystania z technologii specyficznej dla Web3”.

Stowarzyszenie Hashgraph i Swirlds Labs planują dodać do programu więcej kursów i certyfikatów, mając na celu zapewnienie wszechstronnego zrozumienia i bazy wiedzy inżynierom i programistom poznającym Hederę. Dzięki temu osoby biorące udział w programie otrzymają wszystkie potrzebne umiejętności i przeszkolenie.

Dr Leemon Baird, współzałożyciel i dyrektor generalny Swirlds Labs, powiedział:

„Silna społeczność ma ogromną potrzebę edukacji. Ten nowy kurs „Budowanie na Hederze” zapewnia ścieżki edukacyjne i możliwości potrzebne osobom już obecnym w społeczności, a także zachęca innych do odkrywania tego, co Hedera ma do zaoferowania”.

Ogłoszenie kursu następuje dzień po ogłoszeniu przez firmę Hedera, że Hitachi America, Ltd. dołączyła do Rady Hedera. Hitachi wniesie do Hedery swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwiązań przemysłowych, pomagając w nadchodzącym roku stworzyć weryfikację koncepcji kompleksowego łańcucha dostaw i rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju dla blockchainu HBAR.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.