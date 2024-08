Wall Street ma mieszane zdanie na temat Microsoftu po wynikach za IV kwartał: sprzedawać czy kupować więcej?

Po raporcie zysków Microsoftu za czwarty kwartał fiskalny reakcja Wall Street była mieszana, co odzwierciedlało różnicę pomiędzy byczym optymizmem a ostrożnym sceptycyzmem.

Technologiczny gigant zaobserwował zysk na akcję w wysokości 2,95 dolara, nieco powyżej oczekiwań, oraz przychody w wysokości 64,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 15,1% rok do roku.

Co mówią analitycy?

Z jednej strony analityk Wedbush Securities, Dan Ives, utrzymał dla Microsoft ocenę Outperform i cenę docelową na poziomie 550 dolarów, chwaląc telekonferencję firmy jako „potwierdzenie” trendów w zakresie monetyzacji sztucznej inteligencji, zwłaszcza w związku z oczekiwanym przyspieszeniem wzrostu platformy Azure w drugiej połowie roku .

Ives podkreślił duże rezerwacje komercyjne Microsoftu i solidny bazowy wzrost platformy Azure jako kluczowe wskaźniki utrzymującej się dynamiki.

Z drugiej strony analityk Citi Tyler Radke przedstawił bardziej wyważoną perspektywę, stwierdzając „niewielki poziom przychodów/EPS”, wskazując jednocześnie na spowolnienie wzrostu platformy Azure i słabsze niż oczekiwano prognozy na kolejny kwartał.

Pomimo tych obaw Radke pozostał optymistą, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i wzrost rezerwacji komercyjnych, utrzymując rekomendację Kupuj, ale nieznacznie obniżając cenę docelową do 500 dolarów z 520 dolarów.

Radke zasugerował, że krótkoterminowe korekty szacunków mogą być negatywne, uważał jednak, że wszelkie osłabienie będzie przejściowe i wzmocnione solidnymi wskaźnikami wyprzedzającymi.

Brad Sills z Bank of America również prognozował pozytywne perspektywy, szczególnie zauważając, że oczekiwane przyspieszenie platformy Azure w drugiej połowie wskazuje, że wszelkie obecne osłabienie powinno być krótkotrwałe.



Sills podkreślił siłę usług sztucznej inteligencji Microsoftu na platformie Azure oraz zdolność firmy do wykorzystania swojej platformy do złagodzenia presji związanej z wydatkami kapitałowymi.



Jego zaktualizowana prognoza wydatków kapitałowych na rok finansowy 2025 wzrosła do 58,3 miliarda dolarów z 53,8 miliarda dolarów, co odzwierciedla przewidywany wzrost przychodów i skalowalność platformy.

Analityk KeyBanc Capital Markets, Jackson Ader, skupił się na obecnych ograniczeniach wydajności platformy Azure i znacznych wydatkach kapitałowych, sugerując, że chociaż mogą one stanowić wyzwania, zapewniają one również firmie Microsoft elastyczność niezbędną do skutecznego zarządzania trajektorią wzrostu.



Ader podtrzymał rekomendację „Przewaga” i cenę docelową na poziomie 490 dolarów, co optymistycznie ocenia potencjał Microsoftu do skutecznego zarządzania wydatkami w miarę ich skalowania.

Szczegółowe wyniki za II kwartał

Wyniki Microsoftu w czwartym kwartale roku obrotowego 2024 dają złożony obraz technologicznego giganta poruszającego się po wzburzonych wodach szybkich innowacji i ekspansywnego wzrostu w obliczu podwyższonych oczekiwań rynku.

Motorem wzrostu Microsoftu jest jego zróżnicowany model biznesowy, w którym znaczący udział mają segmenty Produktywność i Procesy Biznesowe, Inteligentna Chmura i Więcej Personal Computing.



Warto zauważyć, że segment Intelligent Cloud, który obejmuje platformę chmurową Azure, odnotował 21% wzrost rok do roku, choć nieco poniżej oczekiwań.



Wzrost Azure, choć wciąż imponujący i wynoszący 29% rok do roku, wykazuje oznaki spowolnienia w porównaniu z poprzednimi kwartałami.

Mimo to platforma Azure pozostaje kamieniem węgielnym strategii rozwoju Microsoftu, zwłaszcza że firma w dalszym ciągu integruje możliwości sztucznej inteligencji w swoich ofertach.

Pod względem finansowym Microsoft pozostaje potęgą, generując w czwartym kwartale przepływy pieniężne z działalności operacyjnej o wartości 37,2 miliarda dolarów i wolne przepływy pieniężne o wartości 23,3 miliarda dolarów.

Zdyscyplinowane podejście firmy do zwrotu kapitału jest widoczne w dystrybucji 8,4 miliarda dolarów dla akcjonariuszy w formie dywidend i odkupu akcji.

Jednak bliższa analiza ujawnia zmniejszającą się różnicę między wzrostem przychodów a kosztami operacyjnymi, co budzi pewne obawy dotyczące przyszłego wzrostu marży. Niemniej jednak wytyczne zarządu na rok 2025 dają pewność, przewidując dwucyfrowy wzrost przychodów w kontekście jednocyfrowego wzrostu kosztów operacyjnych.

Podwyższona wycena Microsoftu

Jeśli chodzi o wycenę, terminowy wskaźnik P/E Microsoftu wynosi 35,39, nieco powyżej średniej z pięciu lat i mediany sektorowej.

Ta podwyższona wycena odzwierciedla wysokie oczekiwania rynku, szczególnie w zakresie wzrostu i innowacji w zakresie technologii przetwarzania w chmurze i sztucznej inteligencji.



Strategiczne inwestycje spółki w tych obszarach, w tym znaczny wzrost wydatków CAPEX, mają na celu pobudzenie długoterminowego wzrostu, ale stwarzają również ryzyko w przypadku opóźnienia w oczekiwanym zwrocie z tych inwestycji.

Pomimo tych dobrych wyników finansowych, akcje Microsoftu zareagowały dziś negatywnie w notowaniach przed otwarciem sesji, spadając o ponad 3%.

Spadek ten prawdopodobnie odzwierciedla wysokie oczekiwania rynku i obawy co do przyszłej trwałości wzrostu w obliczu agresywnych wydatków kapitałowych.

Prognozy Microsoftu na nadchodzący kwartał również były ostrożne i przewidywały przychody w pierwszym kwartale na poziomie od 63,8 do 64,8 miliardów dolarów, nieco poniżej oczekiwań analityków.

Po zapoznaniu się z wynikami Microsoftu za czwarty kwartał i opiniami analityków, musimy teraz przejść do analizy technicznej wyników akcji spółki.

Analiza ta obejmie ostatnie ruchy cen i wolumen obrotu, z których wszystkie mają kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na palące pytanie, przed którym stają inwestorzy: biorąc pod uwagę mieszane opinie na Wall Street po wynikach Microsoftu za czwarty kwartał, czy należy sprzedać swoje udziały, czy też postrzegać to jako okazję do Kup więcej?

Czy długoterminowy rajd się skończył?

Akcje Microsoftu odnotowują silny trend wzrostowy od początku 2023 roku, od tego czasu podwajając cenę.

Wydaje się jednak, że ten silny trend wzrostowy dobiega końca wraz ze spadkiem akcji spółki o ponad 10% w stosunku do najwyższych poziomów wszechczasów osiągniętych na początku tego miesiąca.

Co więcej, dzisiejsze otwarcie akcji jest poniżej długoterminowej linii trendu zwyżkowego, co widać na poniższym wykresie dziennym.

Wykres MSFT autorstwa TradingView

Biorąc pod uwagę, że byki powinny zachować ostrożność, gdyż kolejne wsparcie dla akcji znajduje się w pobliżu 388 dolarów, poniżej którego akcje mogą wejść w trend spadkowy lub okres średnioterminowego ruchu w granicach zakresu.

Jakakolwiek zwyżkowa pozycja powinna być brana pod uwagę tylko wtedy, gdy cena akcji odbije się i zamknie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, która obecnie jest daleko na poziomie 439,0 USD

Traderzy niedźwiedzi mogą wykorzystać tę zmianę dynamiki do sprzedaży akcji, ale muszą przeanalizować, jak zachowują się akcje po dzisiejszym otwarciu.

Jeśli po otwarciu kurs akcji spadnie dalej, będzie to oznaczać poważną zmianę nastrojów i spółka może dokonać krótkiej sprzedaży akcji ze stop-lossem na poziomie 432 USD i początkowym zyskiem docelowym na poziomie 388 USD.

