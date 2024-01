Fundusze ETF Bitcoin wywołują szał wśród inwestorów, ale czy dynamika się utrzyma?

Niedawne wprowadzenie nowej partii amerykańskich funduszy ETF na bitcoiny przyciągnęło znaczną uwagę inwestorów, wyznaczając znaczący moment na rynku kryptowalut.

Tylko w ciągu pierwszych trzech dni handlu inwestorzy wpompowali niezwykłe 1,9 miliarda dolarów w dziewięć nowych funduszy ETF śledzących cenę spot bitcoina.

Ten solidny napływ przewyższa początkowe wyniki poprzednich przełomowych funduszy ETF, wyznaczając obiecującą, choć niepewną trajektorię dla tych nowatorskich instrumentów finansowych.

Tło i sukces uruchomienia

Fundusze ETF Bitcoin stanowią kluczowy rozwój w integracji kryptowaluty z głównymi rynkami finansowymi. Ich zatwierdzenie i uruchomienie były długo oczekiwane przez inwestorów poszukujących ekspozycji na bitcoiny bez komplikacji związanych z bezpośrednią własnością kryptowaluty.

Sukces nowych funduszy ETF przewyższa ETF ProShares Bitcoin Strategy, który w ciągu pierwszych trzech dni 2021 r. przyciągnął rekordowe 1,2 miliarda dolarów, a nawet fundusz ETF SPDR Gold Shares, który po uruchomieniu w 2004 roku przyciągnął 1,13 miliarda dolarów.

Ta silna początkowa reakcja wskazuje na znaczny apetyt inwestorów na produkty związane z bitcoinem, sygnalizując wiarę w przyszłość kryptowaluty.

Reakcja rynku i wydajność Bitcoina

Pomimo entuzjastycznej reakcji rynku na te fundusze ETF, cena bitcoina spadła o ponad 8% od czasu ich wprowadzenia na rynek 11 stycznia. Spadek ten jest następstwem wzrostu napędzanego oczekiwaniem na zatwierdzenie funduszy ETF przez SEC.

Reakcja rynku odzwierciedla nieodłączną zmienność bitcoina i ostrożny optymizm wokół tych nowych instrumentów inwestycyjnych. Trwałość napływów pozostaje niepewna, ponieważ uczestnicy rynku oceniają, czy zainteresowanie tymi funduszami ETF utrzyma się pomimo notorycznych wahań cen kryptowaluty.

Andrey Stoychev z Prime Brokerage Nexo mówi:

Z perspektywy makro atrakcyjność Bitcoina zostanie wystawiona na próbę, gdy Fed podejmie decyzję o obniżeniu stóp procentowych, otwierając w ten sposób drzwi do bardziej dostępnego finansowania, a co za tym idzie, apetytu na aktywa obciążone ryzykiem, takie jak akcje i aktywa cyfrowe. Historycznie rzecz biorąc, Bitcoin zyskał na popularności dzięki korzystnym wiadomościom z Fed, co z kolei zawsze przyciągało aktywność inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.

Struktury opłat i krajobraz konkurencyjny

Struktura opłat jest krytycznym czynnikiem atrakcyjności nowych funduszy ETF. Przy opłatach od 0,19% do 0,39% oferują one bardziej opłacalną opcję w porównaniu z istniejącymi produktami, takimi jak Grayscale Bitcoin Trust, który pobiera opłatę w wysokości 1,5%.

BlackRock i Fidelity, przyciągając znaczące wpływy, wdrożyły konkurencyjne strategie dotyczące opłat, aby zdobyć udział w rynku. Te agresywne ceny, w połączeniu z silną rozpoznawalnością marki, pozycjonują je korzystnie w stosunku do konkurentów na rozwijającym się rynku ETF bitcoinów.

Analityk kryptowalut i konsultant Blockchain Anuj Chaudhary mówi:

Przyjęcie kryptowalut przez instytucje wywołało dwustronną debatę. Niektórzy twierdzą, że adopcja instytucjonalna ma kluczowe znaczenie dla legitymizacji kryptowalut i zwiększenia ich popularności. Jak na ironię, maksymaliści Bitcoina twierdzą, że ETFy Bitcoina oznaczają problemy dla samego Bitcoina, decentralizację i walkę z kontrolą instytucjonalną. Fundusze Bitcoin będące przedmiotem obrotu giełdowego stały się teraz rzeczywistością, a najwięksi inwestorzy z Wall Street oficjalnie dołączyli do przestrzeni aktywów cyfrowych. Tylko pierwszego dnia obrót tymi funduszami ETF przekroczył 6 miliardów dolarów, a fundusz ETF firmy Greyscale niemal pobił rekord największej liczby transakcji w swoim debiucie. Kilka dni później fundusz ETF Bitcoin firmy Greyscale zaobserwował odpływ środków. Pokazuje to popyt wśród inwestorów detalicznych na rynkach regulowanych, którzy poszukują przechowywania wartości i ochrony przed inflacją, a nie inwestorów poszukujących „szybkiego bogactwa”.

Perspektywy na przyszłość i przyjęcie instytucjonalne

Przyszłość tych funduszy ETF na bitcoin zależy od ich zdolności do przyciągania trwałego zainteresowania zarówno inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Chociaż ich początkowy sukces jest zauważalny, wyzwanie polega na zapewnieniu długoterminowych wpływów i akceptacji jako podstawowego elementu zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych.

W szczególności przyjęcie instytucjonalne będzie znaczącym kamieniem milowym, potencjalnie zapewniającym stabilność i dojrzałość rynku. Następne sześć miesięcy będzie miało kluczowe znaczenie dla ustalenia, w jaki sposób te fundusze ETF wpisują się w szersze strategie inwestycyjne i czy mogą pokonać przeszkody związane ze zmiennością bitcoina i kontrolą regulacyjną.

– dodaje Stoychev

Halving, czyli kolejna ważna rzecz, o której wszyscy myślą teraz, gdy zatwierdzenie ETF typu spot zostało już zakończone i odkurzone. Jeśli popyt na ekspozycję na Bitcoin za pośrednictwem ETFów będzie się utrzymywał, w grę wchodzą podstawowe prawa podaży i popytu. Jest to szczególnie zauważalne po 50% zmniejszeniu podaży świeżo wydobytych BTC w wyniku halvingu Bitcoina. Czynniki te uzasadniałyby trwałe zainteresowanie Bitcoinem, prowadząc do ciągłego przepływu kapitału w kierunku nowo wprowadzonych funduszy ETF.



Wprowadzenie nowych amerykańskich funduszy ETF na bitcoiny stanowi przełomowy moment w podróży kryptowaluty w stronę akceptacji głównego nurtu. Ich początkowy sukces odzwierciedla rosnący apetyt inwestorów na ekspozycję na bitcoiny za pośrednictwem tradycyjnych instrumentów inwestycyjnych.

Jednak przyszłość jest obarczona niepewnością związaną z akceptacją rynku, wyzwaniami regulacyjnymi i nieodłączną zmiennością bitcoina. Ponieważ te fundusze ETF poruszają się po złożonym krajobrazie finansowym, ich wyniki nie tylko ukształtują nastroje inwestorów, ale także potencjalnie na nowo zdefiniują rolę kryptowalut w szerszym świecie inwestycji.

Podsumowując, Chaudhary mówi:

Co ciekawe, BlackRock rozpoczął ładowanie swoich worków BTC. Trendy, na których warto się skupić w najbliższej przyszłości, to udziały BlockRock w Bitcoinach, nadchodzący halving Bitcoina i globalne regulacje dotyczące kryptowalut.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.