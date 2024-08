Prognoza cen akcji NatWest po wynikach Lloyds Banku

Kurs akcji NatWest (LON: NWG) radził sobie w tym roku dobrze, co czyni go jednym z najlepszych w indeksie FTSE 100. Wzrósł o ponad 50%, pokonując takie banki jak Lloyds Bank, HSBC i Barclays Banks.

Wyniki Lloyds Banku

Akcje NatWest, spółki dominującej Royal Bank of Scotland, Coutts i Ulster Bank, będą w centrum uwagi w piątek po opublikowaniu kwartalnych wyników finansowych.

Dane te zostaną podane dzień po opublikowaniu przez Lloyds Bank mieszanych wyników i tydzień przed ogłoszeniem przez Bank Anglii (BoE) decyzji w sprawie stóp procentowych.

W swoim oświadczeniu Lloyds podał, że jego ustawowy zysk po opodatkowaniu wzrósł do 2,4 miliarda funtów, podczas gdy dochód netto spadł o 9%. Rentowność kapitału materialnego (RoTE) spadła do 13,5%. RoTE to ważna liczba, która uwzględnia zyski, jakie firma osiąga dla inwestorów, wykorzystując wyłącznie swoje aktywa materialne.

Dane finansowe firmy pokazały również, że kredyty i pożyczki udzielone konsumentom wzrosły do 452 miliardów funtów, podczas gdy depozyty klientów osiągnęły kwotę 474 miliardów funtów. To ważne liczby, ponieważ Lloyds Bank jest największym bankiem detalicznym w Wielkiej Brytanii.

Inne godne uwagi wskaźniki to wzrost wskaźnika CET1 do 14,1%, czyli powyżej docelowego poziomu 13%. W efekcie spółka zdecydowała się na podwyższenie dywidendy o 15%. Tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma, ponieważ Lloyds pracuje nad obniżeniem wskaźnika CET1 do 13,5% do końca roku i 13% do 2025 r.

Podobnie jak inne banki europejskie, Lloyds przez lata alokował środki pieniężne do rezerw w następstwie światowego kryzysu finansowego (GFC). Obecnie większość z nich zmniejsza te rezerwy, aby dostosować się do swoich międzynarodowych odpowiedników.

Przed nami zyski NatWest

W centrum uwagi będzie teraz kurs akcji NatWest po publikacji przez spółkę w piątek wyników finansowych.

Analitycy są zgodni co do tego, że całkowite dochody spółki w drugim kwartale spadły z 3,4 miliarda funtów do 3,40 miliarda funtów w drugim kwartale. Oczekuje się, że uważnie obserwowany dochód odsetkowy netto (NII) wyniesie 2,61 miliarda funtów z 2,615 miliarda funtów w pierwszym kwartale, co oznacza, że wpływ podwyżek stóp procentowych Banku Anglii wygasł.

Analitycy spodziewają się również, że zysk firmy za ten okres wyniesie 904 mln funtów. Oczekuje się, że kredyty netto dla klientów wyniosą 360 miliardów funtów, czyli więcej niż 378 miliardów funtów w poprzednim kwartale.

W sumie analitycy uważają, że ten rok będzie słabszy niż w 2023, kiedy bank skorzystał na wysokich stopach. W związku z tym uważa się, że przychody firmy spadną z 14,7 miliarda funtów w 2023 roku do 13,8 miliarda funtów.

W przeciwieństwie do Lloyds, NatWest nie ma zbyt dużego pola do zmniejszania rezerw kapitałowych, gdyż oczekuje się, że jego współczynnik CET1 wyniesie 13,1%.

Decyzja Banku Anglii

Kolejny ważny katalizator kursu akcji NatWest nadejdzie w czwartek przyszłego tygodnia, kiedy Bank Anglii opublikuje swoją decyzję w sprawie stóp procentowych.

Decyzja ta zapadnie w czasie, gdy brytyjska gospodarka radzi sobie dobrze. Ze środowego raportu S&P Global wynika, że w lipcu wzrosły wskaźniki PMI dla przemysłu i usług. Inflacja spadła do celu BoE, a funt jest jedną z najlepiej radzących sobie walut w krajach rozwiniętych.

Dlatego analitycy są rozdarci co do tego, czego się spodziewać po tym spotkaniu. Niektórzy uważają, że bank zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych o 0,25%, inni oczekują pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Motywacją do tych ostatnich była niedawna wypowiedź Huw Pill, głównego ekonomisty banku. Pill uważa, że jest zbyt wcześnie, aby BoE świętowało inflację.

Teoretycznie cena akcji NatWest powinna spaść, jeśli BoE zacznie obniżać stopy procentowe, bo będzie to oznaczać niższe przychody odsetkowe. Wierzę jednak, że NatWest i inne banki poradzą sobie dobrze, gdy BoE i Fed zaczną obniżać stopy procentowe.

To wyjaśnia, dlaczego większość analityków jest optymistycznie nastawiona do ceny akcji NWG. Do najbardziej optymistycznych należą analitycy z Deutsche Bank i Peel Hunt.

Analiza cen akcji NatWest

Cena akcji NatWest spadła w czwartek do najniższego poziomu 326 pensów po mieszanych wynikach Lloydsa. Był to ważny poziom, ponieważ znajdował się wzdłuż dolnej części kanału wzrostowego zaznaczonego na niebiesko.

Następnie kurs odbił się i przesunął powyżej kluczowego oporu przy 330p, najwyższego punktu z 16 maja. Akcje utrzymują się powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Przeskoczył także powyżej pierwszego oporu punktów obrotu Woodiego. Dlatego też akcje spółki prawdopodobnie będą nadal rosły, gdyż kupujący dążą do najwyższego od początku roku poziomu 342 pensów. Wybicie powyżej górnej części kanału będzie wskazywało na dalsze wzrosty. Pogląd ten jest zgodny z moją ostatnią prognozą NWG.

Z drugiej strony ruch poniżej dolnej części kanału wskaże dalsze spadki, a następnym punktem do obejrzenia będzie cena 313p.

