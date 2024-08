Tezos, Zilliqa, EOS, Celo, Velas i upadek z łask

Bitwę o najlepszy blockchain dla programistów i użytkowników wygrały takie firmy jak Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum i Base. Wielu pretendentów, którzy mieli nadzieję zmierzyć się z Ethereum, stanęło przed poważnymi wyzwaniami i przekształciło się w łańcuchy duchów.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Łańcuch duchów definiuje się jako sieć blockchain, w której w swoim ekosystemie brakuje jakiegokolwiek rozwoju i dApps. W tym artykule omówiono niektóre z tych łańcuchów.

Tezos | XTZ

Copy link to section

Tezos to jedna z czołowych sieci duchów w branży blockchain. Został uruchomiony w 2018 roku, aby zmierzyć się z Ethereum, siecią blockchain znaną z niskich prędkości i wysokich kosztów transakcji.

Tezos to niesamowicie szybki blockchain o niskich kosztach transakcji i wysoce skalowalny dzięki swojej modułowej architekturze. Przez lata sieć wydała miliony dolarów na marketing.

Najpopularniejszym podejściem marketingowym było partnerstwo z Manchesterem United, jednym z najpopularniejszych klubów angielskiej Premier League (EPL). Był także wiodącym partnerem Red Bull Racing, zespołu, który zdobył dwa ostatnie tytuły mistrzowskie w Formule 1.

Dzięki tym partnerstwom firma mogła dotrzeć do milionów ludzi na całym świecie. Jednak jego ekosystem nadal pozostaje w tyle za popularnymi blockchainami, takimi jak Solana i Base. Na jej stronie internetowej znajduje się 85 projektów, z czego 17 dotyczy branży finansów zdecentralizowanych (DeFi).

Dodatkowe dane pokazują, że jej ekosystem DeFi jest stosunkowo mniejszy w porównaniu do innych większych sieci. Jego całkowita wartość zablokowana (TVL) wynosi ponad 54,2 miliona dolarów, a kapitalizacja rynkowa stablecoina wynosi 50,2 miliona dolarów. W szczytowym momencie kapitalizacja rynkowa Tezos wynosiła ponad 6,7 miliarda dolarów, a liczba ta spadła do 743 milionów dolarów.

Ciekawostka: Tezos jest siódmą co do wielkości prywatną firmą posiadającą Bitcoin. Znajduje się w nim 6170 monet o wartości ponad 400 milionów dolarów.

Zilliga | ZIL

Copy link to section

Zilliqa to kolejna sieć blockchain, która w ciągu ostatnich kilku lat stanęła przed poważnymi wyzwaniami. W tym okresie przesunęła się z pierwszej dwudziestki kryptowalut o wartości ponad 2,65 miliarda dolarów do małej o wartości 314 milionów dolarów. Jest to obecnie 163. największa kryptowaluta na świecie.

Upadek Zilliqa to smutna historia, ponieważ jest to główny innowator, który wprowadził koncepcję shardingu, która została obecnie przyjęta przez blockchainy takie jak Near, Ethereum i MultiverseX, wcześniej znane jako Elrond.

Ekosystem Zilliqa nadal się zawęża. Na przykład jego TVL DeFi wynosi zaledwie 1,74 miliona dolarów, a wycena monety stablecoin wynosi 3,18 miliona dolarów.

EOS | EOS

Copy link to section

EOS to kolejna sieć blockchain, która wypadła z łask w ciągu ostatnich kilku lat. Sieć jest wspierana przez Block.one, firmę, która w ramach swojej pierwszej oferty monet (ICO) zebrała ponad 4 miliardy dolarów. Block jest także jednym z największych posiadaczy Bitcoinów, posiadającym ponad 164 000 monet o wartości ponad 10 miliardów dolarów.

Celem EOS było stworzenie solidnej alternatywy dla Ethereum, czego przez lata nie udało mu się osiągnąć. W swojej sieci włączyła także możliwości maszyny wirtualnej Ethereum (EVM).

Dane pokazują, że EOS ma aktywa o wartości ponad 133 mln dolarów, co stanowi spadek w stosunku do szczytowego poziomu 350 mln dolarów w 2021 r. Do najlepszych aplikacji dApp w ekosystemie należą EOS REX, EOS RAM i DefiBox. W międzyczasie kapitalizacja rynkowa spółki spadła z ponad 15 miliardów dolarów do 900 milionów dolarów. Tether zaprzestał także bicia swojego stablecoina na platformie EOS.

Blockchain Velas | 86

Copy link to section

Velas Blockchain również miał poważny upadek. Wartość rynkowa spółki spadła z ponad 1,2 miliarda dolarów do ponad 18,4 miliona dolarów obecnie. Przesunęła się ze 100 najlepszych monet na 818.

Jednocześnie wolumen aktywów na platformach DeFi wzrósł z ponad 50 mln dolarów w 2021 r. do zaledwie 1,29 mln dolarów. Jego 24-godzinny wolumen wyniósł zaledwie 9 dolarów.

To duży spadek dla blockchaina, który jako główny sponsor zespołu Ferrari w Formule 1 wydał miliony dolarów. W wielu przypadkach firmy przeznaczają ponad 50 milionów dolarów rocznie, aby zostać sponsorem Ferrari.

Nawet | CZOŁO

Copy link to section

Celo to sieć typu blockchain, która w 2023 r. została przekształcona w sieć warstwy 2 Ethereum. Sieć warstwy 2 to łańcuch bloków, którego celem jest doładowanie głównego łańcucha bloków poprzez obsługę transakcji poza łańcuchem. Branża jest obecnie zdominowana przez takie platformy jak Arbitrum, Polygon i Base Blockchain.

W przeciwieństwie do innych łańcuchów bloków na tej liście, Celo przyciągnął wielu programistów. Dane DeFi Llama zidentyfikowały w swoim ekosystemie ponad 40 dApps. Jednak całkowita wartość zablokowana (TVL) w sieci spadła z ponad 1,2 miliarda dolarów w 2021 r. do zaledwie 95 milionów dolarów. Większość tych funduszy znajduje się w Mento, Uniswap i Moola Market, które mają aktywa o wartości 65 milionów dolarów, 22,2 miliona dolarów i 2,91 miliona dolarów.

Istnieją inne sieci, które przekształciły się w łańcuchy duchów. Być może największą jest sieć Cardano, której wartość szacuje się na ponad 15 miliardów dolarów. Inne godne uwagi to Algorand, Mina Protocol i Kadena.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.