Bardzo dobra wiadomość dla tokenów Pepe, Book of Meme i Dogwifhat

W poniedziałek ceny kryptowalut kontynuowały silne odbicie, gdy inwestorzy zastanawiali się nad niedawną konferencją Bitcoin w Nashville. Bitcoin ponownie wzrósł powyżej 70 000 dolarów po raz pierwszy od 7 czerwca.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Większość monet memowych i altcoinów również odbiła w poniedziałek. Book of Meme (BOME), nowa moneta memowa Solana, wzrosła do 0,010 dolara, co stanowi najwyższy poziom od 28 czerwca. Najwyższy poziom był o ponad 65% wyższy od najniższego poziomu w tym miesiącu.

Pepe, moneta memowa wprowadzona na rynek w 2023 r., również wzrosła do 0,000012 dolara, czyli więcej niż najniższa wartość z tego miesiąca wynosząca 0,0000076 dolara. Wzrost ten miał miejsce w środowisku o dużych wolumenach, co oznacza, że trend wzrostowy może być kontynuowany.

Tymczasem Dogwifhat (WIF) wzrósł do 2,50 dolara. Inne tokeny o najwyższej wydajności to AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash i Brett. Oto kilka dobrych wiadomości, które mogą pchnąć tokeny wyżej.

Bitcoin wzrósł powyżej kluczowego punktu oporu

Copy link to section

Pierwszą dobrą wiadomością, która może pomóc w popchnięciu tokenów Pepe, Book of Meme i Dogwifhat w górę, jest akcja cenowa Nitcoina. Jak pokazano poniżej, Bitcoin zrobił w poniedziałek dwie ważne rzeczy.

Najpierw przesunął się powyżej górnej części rozszerzającego się wzoru wykresu klinowego, popularnego znaku zwyżki. W większości przypadków ten wzór prowadzi do silnego byczego wybicia. Ponieważ ten wzór miał miejsce po wzroście Bitcoina, na początku tego roku, można go również sklasyfikować jako wzór flagi byczej.

Wykres cen Bitcoina

Po drugie, Bitcoin po raz pierwszy od czerwca ponownie przetestował kluczowy punkt oporu na poziomie 70 000 dolarów. Jest to ważny poziom psychologiczny, który może wskazywać na dalsze wzrosty.

Poza tym więcej danych pokazuje, że otwarte zainteresowanie Bitcoina rynkiem kontraktów futures wzrosło do rekordowo wysokiego poziomu ponad 38 miliardów dolarów. Jest to silny powrót w przypadku aktywów, których liczba otwartych pozycji spadła 8 lipca do 27 miliardów dolarów. Wyższe zainteresowanie jest pozytywnym sygnałem, że na dany składnik aktywów istnieje większy popyt i że cena będzie nadal rosła.

Kontrakty terminowe na bitcoiny otwierają zainteresowanie

Bitcoin jest ważnym mianownikiem dla altcoinów, ponieważ dobrze sobie radzą, gdy Bitcoin znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Na przykład większość z nich osiągnęła rekordowy poziom w marcu, gdy Bitcoin wzrósł do najwyższego poziomu w historii.

Solana również kwitnie

Copy link to section

Inną ważną wiadomością dla monet memowych, takich jak Dogwifhat i Book of Meme, jest to, że cena Solany radzi sobie dobrze. Token Solana wzrósł w poniedziałek do najwyższego poziomu 194,30 dolarów od 1 kwietnia tego roku. Wzrósł o ponad 60% od najniższego poziomu w tym miesiącu.

Wskaźniki Solany w łańcuchu radzą sobie dobrze, aktywa DeFi, a opłaty pobierane przez sieć nadal gwałtownie rosną. Według DeFi Llama w ciągu ostatnich 24 godzin zarobił ponad 2 miliony dolarów .

Solana to ważny łańcuch bloków, ponieważ stał się ulubioną siecią twórców memów, którzy uwielbiają ją za szybkie prędkości i niskie koszty transakcji.

Solana DeFi TVL rośnie

Rośnie zainteresowanie otwartymi monetami Meme

Copy link to section

Tymczasem dane CoinGlass pokazują, że zainteresowanie rynkiem futures rośnie. Wartość otwartych pozycji Pepe wzrosła w poniedziałek do 131 milionów dolarów, w porównaniu z najniższym od roku poziomem 83 000 dolarów.

Ponadto otwarte zainteresowanie Dogwifhat wzrosło do 316 mln dolarów, a Book of Meme do 113 mln dolarów, co stanowi najwyższy poziom od 7 czerwca. Wzrosło z najniższego od miesiąca poziomu prawie 50 mln dolarów.

Ta sama tendencja ma miejsce na rynku spot, gdzie również wzrósł ich wolumen. Dzienny obrót Pepe wyniósł ponad 830 milionów dolarów, podczas gdy Dogwifhat i Book of Meme – odpowiednio 375 milionów dolarów i 425 milionów dolarów. Liczby te oznaczają, że istnieje duży popyt na monety memowe, które w tym roku osiągnęły lepsze wyniki niż Bitcoin.

Wykres otwartych stóp procentowych BOME autorstwa CoinGlass

Wskaźnik strachu i chciwości rośnie

Copy link to section

Monety memowe, takie jak tokeny Book of Meme, Pepe i WIF, wzrosły z powodu ciągłej chciwości na rynku. Dane pokazują, że wskaźnik strachu i chciwości wzrósł w poniedziałek do strefy chciwości wynoszącej 63, co stanowi najwyższy poziom od ponad tygodnia. W większości przypadków tokeny te radzą sobie dobrze, gdy na rynku panuje strach.

Tendencja ta miała miejsce po wydarzeniu Bitcoin, które odbyło się w ostatni weekend w Nashville, podczas którego Donald Trump, Robert Kennedy i inni przywódcy rozmawiali o monecie. Donald Trump powiedział, że jest bardzo optymistyczny w stosunku do Bitcoina i że będzie opowiadał się za utworzeniem funduszu Bitcoin.

Michael Saylor, szef MicroStrategy, zauważył, że wartość Bitcoina w przyszłości wzrośnie do ponad 13 milionów dolarów. Jeśli tak się stanie, będzie to oznaczać, że udziały jego firmy będą warte ponad 2,86 biliona dolarów.

Patrząc w przyszłość, kolejnym kluczowym katalizatorem, na który warto zwrócić uwagę, będzie nadchodząca decyzja Rezerwy Federalnej. Jeśli bank zrobi to, czego oczekują analitycy, będzie to kolejny zwyżkowy znak dla Bitcoina i innych monet memowych.

Ekonomiści uważają, że Fed zdecyduje się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a następnie wskaże na obniżkę na wrześniowym posiedzeniu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.