Czy problemy Intela mogą się skończyć?

Firma Intel Corporation (NASDAQ:INTC) przeżywa ostatnio trudne chwile. Po ogłoszeniu zysków za pierwszy kwartał 2024 r., akcje spółki odniosły ogromny sukces, spadając ostatnio z ponad 35 dolarów do poniżej 30 dolarów. Prognozy spółki na kolejny kwartał nie były tak dobre, jak oczekiwano, co zaniepokoiło inwestorów.

Intel przewidywał, że jego przychody w drugim kwartale 2024 roku wyniosą od 12,5 do 13,5 miliarda dolarów. To mniej, niż przewidywali analitycy. Skorygowany zysk na akcję również był niższy od oczekiwań. Ta wiadomość wzbudziła wątpliwości co do zdolności Intela do sprostania obecnym wyzwaniom.

Chociaż niektóre obszary działalności Intela, takie jak Client Computing, radziły sobie dobrze, inne obszary, takie jak Mobileye, nie radziły sobie zgodnie z oczekiwaniami. Te mieszane wyniki wzbudziły niepokój inwestorów co do przyszłości Intela.

Pomimo tych wyzwań Intel próbuje się odbić. Według ostatnich raportów rozważa takie możliwości, jak nawiązanie współpracy z Apollo Global Management w celu budowy nowego zakładu w Irlandii. Wysiłki te odzwierciedlają determinację Intela w konkurowaniu z liderami branży, takimi jak Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) i Samsung Electronics, w szybko zmieniającym się środowisku.

W miarę jak Intel wytycza swój kurs, inwestorzy zastanawiają się: czy problemy Intela mogą się zakończyć? W tym kontekście bliższa analiza wskaźników technicznych i tendencji cen akcji spółki może dostarczyć cennych informacji na temat perspektyw Intela i tego, czy uda mu się przezwyciężyć obecne wyzwania. Zobaczmy zatem, co wykresy mają do powiedzenia na temat perspektyw Intela na przyszłość w tych trudnych czasach.

Czy dotychczasowe wsparcie może się utrzymać?

Na długoterminowym wykresie tygodniowym Intela widać, że akcje spółki spadły z wysokiego poziomu powyżej 68 dolarów do 25 dolarów w okresie od kwietnia 2021 r. do końca 2022 r. Następnie w 2023 r. nastąpił wzrost byka, który wyniósł z 25 dolarów do ponad 50 dolarów przed koniec 2023 r. Jednak ten rok okazał się katastrofalny dla akcji, zwłaszcza po marcu, kiedy cena akcji wynosiła blisko 45 dolarów.

Wykres INTC według TradingView

Dla inwestorów, którzy już mają akcje ze stratą, najlepiej będzie, jeśli utrzymają je na obecnym poziomie i sprzedają, jeśli zniknie wsparcie w wysokości 25 dolarów. Inwestorzy, którzy chcą kupić akcje, mogą to zrobić przy obecnym poziomie, utrzymując jednocześnie wąskie zlecenie stop-loss na poziomie 25 USD.

Ostrożne stąpanie: krótkoterminowa ostrożność dla byczych traderów

Ponieważ cena akcji spadła z 25 dolarów po wynikach za pierwszy kwartał, trudno było jej handlować powyżej 31,5 dolarów. O ile akcje nie są notowane i nie zamykają się powyżej tej wartości, inwestorzy krótkoterminowi powinni unikać zajmowania długich pozycji. Jeśli przekroczy wartość 31,5 USD, można kupić akcje ze stop-lossem na poziomie 28,8 USD i docelowym zyskiem na poziomie 35,2 USD.

Wykres INTC autorstwa TradingView

Traderzy, którzy nadal utrzymują niedźwiedzie tendencje na akcjach, mogą dokonać krótkiej sprzedaży na obecnych poziomach ze stop-lossem na poziomie 32,3 USD. Jeśli akcje ponownie zaczną spadać, mogą ponownie spaść do poziomu wsparcia w pobliżu 25 dolarów, gdzie można zaksięgować zyski.

