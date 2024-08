Decyzja Southwest Airlines mająca na celu położenie kresu strategicznym geniuszom czy błąd?

„Southwest to jedyna linia lotnicza, która nie ukarała finansowo mojej rodziny, gdy chcieliśmy siedzieć obok naszych małych dzieci, nie płacąc dodatkowych 35–50 dolarów za lot” – napisała w „X” Emily Porter, lekarka mieszkająca w Austin w Teksasie. wkrótce po tym, jak linie lotnicze ogłosiły, że rezygnują z modelu z otwartymi siedzeniami.

Następne darmowe torby trafią na deskę do krojenia i będą tak samo złe, jak amerykańskie.

Drew Ayling, inżynier oprogramowania w firmie Ford Motor, określił to posunięcie jako coś, co po prostu „wydawało się niewłaściwe”, podczas gdy TJ Moe, były skrzydłowy futbolu amerykańskiego, nazwał to posunięcie „okropną, okropną decyzją”.

„Przez całe życie preferowałem linie lotnicze Southwest ze względu na otwarte siedzenia” – powiedział w programie „X”.

Porter, Ayling i Moe to tylko nieliczni spośród wielu pasażerów, którzy głośno wyrazili swoje rozczarowanie decyzją linii lotniczej o zaprzestaniu praktyki otwartych miejsc siedzących – jej znaku rozpoznawczego od ponad 50 lat w ramach wysiłków „modernizacyjnych”, ale co ważniejsze, związanych z generowaniem dodatkowych przychód.

Ogłaszając tę decyzję w zeszły czwartek, linia lotnicza podzieliła się wynikami przeprowadzonych badań, które wykazały, że 80% klientów Southwest i 86% potencjalnych klientów woli przydzielone miejsce. Uznano nawet, że model z otwartymi siedzeniami jest głównym powodem, dla którego klient wybiera konkurencyjną linię lotniczą.

Chociaż niektórzy również z radością przyjęli to posunięcie, ich liczba jest nieliczna, co rodzi pytania, czy posunięcie to zakończy się alienacją lojalnej bazy klientów linii lotniczej.

Historia egalitarnego siedzenia na południowym zachodzie

Linia lotnicza została założona w 1967 roku z siedzibą w Dallas i wkrótce wyróżniła się wyjątkową ofertą, a raczej jej brakiem.

Klienci, którzy w latach 70. przybyli po raz pierwszy, zostali powitani na pokładzie wyjątkową propozycją: samoobsługowymi, otwartymi siedzeniami. Rezerwacja potwierdzała miejsce w samolocie, tylko nie wiedziała które.

Niektóre stewardessy żartowały: „To otwarte siedzenia. Możesz usiąść, gdzie chcesz – zupełnie jak w kościele.

Nie było też kabin pierwszej klasy i nikt nie miał pierwszeństwa przy wejściu na pokład, co świadczyło o egalitarnej filozofii działania założyciela Herba Kellehera i jego niechęci do „mentalności klasowej”.

Dopasowanie ofert rówieśników, dobry ruch czy zły?

Oprócz przypisanych miejsc siedzących, firma Southwest przeznaczy teraz mniej więcej jedną trzecią swoich siedzeń na część kabiny typu premium i z większą przestrzenią na nogi, stwierdzając, że jest to zdecydowana preferencja klientów i będzie zgodna z opiniami innych branży zajmującymi się pojazdami wąskokadłubowymi. oferowanego samolotu.

Christopher Meller, dyrektor ds. analiz i analiz w Lundbeck, w obszernym poście na LinkedIn nazwał to posunięcie „krótkowzrocznym błędem”.

Meller zakwestionował wezwanie linii lotniczej do zniesienia „kluczowego wyróżnika” i stania się po prostu kolejnym produktem „dla mnie” w celu zdobycia ułamka udziału w rynku.

„Czasami pośpiech w dostosowaniu się do oferty konkurencji może zmienić twoją markę w towar, zamiast ją wyróżniać. Wierzę, że właśnie z tym wkrótce zmierzy się firma Southwest, podejmując najnowszą decyzję” – powiedział.

Rozczarowujące zarobki, za tą przeprowadzką presja ze strony Elliott Management

Chociaż linia lotnicza nazwała to posunięcie krokiem w stronę modernizacji, nie jest tajemnicą poligraficzną, że rozczarowujące zyski i wyniki akcji od czasu pandemii w połączeniu z presją ze strony inwestora-aktywisty Elliotta Management zmusiły zarząd do działania.

Wyniki finansowe Southwest były rozczarowujące, a akcje spółki straciły prawie połowę swojej wartości w ciągu ostatnich trzech lat, podczas gdy indeks S&P 500 zyskał 25%.

Wskaźnik ceny do zysków spółki wynosi 33, znacznie powyżej mediany w branży wynoszącej 4,86, a marża operacyjna spadła w pierwszej połowie tego roku do 0,2% z ponad 13% w 2019 r.

Jak podaje Reuters, tylko dwóch analityków z 18 ma rekomendację „kupuj” dla akcji spółki, jak wynika z danych LSEG.

Dyrektor generalny Bob Jordan powiedział, że zmiana ta może wygenerować ponad 1 miliard dolarów rocznych przychodów i zwiększyć atrakcyjność linii lotniczej.

Co mówią analitycy?

Analitycy podkreślili potrzebę nowych, wysokomarżowych źródeł przychodów, aby zrównoważyć presję kosztową.

Według Reuters analitycy Raymonda Jamesa spodziewają się, że zmiany w przyszłym roku przyczynią się do wzrostu zysków linii lotniczej o 95 centów na akcję. Stwierdzono, że rywale, tacy jak Delta, United i Alaska Airlines, w celu ochrony swoich zysków polegają na podróżnych premium, którzy wydają duże pieniądze.

Analitycy twierdzą również, że sukces Southwest będzie zależał od jej zdolności do promowania i sprzedawania zmian oraz wejścia na rynek, na którym nigdy wcześniej nie obsługiwał.

„Należy zmniejszyć oczekiwania, że przydzielone miejsca siedzące oznaczają zmianę włącznika światła w regionie Southwest” – powiedział agencji Reuters Conor Cunningham, analityk z Melius Research.

Nie można zignorować faktu, że sam Elliott podał w wątpliwość rzekome przełomowe posunięcie.

„Ogłoszone inicjatywy tego nieudanego zespołu przywódczego – oczywiste próby samozachowawstwa – są po prostu niewiarygodne. Za mało i za późno to nie strategia. Czas na nowe przywództwo” – stwierdził Elliott w oświadczeniu wkrótce po ogłoszeniu tej decyzji przez linie lotnicze.

Firma Southwest rozważała rezygnację z miejsc otwartych i przejście na miejsca przydzielone w 2006 r., ale porzuciła ten pomysł po tym, jak testy wykazały, że posunięcie to może obniżyć wydajność i wydłużyć czas wejścia na pokład o 1 do 4 minut. Zmiana ta może również podnieść koszty pracy, ponieważ Southwest może potrzebować większej liczby agentów do przyjęcia na pokład, twierdzi Reuters.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.