Sprouts Farmers Market skacze o 15% w oparciu o wyniki i ulepszenia z drugiego kwartału: czy warto kupić?

(NASDAQ: SFM) odnotowała dziś wzrost akcji spółki Sprouts Farmers Market Inc. o 15% pod wpływem znakomitych wyników za II kwartał i licznych wzrostów cen ze strony analityków.

30 lipca spółka Wells Fargo podwyższyła cenę akcji SFM z Underweight do Equal Weight, podnosząc jednocześnie cenę docelową z 62 do 90 dolarów.

Aktualizacja ta odzwierciedla znaczącą ponowną ocenę pozycji rynkowej Sprouts i przyszłego potencjału, podyktowaną tym, co Wells Fargo określiło jako „najlepszy jak dotąd dowód” zmiany sytuacji firmy.

Podobnie BMO Capital Markets drastycznie zmieniło swoje perspektywy, podnosząc SFM z Underperform do Market Perform i ponad dwukrotnie podnosząc cenę docelową z 40 do 102 dolarów.

Analitycy z BMO podkreślili silną sprzedaż w tych samych sklepach i odporność firmy na presję konkurencji jako kluczowe czynniki wpływające na jej ulepszoną postawę.

Dodając do tej pozytywnej perspektywy, Deutsche Bank podniósł cenę docelową o 17% do 89 dolarów, podczas gdy Bank of America Securities skorygował swoją cenę docelową w górę o 19% do 100 dolarów.

Zmiany te wynikały z przekroczenia oczekiwań Sprouts w drugim kwartale, ustanawiając nowe standardy dla kondycji finansowej firmy i wyników rynkowych.

Przegląd zysków za II kwartał

Sprouts Farmers Market opublikował wczoraj wyniki za drugi kwartał, które pod wieloma względami przekroczyły oczekiwania Wall Street. Spółka zaobserwowała EPS niezgodny z GAAP na poziomie 0,94 USD, co było wartością wyższą od konsensusu o 0,16 USD.

Całkowite przychody za ten kwartał osiągnęły poziom 1,89 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 11,8% w porównaniu z rokiem poprzednim i przekroczenie prognoz o 60 milionów dolarów.

Istotnym wydarzeniem w raporcie zysków był porównywalny wzrost sprzedaży w sklepach o 6,7%, znacznie powyżej wcześniejszych prognoz spółki na poziomie 3% do 4%.

Kondycja finansowa i prognozy na przyszłość

Solidne wyniki za drugi kwartał skłoniły Sprouts do podniesienia swoich prognoz na rok 24, obecnie spodziewając się wzrostu sprzedaży netto od 9% do 10% i porównywalnego wzrostu sprzedaży w sklepach o 4% do 5%.

Skorygowany EBIT ma wynieść od 445 do 455 milionów dolarów, przy prognozowanym skorygowanym EPS na poziomie 3,29–3,37 dolarów.

Projekcje te stanowią znaczną rewizję w górę w stosunku do poprzednich prognoz, co sugeruje pewność co do trwałego wzrostu i rentowności.

Co więcej, Sprouts zakończył kwartał z mocnym bilansem, obejmującym 177 milionów dolarów w gotówce i ich ekwiwalentach oraz zerowe saldo kredytu odnawialnego o wartości 700 milionów dolarów, po dobrowolnej spłacie w wysokości 125 milionów dolarów.



Dowodem tej dyscypliny finansowej jest także proaktywne zarządzanie przez spółkę strukturą kapitałową, w tym nowy program odkupu akcji o wartości 600 milionów dolarów, który podkreśla jej zaangażowanie w wartość dla akcjonariuszy.

Inicjatywy strategiczne i plany ekspansji

Podstawą sukcesu finansowego Sprouts są strategiczne inicjatywy mające na celu poszerzenie obecności na rynku i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Spółka kontynuuje agresywną ekspansję sklepów, planując otwarcie około 35 nowych sklepów w 2024 roku.

Ekspansję tę wspiera sieć centrów dystrybucji świeżej, których celem jest utrzymanie wysokiej jakości i dostępności produktów, co jest kluczowe dla utrzymania wzrostu na konkurencyjnych rynkach.

Przechodząc od analizy fundamentalnej ostatnich sukcesów i przyszłego potencjału Sprouts Farmers Market, niezwykle ważne jest, aby zagłębić się w to, co wykresy techniczne sugerują na temat przyszłej trajektorii cen akcji.

Analiza ta pomoże nam zrozumieć, czy obecny entuzjazm rynku to dopiero początek długoterminowego trendu wzrostowego, czy też ostrożność powinna złagodzić oczekiwania inwestorów.

Kupować po zniesieniu?

Akcje Sprouts przeszły bezprecedensowy wzrost, zwłaszcza w przypadku zapasów detalicznych, ponieważ od października 2022 r. ich cena wzrosła czterokrotnie. Akcje wykazują ogromną, byczą dynamikę w różnych przedziałach czasowych.

Wykres SFM autorstwa TradingView

Jednak pomimo tego inwestorzy optymistycznie nastawieni do perspektyw spółki muszą unikać zakupów akcji po dzisiejszym wzroście.

W idealnym przypadku muszą poczekać, aż cena akcji nieco się cofnie i kupić ją bliżej poziomu 90 dolarów. Poziom 83,4 dolarów, który wcześniej działał jako opór, teraz będzie wsparciem dla akcji.

Biorąc pod uwagę silną zwyżkową dynamikę, inwestorzy, którzy mają niedźwiedzie nastawienie do akcji, muszą całkowicie powstrzymać się od zawierania pozycji krótkiej na obecnych poziomach.

O ile cena akcji nie zamknie się poniżej 83,4 USD, wszelkie jej zniesienia będą traktowane przez byki jako okazja do zakupu.

