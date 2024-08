USD/BRL: Wzór wykresu Wskazuje na prawdziwy powrót Brazylii

Real brazylijski znajduje się w silnym trendzie spadkowym w stosunku do kluczowych walut, takich jak dolar amerykański i euro, w miarę jak inwestorzy skupiają się na nadchodzącej decyzji banku centralnego. Kurs wymiany USD/BRL rósł przez ostatnie siedem kolejnych miesięcy i osiągnął najwyższy poziom od 3 stycznia.

Ceny kukurydzy i soi

Real brazylijski spadł z powodu spadających cen niektórych kluczowych produktów eksportowych. Fundusz Teucrium Corn Fund (CORN), który śledzi ceny kukurydzy, spadł w tym roku o 16% i o 26% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Podobnie fundusz Teucrium Soybean Fund (SOYB) spadł o 22% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i utrzymuje się na najniższym poziomie od stycznia 2022 r.

Ceny SOJU vs KUKURYDZY

Ceny tych towarów spadły z powodu wyższych niż oczekiwano dostaw w kluczowych krajach, takich jak Rosja, Ukraina i Stany Zjednoczone.

Z najnowszego raportu WASDE z USA wynika, że produkcja w USA wzrośnie w tym roku o 240 milionów buszli. Departament spodziewa się, że średnia cena rolna otrzymywana przez producentów wyniesie 4,30 dolara za buszel, w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi 4,40 dolara.

Soja ma się dobrze, a oczekuje się, że produkcja w Stanach Zjednoczonych spadnie o 15 milionów buszli. USDA szacuje, że średnia cena soi wyniesie w tym sezonie 11,10 dolarów, co oznacza spadek o 10 centów.

Brazylię odczuwają skutki niskich cen kukurydzy i soi, ponieważ należą one do krajów generujących największe zyski na wymianie walut. Cukier, kolejny najważniejszy eksport, spadł o ponad 33% w stosunku do najwyższego poziomu w 2023 r.

Ich niskie ceny zostały zrównoważone przez wyższe ceny energii, ponieważ Brent i West Texas Intermediate (WTI) przez większą część roku utrzymywały się na poziomie powyżej 80 dolarów.

Cięcia banku centralnego Brazylii

Kurs wymiany USD/BRL również wzrósł z powodu utrzymującej się rozbieżności między Rezerwą Federalną a brazylijskim bankiem centralnym.

W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie od 5,25% do 5,50%, na poziomie niezmienionym od miesięcy. Pogląd ten miał miejsce w sytuacji, gdy inflacja w kraju utrzymywała się na niezmiennie wysokim poziomie, powyżej celu Fed wynoszącego 2,0%.

Natomiast w Brazylii od zeszłego roku stanowisko banku centralnego jest nieco gołębie. Była jedną z pierwszych walut rynków wschodzących, która rozpoczęła obniżki stóp procentowych w 2023 r. Pierwsza obniżka miała miejsce w czerwcu, kiedy stopy procentowe ukształtowały się na poziomie 13,75%. Od tego czasu sprowadził stopy do poziomu 10,50%.

Cięcia te miały miejsce, gdy inflacja spadła z postpandemicznego wysokiego poziomu 12% do najniższego poziomu 3,16% w maju 2023 r. Jednak ostatnio inflacja ponownie wzrosła i wynosi 4,23%.

Dlatego analitycy spodziewają się, że jeszcze w tym tygodniu bank centralny pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie 10,5%. Wskaże także, że stopy pozostaną na wyższym poziomie przez dłuższy czas, aby uporać się z utrzymującymi się tendencjami inflacyjnymi.

Przed nami decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych

Kolejną ważną wiadomością dotyczącą USD/BRL będzie zaplanowana na środę decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.

Będzie to ważne spotkanie, ponieważ Fed nada ton temu, czego można się spodziewać w dalszej części roku. Większość ekonomistów spodziewa się, że na tym posiedzeniu Fed pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%.

Niemniej jednak bank ma motywację, aby wskazać na obniżki stóp procentowych w dalszej części roku, zwłaszcza we wrześniu. Inflacja, zwłaszcza inflacja bazowa, w ciągu ostatnich kilku miesięcy gwałtownie spadła. Podstawowe dane dotyczące osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE) spadły w czerwcu tego roku do 2,5%.

Liczby te zbliżają się do celu Fed na poziomie 2,0%. Jednocześnie w ciągu ostatnich kilku tygodni sytuacja na rynku pracy nieco się uspokoiła. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,1%, najwyższego poziomu od 2021 r. Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje w piątek najnowsze dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP).

W niedawnym oświadczeniu Jay Powell zauważył, że Fed koncentruje się obecnie głównie na rynku pracy. Dodatkowe liczby pokazały, że gospodarka łagodziła, jak zauważył Alan Binder w opinii WSJ.

Analiza techniczna USD/BRL

Wykres USD/BRL | źródło: TradingView

Wracając do wykresu dziennego, widzimy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy kurs USD do reala brazylijskiego znajdował się w silnym trendzie wzrostowym. Wzrósł z lipcowego minimum na poziomie 4,69 do 5,66. W tym okresie para utrzymywała się powyżej kluczowego oporu na 5,50 i wszystkich średnich kroczących.

Jednak para utworzyła również niebezpieczny wzór na wykresie znany jako podwójny szczyt na poziomie 5,7 i którego dekolt wynosi 5,37. W większości przypadków ten wzór jest wysoce niedźwiedzi. Dlatego też para USD/BRL prawdopodobnie doświadczy niedźwiedziego wybicia, ponieważ sprzedający będą kierować się na kluczowy poziom wsparcia na poziomie 5,50.

Jednak dalszy wzrost zostanie potwierdzony, jeśli para wzrośnie powyżej kluczowego punktu oporu na 5,70. Jeśli tak się stanie, kurs wzrośnie do kolejnego punktu na poziomie 5,75.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.