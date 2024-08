Procter & Gamble Co (NYSE: PG), podstawowy producent artykułów gospodarstwa domowego znany z szerokiej gamy towarów konsumpcyjnych, odnotował we wtorek słabszą niż oczekiwano sprzedaż za czwarty kwartał.

Mimo to eksperci sugerują, że akcje spółki pozostają silną inwestycją długoterminową.

Will McGough, dyrektor ds. inwestycji w Prime Capital, poradził inwestorom, aby przyjęli długoterminową perspektywę na akcje P&G i nie przejmowali się niedawnymi brakami w zyskach.

Skorygowany zysk na akcję P&G w tym kwartale wyniósł 1,40 dolara, przekraczając szacunki Street o 3 centy.

Sprzedaż spółki była jednak niższa od oczekiwań, co wywołało pewną niepewność wśród inwestorów. Pełne informacje na temat zysków P&G można znaleźć tutaj.

Dyrektor generalny P&G, Jon Moeller, pozostaje optymistą

Pomimo ciągłych wyzwań w Chinach dyrektor generalny P&G Jon Moeller wyraził optymizm co do wyników firmy.

W wywiadzie dla CNBC Moeller zauważył, że chociaż rynek chiński pozostaje słaby, P&G odnotowuje duże wolumeny jednostek w Europie i Stanach Zjednoczonych. Przewiduje poprawę sytuacji w Chinach w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Wyniki firmy w Europie i Ameryce Północnej przyczyniły się do znacznego wzrostu marży brutto, która w roku finansowym 2024 wzrosła o 350 punktów bazowych, co oznacza najwyższą marżę brutto od 17 lat.

P&G ogłosiła także plany zwiększenia o 10% wypłaty dywidendy za rok fiskalny 2025, co odzwierciedla jej dobrą kondycję finansową i zaangażowanie w przywracanie wartości akcjonariuszom.

Dzięki historii dywidend obejmującej 134 kolejne lata i 68 kolejnych lat wzrostów, osiągnięcia P&G nie mają sobie równych w przypadku większości spółek z indeksu S&P 500.

Sarat Sethi zaleca ostrożność przy zakupie akcji P&G

Pomimo dobrych fundamentów P&G i historycznych wyników w zakresie dywidend, nie wszyscy analitycy są entuzjastycznie nastawieni do akcji P&G na obecnym poziomie.

Sarat Sethi z Douglas C. Lane & Associates zalecił ostrożność, odradzając nowe inwestycje w P&G ze względu na obawy dotyczące wzrostu przychodów firmy i wyzwań na rynku chińskim.

„Gdybym był właścicielem, nie sprzedałbym go. Ale nie inwestowałbym nowych pieniędzy” – Sethi powiedział CNBC.

Zasugerował, aby inwestorzy zaczekali na potencjalne wycofanie się, zanim rozważą nowe inwestycje w akcje.

Ponieważ cena akcji P&G spadła o około 6% w notowaniach przed otwarciem sesji po opublikowaniu raportu o wynikach, Sethi może ponownie rozważyć swoje stanowisko, ponieważ akcje mogą stanowić okazję do zakupu.

Obecnie analitycy z Wall Street pozytywnie oceniają P&G, przy średniej cenie docelowej na poziomie 176 dolarów za akcję.

Stanowi to potencjalny wzrost o około 10% w stosunku do obecnego poziomu, co wskazuje, że pomimo krótkoterminowych wyzwań nadal istnieje przestrzeń do wzrostu wartości akcji.

Chociaż niedawny raport zysków Procter & Gamble wykazał pewne słabości, mocna historia dywidendowa spółki, lepsze marże i pozytywne perspektywy z Wall Street sugerują, że pozostaje ona atrakcyjną inwestycją długoterminową.

Podejmując decyzje inwestycyjne, inwestorzy powinni porównać potencjał krótkoterminowej zmienności z solidnymi fundamentami spółki i wynikami historycznymi.

