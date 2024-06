Ceny złota: analitycy prognozują byczą przyszłość z docelowym poziomem 3000 dolarów

Ceny złota odnotowały zauważalny wzrost, do czego przyczyniło się ochłodzenie rynku pracy w USA, co przyczyniło się do osłabienia dolara i niższych rentowności obligacji skarbowych. Otoczenie to zwiększyło atrakcyjność złota, powodując w piątek jego ceny na azjatyckich giełdach.

Cena złota na rynku spot wzrosła o 0,3%, podczas gdy kontrakty terminowe typu futures wzrosły o 0,9%, przygotowując grunt pod potencjalne zakończenie niedawnej trzytygodniowej korekty na plusie.

Analitycy widzą optymistyczną przyszłość z docelowym poziomem 3000 dolarów

Długoterminowe perspektywy dla złota pozostają zdecydowanie bycze, a analitycy rynkowi i wykresy techniczne sugerują możliwy wzrost do poziomu 3000 dolarów.

Utworzenie rosnącego, poszerzającego się klina rozpoczynającego się od minimów z 2016 r. na poziomie 1045,40 USD, wraz z odwróconą formacją głowy z ramionami obserwowaną w latach 2020–2023, podkreśla trwały trend wzrostowy.

Te wzorce techniczne, w połączeniu z wybiciem z długoterminowego obrotu i linii szyi na poziomie 2075 dolarów, wzmacniają zwyżkowy nastrój, wskazując, że w miarę kontynuacji rajdu złota można przeoczyć drobne korekty sezonowe.

Napięcia geopolityczne podkreślają atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani

Trwające konflikty geopolityczne, szczególnie na Bliskim Wschodzie, odegrały znaczącą rolę w zwiększeniu popytu na złoto.

W miarę narastania napięć coraz więcej inwestorów zwraca się w stronę złota jako bezpiecznej przystani, wspierając jego wzrost cen.

Niedawne przełamanie poziomu 2075 dolarów, obecnie uznawanego za silne wsparcie w przypadku jakichkolwiek korekt, podkreśla atrakcyjność tego metalu w czasach globalnej niestabilności.

