Nasdaq testuje kluczowy poziom wsparcia. Które akcje są najważniejsze?

Indeks Nasdaq 100 Futures osiągnął kluczowy poziom wsparcia przed wynikami Big Tech. Traderzy i inwestorzy będą uważnie śledzić rozwój wydarzeń w tym tygodniu, ponieważ niektóre z największych firm technologicznych w kraju ogłaszają swoje kwartalne raporty.

Oto jak sytuacja wygląda obecnie na wykresie dziennym.

Jak widać na wykresie, cena już po raz trzeci testuje kluczowy obszar wsparcia.

Linia trendu została już dwukrotnie przetestowana w kwietniu i maju i pomyślnie się od niej odbiła.

Piorun uderza dwukrotnie

Tym, co czyni kwietniowy spadek Nasdaq interesującym, jest fakt, że nastąpił on w tygodniu, w którym wiele największych spółek wchodzących w skład indeksu Nasdaq ogłosiło swoje zyski. Można wyciągnąć wniosek, że rynek w dalszym ciągu sprawdza grunt pod kątem oznak wygaśnięcia rajdu AI. Ale to trwa.

Z tego zdarzenia można wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, jeśli spółki technologiczne opublikują dobre zyski, wywoła to nowy wzrost.

Te wysokie zyski mogą wynikać wyłącznie z rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji, więc sprowadza się to do postawienia na sztuczną inteligencję.

Po drugie, ten scenariusz jest bardziej przerażający, jeśli zyski rozczarują, może to spowodować wyprzedaż, która może zniweczyć wszystkie zyski z ostatnich dwóch lat.

Nie można zaprzeczyć, że wzrost od 2022 r. nastąpił dzięki akcjom „7 Wspaniałych”. A akcje te mogły rosnąć jedynie dzięki wyścigowi w kierunku rozwoju technologii AI.

A co się stanie, jeśli rozwój AI zatrzyma się? Czy pozostałe sektory przejmą kontrolę nad indeksem?

W porównaniu z technologią przez ostatnie dwa lata utrzymywały się na stosunkowo niezmienionym poziomie. Mało prawdopodobne jest też, aby po katastrofalnych zarobkach z branży technologicznej podniosły się one na duchu. To może być katastrofalne dla amerykańskiej giełdy.

Kto trzyma klucz?

Producent chipów AI Taiwan Semiconductor potwierdził już, że wydatki na sztuczną inteligencję rosną.

Mimo to w ciągu ostatniego miesiąca akcje spółek chipowych mocno straciły na wartości. Dlatego też dzisiejsze zyski AMD po wynikach rynkowych odgrywają kluczową, choć niewielką rolę, jeśli chodzi o pomoc indeksowi w uzyskaniu pewnego wsparcia.

Jest jeszcze Microsoft, który dzisiaj również ogłosi swoje zyski. Fakt, że technologiczny gigant ma ogłosić kwartalny wzrost przychodów o 15%, jest co najmniej przerażający.

Nieosiągnięcie tych celów prawdopodobnie osłabi rynek, ponieważ Microsoft jest drugim co do wielkości składnikiem indeksu Nasdaq.

A skoro mowa o wadze ciężkiej, największy gigant indeksu, Apple Inc., również opublikuje w czwartkowy wieczór swój raport o zyskach, wraz z Amazonem, czwartym co do wielkości składnikiem indeksu.

Nie trzeba dodawać, że następne dwa dni nie są dla osób o słabych nerwach. Byki i niedźwiedzie będą ze sobą walczyć przez następne dwa dni, a reperkusje tej walki określą ścieżkę rynku na co najmniej kolejne 3 miesiące.