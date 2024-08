Fed utrzymuje stopy procentowe na stałym poziomie, Powell sygnalizuje obniżkę we wrześniu

Rezerwa Federalna wskazała, że może rozpocząć obniżanie stóp procentowych już we wrześniu, po podjęciu decyzji o utrzymaniu kosztów finansowania zewnętrznego na najwyższym od 23 lat poziomie ósmym z rzędu.

Podczas środowej konferencji prasowej prezes Fed Jay Powell zauważył, że obniżka podstawowych stóp procentowych może zostać rozważona podczas następnego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).

Przesunięcie punktu ciężkości z inflacji na stabilność rynku pracy

Powell podkreślił, że wśród decydentów toczyła się „prawdziwa dyskusja” na temat obniżek stóp procentowych, a FOMC powołał się na „dalszy postęp” w kierunku obniżenia inflacji do docelowej wartości 2%.

Urzędnicy zauważyli jednak, że zanim zdecydują się na obniżkę stóp procentowych, będą potrzebowali „większej pewności”.

Powell podkreślił, że odczyty inflacji za drugi kwartał zwiększyły ich pewność, a dalsze pozytywne dane wzmocnią to stanowisko.

Najnowsze stanowisko Fed odzwierciedla przejście od „100% koncentracji na inflacji” do ochrony rynku pracy. FOMC przyjął do wiadomości nowo odkryte obawy dotyczące rynku pracy, potwierdzając, że nie uważa już inflacji za najważniejszy problem. Rosnące stopy bezrobocia są obecnie istotnym czynnikiem w kontekście zmiany ścieżki polityki Fed.

Dane ekonomiczne wspierają potencjalne obniżki stóp

Najnowsze dane ekonomiczne potwierdzają ostrożny optymizm Fed.

Preferowany przez Fed miernik inflacji, oparty na podstawowym wskaźniku cen osobistych wydatków konsumpcyjnych, spadł do 2,6%, w porównaniu z najwyższym poziomem ponad 5% w 2022 r.

Ten stały spadek inflacji jest zgodny z wysiłkami Fed zmierzającymi do osiągnięcia celu na poziomie 2%.

Jednocześnie amerykański rynek pracy wykazuje oznaki ochłodzenia, stopa bezrobocia wzrosła w ostatnich miesiącach do 4,1%, a presja płacowa słabnie.

To spowolnienie aktywności na rynku pracy wskazuje na potencjalne miękkie lądowanie, podczas którego inflację można opanować bez wywoływania recesji.

Reakcje rynkowe i kontekst polityczny

W odpowiedzi na uwagi Powella rentowność krótkoterminowych obligacji skarbowych nieznacznie spadła, przy czym rentowność dwuletnich obligacji skarbowych spadła o 0,01 punktu procentowego do 4,35%.

Inwestorzy skromnie zwiększyli swoje zakłady na obniżki stóp procentowych, które nastąpią w tym roku, a inwestorzy na rynku kontraktów terminowych spodziewają się od dwóch do trzech obniżek, pierwsza prawdopodobnie we wrześniu.

Giełda zareagowała pozytywnie, a największe wzrosty zapewniły indeksy największych spółek S&P 500 i zaawansowany technologicznie Nasdaq.

Reakcja ta odzwierciedla zaufanie rynku w zdolność Fed do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami gospodarczymi.

Potencjalna obniżka stóp procentowych przez Fed we wrześniu nastąpi tuż przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Ten moment zwrócił uwagę polityczną, m.in

Kandydat Republikanów Donald Trump ostrzegł Powella przed obniżaniem stóp procentowych przed wyborami. Powell jednak powtórzył niezależność Fed, stwierdzając:

Nigdy nie używamy naszych narzędzi do wspierania lub przeciwstawiania się partii politycznej, politykowi lub jakiemukolwiek wynikowi politycznemu.

Perspektywy długoterminowe i oczekiwania polityczne

Powszechnie oczekiwano jednomyślnej decyzji Fed o utrzymaniu stóp procentowych na stałym poziomie w tym miesiącu. Patrząc w przyszłość, większość decydentów według stanu na czerwiec spodziewa się, że stopy procentowe spadną do końca przyszłego roku do 4–4,25%, a do 2026 r. będą dalej spadać do około 3%.

Ta prognozowana trajektoria wskazuje na stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej, której celem będzie podtrzymanie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zarządzaniu inflacją i stabilnością rynku pracy.

Strategia banku centralnego zakłada osiągnięcie „miękkiego lądowania” poprzez obniżenie inflacji bez powodowania znaczących zakłóceń gospodarczych. Jak dotąd wydaje się, że Fed podąża właściwą drogą, wykazując malejącą presję cenową i możliwy do opanowania wzrost bezrobocia.

Wskazanie przez Rezerwę Federalną potencjalnych obniżek stóp procentowych rozpoczynających się we wrześniu odzwierciedla zróżnicowane podejście do zarządzania stabilnością gospodarczą.

Bilansując potrzebę kontrolowania inflacji ze znaczeniem wspierania rynku pracy, Fed porusza się po złożonym krajobrazie gospodarczym. Nadchodzące posiedzenie FOMC we wrześniu będzie miało kluczowe znaczenie dla ukształtowania przyszłego kierunku polityki pieniężnej USA.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.