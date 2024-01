Cardano (ADA) vs Solana (SOL): lepsze kryptowaluty do kupienia w 2024 roku?

Cardano (ADA) i Solana (SOL) to jedne z najpopularniejszych sieci blockchain w branży. Są to wielomiliardowe podmioty o łącznej kapitalizacji rynkowej przekraczającej 61 miliardów dolarów. W tym przypadku obie są cenniejsze niż niektóre znane firmy, takie jak Ford, General Motors, Teladoc i Estee Lauder. Który zatem zakup jest lepszy pomiędzy SOL i ADA?

Dlaczego Solana jest lepszym zakupem niż Cardano

Copy link to section

Cardano i Solana to sieci blockchain zbudowane w tym samym celu. Są wykorzystywane przez programistów do uruchamiania zdecentralizowanych aplikacji (dApps) w kluczowych branżach, takich jak gry, zdecentralizowane finanse (DeFi) i tokeny niezamienne (NFT).

W tym przypadku istnieje kilka powodów, dla których Solana jest zdecydowanie lepszą inwestycją niż Cardano. Po pierwsze, Cardano jest często opisywane jako łańcuch duchów, co oznacza łańcuch bloków, który nie jest wspierany przez żadne znaczące aplikacje.

Bliższe spojrzenie na ekosystem Cardano pokazuje, że ma on tylko kilku programistów. Według DeFi Llama Cardano ma w swojej sieci 33 aplikacje DeFi w porównaniu do 123 Solany. W rezultacie Cardano ma TVL na poziomie 347 milionów dolarów w porównaniu do 1,4 miliarda dolarów Solany.

TVL to nie jedyne dane, na które należy zwrócić uwagę podczas oceny ekosystemu. Na przykład powinieneś sprawdzić, czy jakieś osoby korzystają z tych DEX-ów i protokołów pożyczkowych. Dane CoinMarketCap pokazują, że Minswap, największy DEX w Solanie, zrealizował transakcje o wartości zaledwie 2,9 miliona dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Z kolei w pierwszej dziesiątce pod względem wolumenu transakcji znajdują się należące do Solany spółki Orca i Raydium. Większe są tylko platformy takie jak Uniswap, dYdX i Kine Protocol. A jakiś czas temu Solana obsługiwała większy wolumen DEX niż Ethereum.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Innym powodem, dla którego Cardano jest siecią widmo o wartości 18 miliardów dolarów, jest to, że w swoim ekosystemie ma minimalną liczbę monet stabilnych. Dane pokazują, że ma stajnie o wartości zaledwie 18 milionów dolarów, podczas gdy Solana ma ponad 1,8 miliarda dolarów.

Ale Cardano jest recenzowane, prawda?

Copy link to section

Wracając do branży tokenów niezamiennych (NFT), widzimy, że w Cardano dzieje się niewiele. Dane CryptoSlam pokazują, że całkowita sprzedaż NFT w Solanie wynosi ponad 4,7 miliarda dolarów. Miał ponad 1,9 miliona kupujących i 1,49 miliona sprzedających. Z drugiej strony Cardano sprzedał 631 milionów dolarów, odpowiednio przy 1,28 miliona i 668 tysiącach kupujących i sprzedających.

Tymczasem Solana ma więcej transakcji niż Cardano. Dane Cardanoscan pokazują, że ADA przeprowadziła ponad 83 miliony transakcji, a Cardano ponad 262 miliony. Liczby te mogą jednak mylić, co częściowo wyjaśnia, dlaczego Cardano nadal jest podmiotem wartym 18 miliardów dolarów. W większości przypadków handlowcy detaliczni kupują Cardano, ponieważ jest on mocno promowany przez brokerów.

Innym powodem, dla którego Cardano przyciąga uwagę, jest twierdzenie, że jest recenzowane. Twórcy twierdzą, że ma w sieci ponad 100 opublikowanych artykułów. Niektóre z tych dokumentów można znaleźć tutaj. Jednak w rzeczywistości wszystkie te dokumenty nic nie znaczą, jeśli platforma nie może przyciągnąć programistów.

Występ Cardano vs Solana

Copy link to section

Wykres cen SOL vs ADA

Ostatnim powodem, dla którego Solana jest lepszą kryptowalutą do kupienia niż Cardano, są jej historyczne wyniki. W ciągu ostatnich pięciu lat token Solana wzrósł o prawie 200%, podczas gdy Cardano spadł o ponad 50%. Część zysków Solany miała miejsce w 2023 r., kiedy jej wartość wzrosła z 8 dolarów do ponad 120 dolarów.

Wzrost Solany wynikał z silnego rozwoju ekosystemu i popularności takich kryptowalut jak Bonk i Samodeycoin. Przyciągnął także więcej programistów, w tym tak znane nazwiska, jak Helium i Hivemapper. Dlatego w przyszłości Solana prawdopodobnie przewyższy Cardano.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.