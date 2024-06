Akcje do obejrzenia w przyszłym tygodniu: AMAT, CSCO, GRAB, MNDY, BABA i inne

Amerykańskie akcje miały w tym tygodniu świetne wyniki, gdy sezon wyników za pierwszy kwartał dobiegł końca. Wskaźnik Dow Jones rósł przez trzy tygodnie z rzędu i zbliża się do najwyższego w historii poziomu 40 000 dolarów.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Podobnie indeksy Nasdaq 100 i S&P 500 zbliżają się do najwyższych poziomów w historii. To dlatego, że sezon wyników był bardzo udany. Z danych FactSet wynika, że do tej pory spółki odnotowały wzrost zysków mieszanych na poziomie 5,4%, co stanowi najwyższy poziom od drugiego kwartału 2022 roku.

Giełdy również wzrosły po tym, jak pojawiło się więcej oznak, że Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy procentowe jeszcze w tym roku, po serii słabych danych makroekonomicznych. Zaufanie konsumentów spadło, rynek pracy mięknie, a produkcja i produkcja usług spadły.

Przyszły tydzień będzie ważny dla rynku finansowego, gdyż wyniki opublikują kolejne duże spółki. W poniedziałek najczęściej obserwowaną spółką będzie Tencent, największa chińska firma pod względem kapitalizacji rynkowej.

Spółki detaliczne, takie jak The Home Depot, Alibaba i Miniso, opublikują swoje wyniki we wtorek, a następnie Walmart i JD.com w czwartek. Firmy te dadzą więcej światła na temat stanu sektora detalicznego w dwóch największych krajach świata.

Wyniki zostaną opublikowane w momencie, gdy fundusz SPDR S&P Retail ETF (XRT) cofnął się o 6,50% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku.

Inną ważną spółką, którą warto będzie obserwować w przyszłym tygodniu, będzie Applied Materials (AMAT), firma produkująca produkty powszechnie stosowane w branży półprzewodników. W znacznym stopniu czerpie korzyści z utrzymującego się trendu w sztucznej inteligencji.

Inne najpopularniejsze firmy, które warto obserwować, to Monday.com (MNDY), Baidu, Take-Two Interactive, Under Armour i Solventum. Skoncentruję się bardziej na Monday.com, ponieważ jego akcje spadły o ponad 23% po ostatnim raporcie o zarobkach.

W Japonii niektóre z kluczowych grup bankowych, takie jak Mitsubishi UFJ, Sumitomo i Mizuho Financial, opublikują swoje wyniki w środę.

Oprócz tych spółek, amerykańskie akcje zareagują na najnowsze dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI), które zostaną opublikowane w środę. Liczby te będą istotne, ponieważ będą miały wpływ na to, kiedy Fed obniży stopy procentowe.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.