Mieszane reakcje Wall Street na wyniki IBM za drugi kwartał: trzymać czy wypłacić pieniądze?

International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) opublikowała swoje zyski za drugi kwartał 2024 r. po środowym zamknięciu rynków. Zyski przekroczyły oczekiwania Wall Street, wywołując jednak mieszane reakcje analityków.

Wyniki i prognozy IBM za drugi kwartał

Wskaźnik EPS GAAP IBM za drugi kwartał wyniósł 1,99 USD, co oznacza wynik lepszy od oczekiwań o 0,19 USD, co wskazuje na zarządzanie kosztami i efektywność operacyjną firmy.

Całkowite przychody za kwartał osiągnęły 15,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 1,9% rok do roku i wzrost o 180 milionów dolarów w stosunku do oczekiwań analityków.

Wzrost przychodów był wspierany przez znaczny wzrost sprzedaży oprogramowania, który wyniósł 6,74 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wzrost tego segmentu napędzany jest przede wszystkim dobrymi wynikami platform przetwarzania transakcji, co świadczy o solidnych podstawach IBM w obszarach technologii o wysokim popycie.

Natomiast przychody z usług konsultingowych nieznacznie spadły, osiągając 5,18 miliarda dolarów, nieco poniżej oczekiwań. Zauważono jednak, że liczba zamówień na usługi konsultingowe pozostała wysoka, co sugeruje potencjał przyszłego wzrostu przychodów.

Segment infrastruktury odnotował przychody w wysokości 3,65 miliarda dolarów, co odzwierciedla umiarkowany wzrost i wykazuje odporność w dotychczasowych sektorach IBM.

Jeśli chodzi o marże zysku, marża zysku brutto według zasad GAAP wyniosła 56,8%, co oznacza poprawę o 180 punktów bazowych, podczas gdy marża zysku operacyjnego (nieobjęta standardem GAAP) była jeszcze wyższa i wyniosła 57,8%, co oznacza wzrost o 190 punktów bazowych.

Wolne przepływy pieniężne również wykazały dodatnią dynamikę – firma odnotowała w tym kwartale wolne przepływy pieniężne w wysokości 2,6 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 0,5 miliarda dolarów rok do roku.

Wzrost ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ wspiera strategiczne inwestycje IBM i zwroty dla akcjonariuszy w formie dywidend.

Na froncie operacyjnym dyrektor generalny Arvind Krishna podkreślił rolę sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw i rosnącą księgę biznesową IBM w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, która obecnie osiągnęła ponad dwa miliardy dolarów.

Wzrost ten przypisuje się wprowadzeniu na rynek rozwiązania WatsonX rok temu, co sygnalizuje agresywne dążenie IBM do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Jeśli chodzi o przyszłe wytyczne, kierownictwo IBM podniosło swoje oczekiwania dotyczące całorocznych wolnych przepływów pieniężnych do ponad 12 miliardów dolarów, pod wpływem wyników i efektywności operacyjnej w pierwszym półroczu.

Oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów zostały utrzymane, zgodnie ze średniojednocyfrowym modelem IBM w stałych walutach, chociaż przewiduje się, że kursy wymiany walut będą rosły od jednego do dwóch punktów.

Mieszane reakcje analityków

Pomimo tych solidnych danych nastroje wśród analityków pozostają podzielone. Wamsi Mohan z Bank of America przyznał, że kwartał był „mieszany”, podkreślając lepsze wyniki w segmencie oprogramowania i infrastruktury, a jednocześnie zwracając uwagę na słabsze wyniki w obszarze konsultingu.

Mohan podtrzymał rekomendację Kupuj z ceną docelową na poziomie 209 USD.

Podobnie Erik Woodring z Morgan Stanley określił kwartał jako pozornie solidny, ale wyraził obawy związane z gorszymi wynikami wektorów wzrostu IBM, takich jak RedHat i Consulting.

Woodring utrzymał ocenę równej wagi przy cenie docelowej 182 USD.

Analityk Jefferies, Brent Thill, również zwrócił uwagę na mieszany charakter wyników, gdzie wysokomarżowe sektory oprogramowania radziły sobie lepiej, ale zostały zrekompensowane słabszymi segmentami działalności konsultingowej. Thill skorygował cenę docelową do 200 dolarów, utrzymując rekomendację Trzymaj.

9 lipca analitycy Goldman Sachs skomentowali „przekonujący profil ryzyka i zysku” IBM, zauważając, że branża stoi w obliczu cyklicznej korekty, na którą wpływają ograniczenia wydatków na IT i przesunięcie się w stronę wydatków kapitałowych ukierunkowanych na sztuczną inteligencję.

Firma podtrzymuje rekomendację Kupuj z ceną docelową IBM na poziomie 200 USD, co odzwierciedla pewność co do jej długoterminowych fundamentów w obliczu bieżących wyzwań.

Strategiczne manewry IBM

Na froncie strategicznym IBM kontynuuje znaczące posunięcia, takie jak przejęcie HashiCorp, mające na celu zwiększenie jego możliwości w zakresie technologii automatyzacji infrastruktury wielochmurowej.

To przejęcie jest jednak poddawane przeglądowi z zakresu prawa antymonopolowego, co pokazuje złożony krajobraz regulacyjny, w jakim porusza się IBM.

Kierownictwo firmy, pod przewodnictwem dyrektora generalnego Arvinda Krishny, odegrało kluczową rolę w kierowaniu IBM przez te burzliwe czasy. Skupienie się Krishny na chmurze hybrydowej i sztucznej inteligencji odegrało kluczową rolę w strategii IBM.

W szerszym kontekście nie można pominąć przedsięwzięcia IBM w dziedzinie obliczeń kwantowych i jego konsekwencji dla przyszłego wzrostu.

Rozwój IBM w tej dziedzinie wskazuje na potencjał znacznych strumieni przychodów z nowych technologii, chociaż praktyczne zastosowania i wkład obliczeń kwantowych w przychody pozostają w początkowej fazie.

Zobaczmy teraz, co wykresy mają do powiedzenia na temat trajektorii cen akcji i czy obecne warunki rynkowe i inicjatywy strategiczne IBM pokrywają się, tworząc przekonującą tezę inwestycyjną.

Bycze potwierdzenie dopiero powyżej 200 dolarów

Po prawie czterech latach utrzymywania się w wąskim przedziale 120–140 dolarów, pod koniec 2024 roku akcje IBM ostatecznie przekroczyły ten przedział.

Od tego czasu na wykresach długoterminowych utrzymuje się w trendzie wzrostowym, pomimo spadku, jaki zaobserwował w kwietniu po ogłoszeniu wyników za I kwartał.

Wykres IBM według TradingView

Notowania akcji spółki znajdują się obecnie blisko wieloletnich maksimów z marca tego roku. Po dzisiejszym ruchu wzrostowym krótkoterminowa dynamika wzrostów pozostaje silna. Jednak sprzedaż będzie ponownie widoczna, gdy cena akcji zbliży się do poziomu 200 dolarów.

Dlatego byki chcące rozpocząć nowe długie pozycje muszą jedynie zainicjować niewielką pozycję na obecnych poziomach i dodać więcej do swojej pozycji, jeśli cena akcji daje dzienne zamknięcie powyżej 199 dolarów.

Traderzy, którzy wykazują niedźwiedzie tendencje na akcjach, muszą powstrzymać się od zamykania akcji na bieżącym poziomie i poczekać, aż pojawi się osłabienie. Jeśli po dzisiejszym ruchu cena akcji w nadchodzących dniach nie przekroczy poziomu 200 dolarów, będzie to oznaczać słabość.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.