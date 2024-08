Wywiad: Kobieta-lider pomaga nam budować szeroką perspektywę, mówi Gracy Chen, dyrektor generalna Bitget

Wraz ze stopniowym włączaniem kryptowalut do głównego nurtu funkcjonowania giełd kryptowalut na całym świecie nabrało tempa, a branża przyciąga obecnie bardziej szczegółowe spojrzenie wraz ze wzrostem ciekawości co do jej różnorodności.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Bitget, wiodąca światowa giełda kryptowalut, zwróciła na siebie uwagę nie tylko ze względu na duży wzrost liczby użytkowników i zwiększony napływ środków, ale także dlatego, że jest wyjątkiem w zdominowanej przez mężczyzn branży kryptowalut, kierowanej w obecnej sytuacji przez kobietę na stanowisku dyrektora generalnego i posiadającej ponad 50% kobiet na stanowiskach kierowniczych na liście płac.

Invezz rozmawiała z Gracy Chen, dyrektor generalną Bitget, aby dowiedzieć się więcej o perspektywach firmy na przyszłość, jej poglądach na to, co ukształtuje rynek kryptowalut w drugiej połowie, a także jej poglądach na temat włączenia płci w branży lub braku To. Zredagowane fragmenty:

Za wzrostem udziału Bitget w rynku

Copy link to section

Invezz: Jaka była pierwsza połowa roku dla Bitget pod względem wolumenu obrotu i jakie są Twoje prognozy na resztę roku?

Bitget zaobserwował znaczny wzrost liczby użytkowników wszystkich naszych produktów w pierwszej połowie 2024 r. W drugim kwartale 2024 r. Bitget odnotował znaczny wzrost ruchu w witrynie, odnotowując wzrost o prawie 50%, co przyniosło wzrost o 10 milionów odwiedzających miesięcznie.

Zwiększył się napływ środków na giełdę.

Dane ze strony Bitget Proof-of-Reserve (PoR) wskazują, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy ilość BTC, USDT i ETH użytkowników wzrosła odpowiednio o 73%, 80% i 153%, co wyniosło około 700 milionów dolarów w napływ kapitału.

Wzrost został uzupełniony dodaniem 2,9 miliona nowych użytkowników do platformy, co odpowiada jej rosnącemu zasięgowi i światowej klasy rozwiązaniom do handlu kryptowalutami.

Wolumen transakcji spot na Bitget wzrósł o ponad 10%, z 28 miliardów dolarów w pierwszym kwartale do 32 miliardów dolarów w drugim kwartale.

Ponadto najnowszy raport CCData dotyczący perspektyw na drugie półrocze pokazał, że Bitget odnotował największy wzrost udziału w rynku wśród spółek CEX, wynoszący 38,4% od drugiej połowy 2023 r. do pierwszej połowy 2024 r., podczas gdy większość pozostałych odpowiedników odnotowała niewielki spadek.

Wybory w USA, decyzja Rezerwy Federalnej o wpływie na kryptowaluty

Copy link to section

Na drugą połowę bieżącego roku będą prawdopodobnie miały wpływ takie czynniki, jak wybory w USA i decyzje Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.

Stabilne środowisko gospodarcze często prowadzi do zwiększonego zaufania inwestorów do kryptowalut. Jak zawsze, innowacje produktowe i edukacja użytkowników pozostaną strategią Bitget w obecnym scenariuszu rynkowym.

Invezz: Jak myślisz, jaki jest szerszy kierunek, w jakim podąża świat, jeśli chodzi o organizację i regulację handlu kryptowalutami? Jako lider kryptowalut, jakie zmiany chciałbyś zobaczyć?

Zatwierdzenia funduszy ETF Bitcoin i Ethereum w USA zmieniają zasady gry w branży kryptowalut. Te przełomowe inicjatywy będą sprzyjać przyjęciu kryptowalut do głównego nurtu i doprowadzą do globalnego trendu w kierunku jasnych przepisów. Będzie chronić inwestorów i promować odpowiedzialne innowacje.

Dla lidera kryptowalut ważna jest zarówno ochrona konsumentów, jak i wspieranie innowacji. Przepisy powinny zapewnić równowagę, aby odpowiedzialne przedsiębiorstwa mogły prosperować. W tym celu przepisy muszą być jasne i spójne. Organy regulacyjne i branża kryptograficzna muszą ściśle współpracować i współpracować, aby osiągnąć tę równowagę.

W jaki sposób posiadanie kobiety-lidera pomaga Bitgetowi?

Copy link to section

Invezz: Na całym świecie toczy się wiele dyskusji na temat pojawienia się „kryptobro” w oparciu o wyrażenie „tech bro”. Tylko 6% dyrektorów generalnych zajmujących się kryptowalutami to kobiety, a Ty jesteś jednym z nich. Jakie jest Twoje zdanie na temat małej obecności kobiet w branży i czy widzisz, że to się zmienia?

Szeroko rozumiana branża technologiczna jest w dużej mierze zdominowana przez mężczyzn.

Widziałem jednak rosnącą liczbę wykwalifikowanych i utalentowanych kobiet wchodzących do branży kryptowalut, takich jak Cecilia Hsueh, dyrektor generalna projektu ekosystemu warstwy 2 Morph, Tess Hau, założycielka Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, współzałożycielka Hacken , wśród wielu innych kobiet-przedsiębiorców, z którymi się spotkałam.

Będąc jedyną kobietą na stanowisku dyrektora generalnego wśród najlepszych giełd kryptowalut, naprawdę czuję się uprzywilejowana i zaszczycona, ponieważ pomaga to firmie w promowaniu szerszej perspektywy. Bitget zawsze łamał normy branżowe. Jest to firma zdominowana przez kobiety, w której ponad 50% menedżerów stanowią kobiety.

Prowadzimy największą w branży kryptowalut inicjatywę skierowaną do kobiet o nazwie Blockchain4Her. Mam nadzieję, że zainspirujemy innych, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, aby kryptowaluty były bardziej włączające dla wszystkich.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.