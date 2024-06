Akcje Warner Music Group (WMG) rosną wraz ze wzrostem całkowitych przychodów o 7% w drugim kwartale

Akcje Warner Music Group (NASDAQ:WMG) wzrosły o prawie 2% po tym, jak grupa ogłosiła dobre wyniki finansowe za drugi kwartał finansowy kończący się 31 marca 2024 r., wykazując silny wzrost w swoich działach Recorded Music i Music Publishing. W momencie prasowym, 9 maja 2024 r. o godzinie 07:32 GMT-4, cena akcji Warner Music Group (WMG) wynosiła 35,65 USD, co oznacza wzrost o +0,56 (1,60%) w porównaniu z poprzednim zamknięciem rynku.

Konglomerat, który może poszczycić się bogatą, ponad dwustuletnią historią, wykazał się odpornością i zdolnością adaptacji w stale zmieniającym się krajobrazie branży muzycznej.

Solidne wyniki finansowe

W drugim kwartale roku fiskalnego 2024 WMG odnotowało 7% wzrost całkowitych przychodów, co odzwierciedla stałą trajektorię wzrostu analizowaną w stałych wartościach walutowych. Warto zauważyć, że zysk netto wzrósł do 96 milionów dolarów, co stanowi znaczny skok w porównaniu z 37 milionami dolarów odnotowanymi w kwartale poprzedniego roku.

Jednak pomimo wzrostu przychodów, dochód operacyjny nieznacznie spadł o 4% do 119 mln USD, co sygnalizuje potencjalne obszary optymalizacji.

Skorygowana OIBDA, kluczowy wskaźnik wskazujący wyniki operacyjne, odnotowała znaczny wzrost o 9% do 312 milionów dolarów, co jest zbliżone do danych z poprzedniego kwartału, nawet po uwzględnieniu wahań walutowych. Ta poprawa podkreśla zdolność WMG do utrzymania rentowności i wydajności w obliczu zmieniającej się dynamiki rynku.

Nagrania muzyczne i wydawnictwa muzyczne

Dział nagrań muzycznych WMG, obejmujący kultowe wytwórnie, takie jak Atlantic, Elektra, Parlophone i Warner Records, odnotował 4% wzrost przychodów. Wzrost ten był napędzany głównie przez strumienie przychodów z treści cyfrowych i licencji, które równoważyły spadki sprzedaży fizycznej i usług dla artystów.

Pomimo trudności, takich jak rozwiązanie umów dystrybucyjnych i zawiłości związane z odnawianiem umów z partnerami cyfrowymi, Recorded Music wykazało się odpornością, prezentując różnorodną gamę hitów z różnych gatunków.

Z drugiej strony, segment wydawnictw muzycznych WMG zapewnił imponujący wzrost przychodów o 19%, napędzany solidnymi wynikami w strumieniach przychodów z treści cyfrowych, występów i synchronizacji. Gwałtowny wzrost przychodów cyfrowych w połączeniu ze strategicznymi inwestycjami w katalog wydawniczy podkreśla zdolność oddziału do wykorzystania rozwijającego się ekosystemu cyfrowego i pojawiających się możliwości generowania przychodów.

Prognozy Warner Music Group (WMG) na trzeci kwartał

Patrząc w przyszłość, WMG pozostaje wierne swojej długoterminowej trajektorii wzrostu, kładąc nacisk na rozwój artystów i autorów tekstów jako kamień węgielny swojej strategii.

Dyrektor generalny Robert Kyncl podkreślił zaangażowanie firmy w odkrywanie i pielęgnowanie talentów, wspieranie zrównoważonych karier i wspieranie wewnętrznej wartości muzyki. Co więcej, patrząc przyszłościowo, WMG zamierza rozszerzyć swój katalog i wykorzystać pojawiające się trendy rynkowe w celu napędzania przyszłego wzrostu.

Bryan Castellani, dyrektor finansowy Warner Music Group, ponownie podkreślił znaczenie trwałego zaangażowania i tworzenia wartości w konsumpcji muzyki. Podkreślił koncentrację firmy na dostarczaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez inicjatywy strategiczne i doskonałość operacyjną.

Pomimo wyzwań, takich jak zwiększenie środków pieniężnych wykorzystywanych w działalności operacyjnej, WMG pozostaje pewna swojej zdolności do radzenia sobie z dynamiką rynku i wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych.

