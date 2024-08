Akcje Rolls-Royce’a rosną o 11% dzięki dobrym wynikom za pierwsze półrocze i przywróceniu dywidendy

Akcje Rolls-Royce (LON: RR) podskoczyły o ponad 11%, osiągając w czwartek najwyższy poziom w historii po ogłoszeniu przez spółkę dobrych wyników za pierwsze półrocze, przywróceniu dywidendy i optymistycznej prognozie zysków.

Do godziny 11:30 czasu londyńskiego kurs akcji wzrósł o 10,7%.

Imponujące wyniki w pierwszej połowie i ulepszone prognozy

Rolls-Royce odnotował zysk bazowy w wysokości 1,1 miliarda funtów (1,4 miliarda dolarów) za pierwszą połowę roku, co przekroczyło oczekiwania rynkowe i znacznie wzrósł z 673 milionów funtów w tym samym okresie ubiegłego roku.

Firma spodziewa się obecnie, że zysk bazowy wzrośnie do 2,1–2,3 miliarda funtów w 2024 r., co oznacza wzrost z 1,7 miliarda funtów do 2,0 miliarda funtów prognozowanych w wynikach za cały rok 2023.

Ponadto firma podniosła prognozę wolnych przepływów pieniężnych na cały rok do przedziału od 2,1 miliarda funtów do 2,2 miliarda funtów, w porównaniu z poprzednią prognozą wynoszącą od 1,7 miliarda funtów do 1,9 miliarda funtów.

Te poprawione prognozy odzwierciedlają wiarę firmy w trwającą transformację i zdolność poruszania się w wymagającym środowisku łańcucha dostaw.

Przywrócenie dywidendy Rolls-Royce’a sygnalizuje odporność finansową

Znaczącym posunięciem Rolls-Royce ogłosił wznowienie wypłaty dywidendy za cały rok 2024, począwszy od stopy wypłaty wynoszącej 30% zysku bazowego po opodatkowaniu.

Decyzja ta oznacza powrót do wypłat dla akcjonariuszy po zawieszeniu wypłat w 2020 r., gdy pandemia Covid-19 poważnie wpłynęła na branżę lotniczą.

Dyrektor generalny Tufan Erginbilgic, który objął stery w 2023 roku z mandatem do rewitalizacji spółki, wyraził optymizm co do przyszłości.

Nasza transformacja Rolls-Royce’a w wydajną, konkurencyjną, odporną i rozwijającą się firmę postępuje w szybkim tempie i intensywnie. Zwiększamy zyski i potencjał gotówkowy firmy w wymagającym środowisku łańcucha dostaw, którym aktywnie zarządzamy.

Erginbilgic podkreśliła również zwiększoną odporność finansową, która umożliwiła spółce podniesienie prognoz na rok 2024 i przywrócenie wypłat dla akcjonariuszy.

Wydaje się, że jego strategiczne skupienie się na programach optymalizacji i efektywności kosztowej procentuje, zapewniając Rolls-Royce’owi trwały wzrost.

Silny wzrost przychodów i usprawnienia operacyjne

Przychody grupy Rolls-Royce wzrosły w pierwszej połowie roku do 8,2 miliarda funtów, w porównaniu z 7 miliardami funtów w tym samym okresie ubiegłego roku. Bazowy zysk operacyjny osiągnął 1,15 miliarda funtów, co oznacza znaczny wzrost z 673 milionów funtów w roku poprzednim.

Liczby te podkreślają pomyślne wysiłki firmy mające na celu poprawę efektywności operacyjnej i wykorzystanie ożywienia w sektorze lotniczym.

Brytyjska firma z branży lotniczej i obronnej, która zaopatruje głównych producentów lotniczych, takich jak Boeing i Airbus, przechodzi znaczącą modernizację pod przewodnictwem Erginbilgic.

Inicjatywy dyrektora generalnego skupiały się na przekształceniu firmy Rolls-Royce w bardziej zwinną i konkurencyjną jednostkę, zdolną do prosperowania w szybko zmieniającym się krajobrazie branżowym.

Jak zareagowały rynki?

Pozytywna reakcja rynku na zapowiedzi Rolls-Royce’a odzwierciedla wiarę w strategiczny kierunek firmy i dobrą kondycję finansową.

Wzrost kursu akcji do najwyższego w historii poziomu oznacza aprobatę inwestorów dla wyników spółki i perspektyw na przyszłość.

Patrząc w przyszłość, Rolls-Royce zamierza w dalszym ciągu opierać się na dobrych wynikach z pierwszego półrocza, koncentrując się na utrzymaniu doskonałości operacyjnej i odporności finansowej.

Zdolność firmy do sprostania wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw i wykorzystania swojej pozycji rynkowej będzie kluczowa dla osiągnięcia ambitnych celów na rok 2024 i lata kolejne.

Dobre wyniki Rolls-Royce’a za pierwsze półrocze poprawiły prognozy zysków, a przywrócenie dywidend znacznie zwiększyło zaufanie inwestorów, co doprowadziło do zauważalnego wzrostu ceny akcji spółki.

Strategiczne inicjatywy dyrektora generalnego Tufana Erginbilgica napędzają transformację firmy, zapewniając firmie Rolls-Royce dalszy rozwój i odporność w wymagającym środowisku branżowym.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.