Ekskluzywnie: główny ekonomista dr SP Sharma o wspaniałej historii wzrostu gospodarczego w Indiach

W wydaniu Global Economic Prospects ze stycznia 2024 r. Bank Światowy zasygnalizował spowolnienie wzrostu w odpowiedzi na „ścisłą politykę pieniężną, restrykcyjne warunki finansowe oraz słaby światowy handel i inwestycje”.

Szczególne obawy budzą rozwój sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, podwyższony poziom zadłużenia i możliwość „zakłóceń na rynku towarów”.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy globalny wzrost gospodarczy ustabilizuje się do 2,4%, co oznaczałoby trzeci z rzędu rok spowolnienia.

Dla porównania Indie są najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką na świecie.

W raporcie szacuje się, że wzrost gospodarczy w kraju w 2023 r. wyniesie 6,3%, a w nadchodzących dwóch latach nastąpi jego dalsze przyspieszenie do 6,4% i 6,5%.

Jak więc to się dzieje, że Indie w dalszym ciągu doświadczają tak pozytywnej dynamiki wzrostu w obliczu wyzwań o charakterze globalnym?

Aby zagłębić się w kluczowe czynniki napędzające historię wzrostu gospodarczego Indii, ich dynamiczny proces reform, centralną rolę systemu bankowego w postępującej transformacji oraz nowo pojawiające się możliwości, a także zmieniające się wyzwania, mieliśmy przyjemność rozmawiać z dr SP Sharmą, główny ekonomista i zastępca sekretarza generalnego Izby Przemysłowo-Handlowej PHD z siedzibą w Nowym Delhi (PHDCCI).

Jako przyszłościowa, proaktywna i dynamiczna organizacja o zasięgu ogólnoindyjskim, PHDCCI współpracuje z ponad 150 000 dużych, średnich i małych graczy z branży, a także wysokimi prowizjami i ambasadami, aby tworzyć nowe możliwości biznesowe i przyjmować międzynarodowe najlepsze praktyki.

Działając jako „Głos Przemysłu i Handlu”, PHDCCI było kluczowym katalizatorem promocji indyjskiego przemysłu, handlu i przedsiębiorczości w ciągu ostatnich 118 lat.

Biografia mówcy

Dr SP Sharma ma około 25 lat różnorodnego doświadczenia w różnych obszarach gospodarki, handlu i przemysłu.

Rozpoczął karierę w rządzie Pendżabu w 1996 r., a następnie przeniósł się do rządu Indii, ASSOCHAM, PwC i TATA.

Obecnie współpracuje z prestiżową organizacją branżową Izbą Przemysłowo-Handlową PHD jako główny ekonomista i zastępca sekretarza generalnego.

Przeprowadził ponad 200 badań/artykułów/projektów itp. z prestiżowymi organizacjami, takimi jak rząd Indii, rządy stanowe, UNCTAD, Komisja Europejska, izby/stowarzyszenia branżowe i korporacje.

Brał udział w ponad 300 programach jako ceniony panelista/przewodniczący/moderator itp. organizowanych między innymi przez różne renomowane organizacje rządowe i branżowe, stowarzyszenia branżowe, instytuty edukacyjne i organizacje badawcze.

Dr Sharma przemawiał na Międzynarodowej Konferencji Badawczej na temat perspektywy gospodarczej i regulacyjnej Indii i Wielkiej Brytanii zorganizowanej przez Uniwersytet w Portsmouth w Wielkiej Brytanii; Seminarium na temat globalnych łańcuchów wartości na Uniwersytecie w Leeds, Wielka Brytania; Międzynarodowa konferencja na temat globalnych łańcuchów wartości i przemysłu @ 75 w IIM Trichy – Indie, możliwości handlowe i inwestycyjne między Indiami a USA, New Jersey.

Niedawno przemawiał na Międzynarodowym Krajowym Szczycie Klimatycznym – 2022 w Bergen w Norwegii w dniach 30 sierpnia 2021 r. i 31 sierpnia 2022 r.

Ponad 200 razy brał udział w różnych prestiżowych dyskusjach panelowych/okrągłych stołach prowadzonych przez kanały telewizyjne, takie jak Lok Sabha TV, Sansad TV, Doordarshan, CNBC i różne inne kanały prywatne. Jest stałym uczestnikiem prestiżowego programu „Market Mantra” radia All India.

Jest między innymi członkiem rady redakcyjnej Journal Press of India, grupy doradczej Birla Institute of Management and Technology, Surya Foundation, Geeta Rattan Institute of Management, Indian Institute of Finance, Jaipuria Institute of Management, Presidency University Bangalore.

Jest członkiem Industry Monitoring Group, Reserve Bank of India i Professional Forecasters Team, Reserve Bank of India.

Dr Sharma posiada tytuł magistra ekonomii przemysłowej oraz tytuł doktora ekonomii międzynarodowej uzyskany na prestiżowym Uniwersytecie Panjab w Chandigarh.

Source: Office of Chief Economist, PHDCCI

P) Dziękuję bardzo za rozmowę z nami, doktorze Sharma. Jaka jest Pana obecna ocena indyjskiej gospodarki oraz w dłuższej perspektywie czasowej? Jakie są Twoje oczekiwania wobec nadchodzącego sezonu budżetowego i co znalazłoby się na Twojej budżetowej liście życzeń?

A) Obecnie perspektywy Indii są bardzo dobre. W latach po pandemii Covid-19 odporność gospodarcza Indii znacznie wzrosła. W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych Indie odnotowały wzrost o ponad 7%. Indie osiągają lepsze wyniki pod względem wzrostu PKB, osiągając stopę wzrostu na poziomie 9,1% w latach 2021–2022 i 7,2% w latach 2022–2023.

Projekcje na bieżący rok są również wysokie i oczekuje się, że gospodarka wzrośnie w tempie ponad 7,3%. Według projekcji MFW w dalszej perspektywie oczekuje się, że gospodarka będzie nadal wykazywać silną dynamikę i będzie podążać coraz wyższą trajektorią. Oczekuje się, że w bieżącym roku budżetowym gospodarka wzrośnie do 4 bilionów dolarów, przekroczy 5 bilionów dolarów w latach 2026–27, a do 2030 roku stanie się gospodarką wartą 7 bilionów dolarów.

Ogólnie rzecz biorąc, trajektoria gospodarcza była bardzo odporna w latach po pandemii i była dobrze wspierana przez różne reformy podjęte przez rząd w latach pandemii. Różne reformy, takie jak Atma Nirbhar Bharat, program zachęt powiązanych z produkcją (PLI) dla sektora produkcyjnego oraz wiele reform w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME), podtrzymały i napędzały historię wzrostu.

Jak stwierdził MFW, Indie są „jasnym punktem” w globalnym ekosystemie. Na podstawie takich parametrów, jak dane o PKB i inne kluczowe wskaźniki makroekonomiczne, gospodarka jest odporna w porównaniu z innymi wiodącymi gospodarkami.

Perspektywy futurystyczne pozostają bardzo mocne. Do 2047 r. staniemy się gospodarką rozwiniętą, a w 2030 r. osiągniemy wielkość 7 bilionów dolarów. Najlepszy obraz przedstawia gospodarka indyjska, a Indie stały się wielkim liderem wzrostu w światowym systemie gospodarczym.

Jeśli chodzi o budżet, należy skupić się na produkcji, która jest obecnie główną siłą napędową indyjskiej gospodarki. Należy położyć większy nacisk na łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, a decydenci muszą zadbać o to, aby wszelkie nowe reformy przeniknęły do poziomu podstawowego. Jest to szczególnie ważne, ponieważ fabryki potrzebują coraz więcej reform, aby stać się coraz bardziej konkurencyjnymi na rynku krajowym i międzynarodowym.

Chociaż rząd ogranicza wiele przepisów dotyczących zgodności, należy w większym stopniu skoncentrować się na rozwoju fabryk, trzymaniu się za ręce w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz na obniżaniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Sugestie naszego organu branżowego, Izby Handlowo-Przemysłowej PHD (PHDCCI), są takie, że należy położyć większy nacisk na cięcie kosztów przedsiębiorstw, aby ich marże cenowo-kosztowe stały się umiarkowane i mogły być bardziej konkurencyjne na rynku rynek krajowy i międzynarodowy.

P) Jak ocenia Pan dzisiejszy system bankowy w Indiach, zarówno w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym?

A) System bankowy Indii jest bardzo silny w porównaniu z wieloma gospodarkami, co pokazał dwa główne kryzysy w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Począwszy od kryzysu Lehmana nasz system bankowy pozostał solidny i raczej wcześniej niż później udało nam się odzyskać siły. Nasze ożywienie było bardzo silne, a najniższy poziom PKB wyniósł 6,8%.

System bankowy jest solidny i dobrze wspierany przez kontynuację polityki ze strony rządu. Na przykład spółka National Asset Reconstruction Limited Company (NARLC) została utworzona przez rząd Unii w latach 2021–2022 w celu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji aktywów znajdujących się w trudnej sytuacji w sektorze bankowym.

Ogólnie rzecz biorąc, poziom napięć przewidywany przez wielu analityków na rynkach krajowych i międzynarodowych nie jest na tyle wysoki, aby mieć wpływ na system bankowy. Korzystamy również z mieszanej struktury bankowości i istnieje duża synchronizacja polityk pomiędzy bankami rządowymi i bankami z sektora prywatnego, które w dalszym ciągu działają w tandemie.

Organy regulacyjne zapewniają również dużą czujność, co zapewnia ograniczenie ryzyka.

Niedawno podczas pandemii zaobserwowaliśmy, że w USA i Europie nasiliły się napięcia bankowe, co doprowadziło również do wielu innych powiązanych problemów gospodarczych i finansowych. Jednak w Indiach nie widzę żadnego takiego wyzwania w ciągu ostatnich 3–4 lat, szczególnie ze względu na reformy gospodarcze lub integralność systemu.

Nie możemy się doczekać, aż nasz system bankowy będzie w dalszym ciągu wspierać gospodarkę, dodając w nadchodzących latach biliony dolarów.

P) Jakie były Pana zdaniem najbardziej znaczące zmiany w ciągu ostatnich 5-6 lat, które pomogły ustabilizować indyjski system bankowy? Jak opisałby Pan ogólny proces reformy bankowości w kraju?

A) RBI przeprowadziło mnóstwo znaczących reform. Uruchomienie w 2015 r. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), które odegrało kluczową rolę we wsparciu uciskanych w czasie pandemii w 2021 r. W 2016 r. miało miejsce wdrożenie Kodeksu upadłościowego i upadłościowego (IBC).

W latach 2019–2020 fuzje banków sektora publicznego w Indiach, które również były reformą godną uwagi, zapewniły kapitalizację systemu bankowego, aby mógł on w dalszym ciągu wspierać przedsiębiorstwa i korporacje powiększonym kapitałem.

Sektor bankowy zapewnił także MŚP program kredytów ratunkowych, który miał zarówno sprawdzić kondycję systemu bankowego, jak i zapewnić wsparcie dla sektora produkcyjnego – była to zatem sytuacja korzystna dla obu stron i okazała się korzystna dla całej gospodarki.

Niedawno wprowadzono na rynek cyfrową walutę banku centralnego (CBDC), co stanowi monumentalne osiągnięcie w systemie bankowym; wraz z NARCL, jak wspomniano wcześniej. Zatem reformy sektora bankowego są kontynuowane i nie widzę też żadnego obszaru, w którym reformy sektora bankowego nie miałyby miejsca.

Ogólnie rzecz biorąc, na tym etapie sektor bankowy pozostaje zrównoważony. Przy kapitalizacji rynkowej na wysokim poziomie nie widzę problemów kapitałowych w systemie.

Proces reform ewoluuje i trwa z roku na rok. Te z kolei wspierają produkcję i ogólny wzrost gospodarki. Uważam, że reformom musi w dalszym ciągu sprzyjać otoczenie regulacyjne umożliwiające doskonałą synchronizację banków sektora prywatnego i publicznego w celu napędzania zrównoważonego wzrostu gospodarki.

Ponieważ jednak światowy system gospodarczy jest dynamiczny, musimy zachować czujność wobec wszelkich ostatnich wydarzeń, aby nie doszło do zewnętrznego wstrząsu ani wyzwania dla naszego systemu bankowego.

Pyt.) Jak ocenia Pan obecnie politykę pieniężną Banku Rezerw Indii (RBI)? Jakie są Twoje oczekiwania na nadchodzący rok?

A) Jesteśmy bardzo dobrzy w zarządzaniu polityką pieniężną i jesteśmy jednymi z najskuteczniejszych w kontrolowaniu inflacji.

Trajektoria inflacji zaczęła przyspieszać w kwietniu 2022 r. i osiągnęła najwyższe wartości od lat, przy czym wskaźnik WPI osiągnął najwyższy poziom 16%, a wskaźnik CPI przekroczył 7%. Jednak w krótkim czasie udało nam się kontrolować inflację WPI do października 2022 r. i CPI do marca 2024 r.

Jednakże w miarę jak system gospodarczy staje się coraz bardziej dynamiczny, a rozwój sytuacji w sferze geopolitycznej, szczególnie w obliczu ryzyka fragmentacji geopolitycznej, w segmencie inflacji występuje zmienność.

Nasz system bankowy, a w szczególności RBI, zwracają uwagę na rozwój trajektorii inflacji. Obecnie inflacja jest pod dużą kontrolą i mieści się w przedziale celu inflacyjnego RBI wynoszącym 2–6%.

W nadchodzących latach oczekuje się dalszego spowolnienia do poziomu 4%.

Jeśli chodzi o politykę pieniężną, chociaż stopa repo jest wysoka w porównaniu z trendem historycznym, nie możemy się doczekać utrzymania trajektorii silnego wzrostu i oczekujemy, że RBI rozważy złagodzenie stopy repo, gdy warunki inflacyjne zaczną się poprawiać.

RBI bardzo pilnie stara się utrzymać wzrost gospodarczy i zaradzić sytuacji inflacyjnej.

Jesteśmy pewni, że w przyszłości RBI będzie nadal podejmować wyważone kroki, aby wesprzeć gospodarkę przy jednoczesnym wysokim wzroście gospodarczym i zaradzić inflacji, aby zapobiec dalszej eskalacji.

P) Jakie są według Pana główne wąskie gardła w transmisji polityki pieniężnej na poziom biznesowy w Indiach – zarówno w przypadku dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw? Jak najskuteczniej można sobie z nimi poradzić?

A) Tak, po stronie bankowej występują pewne wąskie gardła, z powodu których przedsiębiorstwa z sektora MŚP nie są w stanie uzyskać odpowiednich środków finansowych ze względu na wymogi dotyczące zabezpieczeń, a czasami podwyższone stopy procentowe. System bankowy, jak wspomniałem wcześniej, wykazał się czujnością w stawianiu czoła wyzwaniom stwarzanym przez globalne otoczenie gospodarcze.

Czasami przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą mieć poczucie, że nie otrzymują odpowiedniego wsparcia w postaci ekspansji kredytowej ze względu na zabezpieczenia. Jednakże w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, nastroje tych przedsiębiorstw stają się obecnie coraz bardziej pozytywne, a sektor bankowy bierze pod uwagę pewne sugestie polityczne sektora przedsiębiorstw, aby lepiej wspierać małe przedsiębiorstwa i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wcześniej, w związku z niepokojącymi wydarzeniami gospodarczymi, takimi jak pandemia, wojna handlowa USA-Chiny i innymi czynnikami, które doprowadziły do spowolnienia gospodarki, sektor bankowy nie był wystarczająco silny, aby wspierać małe przedsiębiorstwa, ale ostatnio wyzwanie to również zostało skutecznie przezwyciężone zaadresowany.

Do kluczowych środków wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw zalicza się awaryjną linię kredytową, która znacznie pomogła. Wiele przedsiębiorstw skorzystało z tego programu, aby przetrwać trudne czasy, a rząd rozszerzył ten program, który w ciągu ostatnich 3–4 lat stał się solidnym źródłem wsparcia dla sektora produkcyjnego.

Wcześniej PMDJY tworzono z myślą o społeczeństwie, a program Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) wspierał także niższą klasę średnią i pomagał w realizacji jej aspiracji.

Z niecierpliwością czekamy, aż sektor bankowy stanie na czele pomocy małym przedsiębiorstwom, aby one również aktywnie uczestniczyły w ścieżce wzrostu indyjskiej gospodarki.

P) W jaki sposób Indie mogą w najbardziej zrównoważony sposób obniżyć koszty pożyczek?

A) Inflacja pojawia się raz po raz i zmienia sposób myślenia decydentów, ponieważ poziom tolerancji wśród przedsiębiorstw i gospodarstw domowych nie jest tak wysoki. Ponieważ musimy wspierać klasę średnią i osoby uciskane, nie możemy tolerować wysokiej inflacji wykraczającej poza trajektorię inflacji RBI.

Jeśli więc inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, bardzo trudno będzie obniżyć stopę repo. Reformy powinny zatem odbywać się po stronie podażowej, gdyż inflację często napędzają ceny żywności. Ponieważ łańcuchy dostaw nie są wystarczająco solidne, skupienie się na infrastrukturze rolnej i rozwoju obszarów wiejskich zmniejszyłoby marnotrawstwo zbóż spożywczych. Należy zmniejszyć to marnotrawstwo z obecnych 30%-35% do poziomu 5%-10%, aby dostawy stały się łagodne, a ceny osiągnęły racjonalny poziom.

Czasami ceny pomidorów, ziemniaków i cebuli mogą wzrosnąć z 5 do 200 funtów. Taka trajektoria cen może prowadzić do trudnych czasów. Musimy zaradzić temu dużemu zróżnicowaniu cen żywności, tak aby ceny były racjonalne i nie wpływały na trajektorię inflacji w wielu momentach.

P) Jakie są najważniejsze reformy, które w nadchodzących latach prawdopodobnie przyniosą korzyści India Inc.? Jakie są Twoje poglądy na temat wpływu rewolucji cyfrowej w Indiach?

A) India Inc. powinna bardziej skoncentrować się na kosztach prowadzenia działalności gospodarczej i łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Pięć kosztów wpływa na trajektorię reform i ogranicza konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Koszty te to koszt energii, koszt zgodności, koszt finansów, koszt logistyki i koszt gruntu.

Koszty te wpływają na marże kosztowo-cenowe producentów, przez co nie są oni w stanie skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych i krajowych.

Należy podejmować ciągłe wysiłki na rzecz ograniczenia naszej zawartości importu, tak aby zapewnić równe warunki działania, dzięki czemu stajemy się bardziej konkurencyjni, stajemy się silniejsi i bardziej widoczni w scenariuszu globalnego eksportu.

Rewolucja cyfrowa jest teraz bardzo widoczna i jesteśmy teraz na szczycie wszystkich rozwiniętych gospodarek, a nasze transakcje cyfrowe liczą się w miliardach. Przyjęliśmy zatem tę zmianę i zaskoczyliśmy świat naszymi transakcjami cyfrowymi, które obecnie przyspieszają wzrost gospodarczy, dlatego też solidnie prezentujemy dane dotyczące PKB i mamy silne wsparcie dla gospodarki.

Procesy cyfrowe zachodzą także na niższych poziomach gospodarczych. Na przykład rikszarze korzystają obecnie z transakcji cyfrowych. Jest to ogromne wsparcie dla gospodarki i przyspieszenie gospodarki, co popycha procesy myślowe liderów i przedsiębiorstw, które uważają, że istnieje ogromne wsparcie dla zrewolucjonizowania tego procesu i wygenerowania większej liczby miejsc pracy przy zwiększonej szybkości gospodarki.

P) W jaki sposób można włączyć przejście do wzrostu niskoemisyjnego bez wpływu na interesy przedsiębiorstw i szerszy wzrost gospodarczy?

A) Musimy stawić czoła wszystkim tym wyzwaniom w wyważony sposób.

Sektor przedsiębiorstw jest bardzo zaangażowany w osiągnięcie zerowej emisji do 2070 r. i w pełni popiera wizję rządu. Wiąże się to jednak również z wysokimi kosztami, co oznacza, że musimy znaleźć wsparcie finansowe na przejście na rozwój niskoemisyjny.

Ponieważ skuteczne reformy Indii zapewniły im stały postęp na drodze od gospodarki wschodzącej do wschodzącej superpotęgi gospodarczej, po kilku latach przejście na rozwój niskoemisyjny również stanie się solidne.

Pytanie) Na arenie międzynarodowej, jak oceniasz ostatnie protokoły posiedzenia Fed; jakie są Twoje prognozy dotyczące inflacji w USA?

A) Inflacja w USA spada i Fed również zdecydował się na przerwę.

Jeśli chodzi o wzrost, Stany Zjednoczone odmładzają swój system gospodarczy i mogą zaskoczyć trajektorią wzrostu. W USA doszło do wielu pozytywnych zmian i oczekuje się, że w nadchodzących kwartałach gospodarka będzie osiągać dobre wyniki.

Z drugiej strony Europę czeka spowolnienie, w dużej mierze spowodowane brakiem turystyki. Wcześniej w latach 2021–22 nastąpił duży rozwój turystyki, ale teraz ten segment spowalnia. Dlatego też Europa stoi w obliczu spowolnienia wzrostu PKB.

Oczekuję, że pauza Fed będzie kontynuowana i w nadchodzących kwartałach będzie przestrzeń do obniżenia stopy procentowej Fed. Zapewni to ogromną dynamikę i pozytywne wsparcie dla sektora przedsiębiorstw i całego świata w dalszym rozwoju, co zmieni ogólny scenariusz w nadchodzących kwartałach.

Z drugiej strony, rozwój sytuacji geopolitycznej wpływa na proces myślowy i szacunki wielu decydentów. Uważam, że jeśli problem ten zostanie rozwiązany, gospodarka światowa będzie miała ogromny potencjał, aby w nadchodzących latach odnotować wzrost większy niż 4%.

P) Czy chciałbyś podzielić się z naszymi czytelnikami pożegnalnymi słowami na temat tego, gdzie w Indiach będą prawdopodobnie największe możliwości w ciągu następnej dekady?

A) Rynki kapitałowe pozostaną mocne i nadal będą główną siłą napędową wzrostu gospodarczego.

Drugi obszar to startupy, czyli segment, który staje się coraz silniejszy i sprawia ogromne zaskoczenie światowym liderom i globalnym inwestorom.

Po trzecie, przy wsparciu rządu i trwających procesach reform Indie staną się głównym ośrodkiem produkcyjnym.

Uważam, że Indie to obiecujący kraj, a w ostatnich latach udowodniliśmy, że pomimo trudnego czasu pozostaliśmy silni i dochodowi na arenie międzynarodowej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.