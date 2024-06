Globalna platforma gier online Roblox Corporation opublikowała dziś wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r. przed otwarciem rynków w USA.

Jako jedna z najpowszechniej używanych platform gier w Stanach Zjednoczonych i jedna z najbardziej agresywnie rozwijających się na świecie, Roblox ma ogromny potencjał – i podekscytowanie inwestorów – zbudowany na rok 2024.

Roblox ogłosił już wcześniej zamiar penetracji innych grup demograficznych i rynków w starszym wieku niż nastolatki, z którymi jest zwykle kojarzony, odnosząc się do budowanych przez siebie możliwości platform sieciowych i randkowych na dużą skalę – co może oznaczać ogromny niewykorzystany potencjał.

Ponadto „Robux”, wirtualny system walutowy Roblox w grach, w dalszym ciągu ma ogromny potencjał w zakresie strumieni dochodów z zakupów w grach dla firmy i jest plagą dla portfeli rodziców na całym świecie.

Wyniki finansowe dzisiaj

Roblox Corporation podała, że strata netto przypadająca na zwykłych akcjonariuszy wyniosła 270,6 mln dolarów, podczas gdy skonsolidowana strata netto wyniosła 271,9 mln dolarów.

Jednakże przychody wyniosły 801,3 mln dolarów, co oznacza wzrost o 22% rok do roku.

Było to częściowo spowodowane faktem, że średnia dzienna liczba aktywnych użytkowników wyniosła 77,7 miliona, co oznacza wzrost o 17% rok do roku.

Być może najbardziej zachęcający jest fakt, że środki pieniężne netto i ich ekwiwalenty wygenerowane przez Roblox z działalności operacyjnej wyniosły 238,9 mln dolarów, co oznacza wzrost o 37% rok do roku, podczas gdy wolne przepływy pieniężne wyniosły 191,1 mln dolarów, co oznacza wzrost o 133% od pierwszego kwartału 2023 r.

Tymczasem spółka odnotowała również skorygowaną EBITDA ze stratą w wysokości 6,9 mln dolarów.

Oczekiwania przed zarobkami

W tym kwartale analitycy mieli wielką nadzieję na zmniejszenie dotychczasowych strat netto Robloxa i byli optymistycznie nastawieni, utrzymując rosnące przychody w wysokości około 930 milionów dolarów.

Są też oczekiwania Robloxa. W publikacji wyników za IV kwartał 2023 r. Roblox przedstawił następujące wytyczne za I kwartał 2024 r.:

Przychody od 755 do 780 milionów dolarów.

Rezerwacje od 910 do 940 milionów dolarów.

Skonsolidowana strata netto pomiędzy 347 a 342 milionami dolarów.

Skorygowana strata EBITDA w wysokości od 55 do 50 milionów dolarów, która obejmuje:

Wzrost przychodów przyszłych okresów w wysokości od 158 mln USD do 163 mln USD.

Wzrost odroczonych kosztów przychodów w wysokości od 33 mln USD do 35 mln USD straty.

Poprzednie wyniki: porównanie

Roblox odnotował stratę netto w wysokości ponad 323 milionów dolarów w zeszłym kwartale, pomimo zachęcających liczb, takich jak ogromny wzrost liczby użytkowników i trwała lojalność obecnych, a także 30% wzrost przychodów również w czwartym kwartale.

W porównaniu do tych wyników finansowych za I kwartał 2023 roku, kwartał ten był pod wieloma względami lepszy od oczekiwań.

Wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku przedstawiały się następująco :

Przychody wyniosły 655,3 mln USD, co oznacza wzrost o 22% rok do roku i o 24% rok do roku przy stałej podstawie walutowej

Rezerwacje wyniosły 773,8 mln USD, co oznacza wzrost o 23% rok do roku i wzrost o 25% rok do roku przy stałej podstawie walutowej

Strata netto przypadająca na zwykłych akcjonariuszy wyniosła 268,3 mln dolarów

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 173,8 mln USD

Średnia dzienna liczba aktywnych użytkowników („DAU”) wyniosła 66,1 miliona, co oznacza wzrost o 22% rok do roku

Przepracowane godziny wyniosły 14,5 miliarda, co oznacza wzrost o 23% rok do roku

Średnia rezerwacja na DAU wyniosła 11,70 USD i nie zmieniła się rok do roku

Tymczasem poprzedni kwartał (IV kw. 2023 r.) przyniósł następujące wyniki:

Przychody wyniosły 749,9 mln dolarów, co oznacza wzrost o 30% rok do roku.

Rezerwacje wyniosły 1 126,8 mln dolarów, co oznacza wzrost o 25% rok do roku.

Strata netto przypadająca na zwykłych akcjonariuszy wyniosła 323,7 mln dolarów.

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 143,3 mln USD, co oznacza wzrost o 20% rok do roku.

Średnia dzienna liczba aktywnych użytkowników („DAU”) wyniosła 71,5 miliona, co oznacza wzrost o 22% rok do roku.

Średnia miesięczna liczba unikalnych płatników wyniosła 15,9 mln, co oznacza wzrost o 18% rok do roku, a średnia liczba rezerwacji na miesięcznego unikalnego płatnika wyniosła 23,65 USD, co oznacza wzrost o 6%.

Przepracowane godziny wyniosły 15,5 miliarda, co oznacza wzrost o 21% rok do roku.

Średnia rezerwacja na DAU wyniosła 15,75 USD, co oznacza wzrost o 3% rok do roku.

Płynność netto wyniosła 2,2 miliarda dolarów; Skorygowana EBITDA Covenant wyniosła 259,6 mln dolarów, co oznacza wzrost o 42% rok do roku.

