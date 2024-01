Ethereum i Litecoin w pobliżu bessy, gdy Memeinator kwitnie

Branża kryptowalut pogrążyła się w morzu czerwieni, gdy większość monet wycofała się z rynku. Bitcoin, największa moneta na świecie, wszedł na rynek niedźwiedzi, gdy rozprzestrzeniła się panika wśród handlowców detalicznych. Podobnie cena Litecoina spadła do 63,20 USD, najniższego poziomu od 8 stycznia. Od najwyższego punktu w tym miesiącu jego wartość obniżyła się o ponad 16%.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, spadła z najwyższego od początku roku poziomu 2,715 USD w dniu 12 stycznia do najniższego poziomu 2,168 USD. Jego wartość obniżyła się o ponad 19% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku, tracąc miliardy dolarów.

Sprzedaż tokenów Memeinator zbliża się do 4 mln USD

Memeinator, nadchodząca moneta meme, nadal dobrze sobie radziła w sprzedaży tokenów, co świadczy o popycie na nowe monety. Dane opublikowane na jego stronie internetowej pokazują, że zebrał ponad 3,8 mln USD, gdy obecny 14. etap zbliża się do końca. Ten wzrost kapitału czyni go jednym z najlepiej prosperujących w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Memeinator zdołał stworzyć społeczność liczącą setki tysięcy osób. Dane pokazują, że do konkursu zgłoszono ponad 410,000 zgłoszeń, aby wygrać wycieczkę w kosmos statkiem kosmicznym Virgin Galactic, który rozpocznie loty w 2026 roku. Podróż będzie kosztować 250,000 USD.

Oprócz tego deweloperzy uruchomili airdrop o wartości 100,000 USD, aby zachęcić ludzi do zakupu tokena i uczestniczenia w jego rozwoju. Wszystko to pomogło stworzyć ogromną społeczność, która jest potrzebna, aby sieć odniosła sukces.

Memeinator ma na celu zmianę branży kryptowalut poprzez bycie główną monetą memE z funkcjami sztucznej inteligencji (AI). Jego celem jest wykorzystanie szumu wokół sztucznej inteligencji do rozwoju i stania się największym tokenem meme w branży.

Strategia ta była już stosowana wcześniej. Na przykład monety meme, takie jak Bonk i Pepe, pojawiły się znikąd i stały się jednymi z największych monet w branży. Po drodze monety te stworzyły kilku milionerów.

Perspektywy dla Ethereum i Litecoina

Obecna wyprzedaż Bitcoina, Ethereum i Litecoina jest zgodna z oczekiwaniami ze względu na niedawne zatwierdzenie ETF Bitcoin. Jak pisałem wcześniej, większość aktywów finansowych ma tendencję do gwałtownego wycofywania się po ważnym wydarzeniu z powodu sytuacji znanej jako kupowanie plotek i sprzedawanie wiadomości.

Oprócz zatwierdzenia ETF Bitcoin, widzieliśmy to również w przypadku XRP, kiedy Ripple Labs wygrało sprawę wniesioną przez SEC. Cena XRP początkowo wzrosła, a następnie powróciła do trendu spadkowego. Wcześniej Bitcoin podskoczył po tym, jak SEC zatwierdziła BITO ETF, który śledził kontrakty terminowe na BTC, a następnie wycofał się.

Dlatego analitycy spodziewają się, że Bitcoin, Ethereum i Litecoin odczują krótkoterminowy kryzys, a następnie odbiją się w nadchodzących tygodniach. Kolejnym kluczowym katalizatorem dla tych monet będzie przyszłotygodniowa decyzja Fed, a następnie kwietniowe wydarzenie związane z halvingiem Bitcoina.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.