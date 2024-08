Inflacja w strefie euro wzrasta do 2,6% w obliczu oczekiwań na obniżkę stóp procentowych EBC

Inflacja w strefie euro nieznacznie wzrosła do 2,6% w ciągu roku poprzedzającego lipiec, w porównaniu z 2,5% w czerwcu.

Ten wzrost inflacji, raportowany przez Eurostat, przekroczył oczekiwania ekonomistów ankietowanych przez Reuters, którzy przewidywali, że presja cenowa pozostanie na niezmienionym poziomie 2,5%.

Wiadomość ta pojawia się w krytycznym momencie, ponieważ inwestorzy spodziewają się, że Europejski Bank Centralny (EBC) podczas wrześniowego posiedzenia po raz drugi w tym roku obniży stopy procentowe.

EBC stoi przed koniecznością balansowania z polityką pieniężną

EBC był pierwszym dużym bankiem centralnym, który obniżył stopy procentowe z rekordowego poziomu w odpowiedzi na skutki gospodarcze pandemii Covid-19.

W czerwcu bank centralny obniżył referencyjną stopę depozytową z 4% do 3,75%, mając na celu skierowanie inflacji do celu na poziomie 2% w przyszłym roku.

Jednak niewielki wzrost inflacji do 2,6% komplikuje zadanie EBC polegające na zrównoważeniu wzrostu gospodarczego i stabilności cen.

Ponieważ bieżąca stopa inflacji jest nadal powyżej celu EBC, bank centralny znajduje się pod presją, aby podejmować decyzje, które będą wspierać stabilność gospodarczą bez zwiększania inflacji.

Przewidywana obniżka stóp procentowych we wrześniu jest przez wielu postrzegana jako niezbędny krok zachęcający do zaciągania kredytów i inwestycji, co mogłoby pomóc w utrzymaniu ożywienia gospodarczego w strefie euro.

Nadchodzi kolejna obniżka kosztów kredytu?

Rynki finansowe uważnie śledzą posunięcia EBC, a inwestorzy w dużej mierze oczekują kolejnej obniżki kosztów finansowania zewnętrznego.

Druga obniżka stóp procentowych oznaczałaby zaangażowanie EBC w utrzymanie akomodacyjnej polityki pieniężnej w celu wspierania gospodarki.

Niższe stopy procentowe generalnie zmniejszają koszt pożyczek, co może stymulować wydatki i inwestycje, ale także stwarza ryzyko zwiększenia presji inflacyjnej, jeśli nie będzie ostrożnie zarządzane.

Czerwcowa decyzja EBC o obniżce stóp procentowych opierała się na prognozie, że do 2024 r. inflacja zrówna się z celem 2%.

Najnowsze dane o inflacji sugerują jednak, że stabilność cen nadal stanowi problem.

Nadchodzące wrześniowe posiedzenie będzie miało kluczowe znaczenie dla określenia podejścia EBC do zarządzania inflacją i wspierania wzrostu gospodarczego.

Niewielki wzrost inflacji w strefie euro do 2,6% stanowi wyzwanie dla Europejskiego Banku Centralnego w ramach przygotowań do kolejnego posiedzenia politycznego we wrześniu.

Ponieważ inwestorzy oczekują kolejnej obniżki stóp procentowych, EBC musi znaleźć delikatną równowagę między wspieraniem ożywienia gospodarczego a kontrolowaniem inflacji. Decyzje podjęte w nadchodzących tygodniach będą kluczowe dla perspektyw gospodarczych strefy euro.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.