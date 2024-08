UBS właśnie złożył pozew przeciwko Bank of America

Dziś rano w centrum uwagi znajduje się UBS Group AG (NYSE: UBS) po złożeniu pozwu na kwotę 200 milionów dolarów przeciwko Bank of America Corp (NYSE: BAC).

Szwajcarski gigant bankowy zarzuca Bank of America nie honorowanie umów zabezpieczających związanych z ryzykownymi kredytami hipotecznymi wydanymi przez Countrywide Financial, które BAC kupił w 2008 roku.

Pozew złożony przed Sądem Najwyższym stanu Nowy Jork koncentruje się na papierach wartościowych zabezpieczonych hipoteką, które UBS utworzył w ramach pożyczek udzielonych przez Countrywide.

Według UBS Countrywide zgodziło się zabezpieczyć giganta usług finansowych przed roszczeniami wynikającymi ze źle zabezpieczonych lub fałszywych kredytów hipotecznych.

W chwili sporządzania notowań akcje UBS są w przybliżeniu płaskie.

Jak UBS osiągnął kwotę 200 milionów dolarów?

Wyżej wymienione papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką wywołały już istotne konsekwencje finansowe dla UBS.

W 2013 roku bank ogłosił ugodę na kwotę 885 mln dolarów z amerykańską Federalną Agencją Finansowania Mieszkalnictwa.

Ponadto w 2016 r. UBS rozliczył się z Federal Home Loan Bank of San Francisco na nieujawnioną kwotę. Obie rozliczenia dotyczyły pożyczek Countrywide.

Pomimo długich rozmów z Bank of America na temat odszkodowania, obejmującego około 53 mln dolarów kosztów prawnych, UBS utrzymuje, że drugi co do wielkości bank amerykański odmówił wywiązania się ze swoich zobowiązań.

UBS nie przedstawił jednak więcej szczegółów na temat tego, jak osiągnął kwotę 200 milionów dolarów.

Sprawa ta podkreśla trwające skutki prawne kryzysu finansowego z 2008 r., zwłaszcza dotyczące papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach mieszkaniowych.

Jednakże pozew UBS jest wyjątkowy, ponieważ ma na celu pokrycie rozliczeń związanych z tymi papierami wartościowymi, a nie bezpośrednią odpowiedzialność za zmniejszenie ich wartości.

Cały kraj przyczynił się do kryzysu finansowego w 2008 roku

Countrywide Financial, pod przewodnictwem Angelo Mozilo, stał się największym amerykańskim pożyczkodawcą hipotecznym, koncentrując się na kredytobiorcach subprime.

Ich praktyki udzielania kredytów, które często obejmowały niskie początkowe miesięczne raty i minimalne wymogi dotyczące dokumentacji, znacząco przyczyniły się do powstania bańki na rynku nieruchomości mieszkaniowych, która ostatecznie pękła, prowadząc do kryzysu finansowego, a następnie recesji.

Przejęcie Countrywide przez Bank of America za 2,5 miliarda dolarów w lipcu 2008 roku okazało się niezwykle kosztowne.

Bank poniósł dziesiątki miliardów dolarów z tytułu kosztów prawnych i innych związanych z przejęciami Countrywide i Merrill Lynch.

Jak dotąd Bank of America nie odpowiedział na prośby o komentarz w sprawie pozwu.

Sprawa, wniesiona jako UBS Americas i in. przeciwko Countrywide Home Loans Inc i in., będzie uważnie obserwowana przez ekspertów finansowych i prawnych, ponieważ może stworzyć precedens dla podobnych roszczeń odszkodowawczych z czasów kryzysu.

Akcje Bank of America Corp spadają w środę rano.