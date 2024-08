Bank Anglii tnie stopy procentowe po raz pierwszy od czterech lat

W mocno kwestionowanej decyzji Bank Anglii obniżył stopy procentowe po raz pierwszy od ponad czterech lat, co stanowi potencjalny impuls dla wysiłków rządu laburzystów na rzecz stymulowania wzrostu gospodarczego.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

W czwartek Komisja Polityki Pieniężnej (MPC) głosami pięciu do czterech za obniżką podstawowej stopy procentowej banku o ćwierć punktu procentowego, obniżając ją do 5%.

Presja inflacyjna i kontekst gospodarczy

Copy link to section

Chcąc ograniczyć inflację, BoE utrzymał przez ostatni rok koszty pożyczek na poziomie 5,25%.

Jednak najnowsze dane pokazujące spadek inflacji zasadniczej do 2% w maju i czerwcu pozwoliły RPP rozważyć obniżkę stóp procentowych.

Pomimo tego ogólnego spadku inflacja w sektorze usług utrzymuje się stale na wysokim poziomie, co podkreśla złożoność otoczenia gospodarczego.

Gubernator BoE Andrew Bailey, który głosował za obniżką stóp, stwierdził:

Presja inflacyjna osłabła na tyle, że mogliśmy dziś obniżyć stopy procentowe. Musimy jednak upewnić się, że inflacja pozostanie niska i uważać, aby nie obniżyć stóp procentowych zbyt szybko lub zbyt mocno. Zapewnienie niskiej i stabilnej inflacji to najlepsze, co możemy zrobić, aby wesprzeć wzrost gospodarczy i dobrobyt kraju.

Reakcje rynkowe i skutki finansowe

Copy link to section

Po tym ogłoszeniu funt szterling spadł do najniższego poziomu od czterech tygodni w stosunku do dolara, zwiększając wcześniejsze straty do 0,8% i osiągając cenę 1,276 dolara. Ponadto rentowność dwuletnich obligacji skarbowych zależna od stóp procentowych spadła o 0,06 punktu procentowego do 3,76%.

Te natychmiastowe reakcje rynku odzwierciedlają reakcję szerszej społeczności finansowej na zmianę polityki BoE.

Decyzja o obniżce stóp procentowych, pierwsza od marca 2020 r. w szczytowym okresie pandemii Covid-19, przynosi ulgę wielu brytyjskim gospodarstwom domowym i firmom. Wyższe koszty pożyczek w ciągu ostatniego roku były częścią strategii BoE mającej na celu powstrzymanie szalejącej inflacji, która osiągnęła najwyższy poziom od 16 lat.

Perspektywy gospodarcze i implikacje polityczne

Copy link to section

Oczekuje się, że obniżka stóp przyniesie pewną ulgę i potencjalnie pobudzi aktywność gospodarczą, co jest zgodne z celami rządu laburzystów dotyczącymi zwiększenia wzrostu.

Jednak wąski margines głosów RPP podkreśla toczącą się wśród decydentów debatę na temat odpowiedniego balansu pomiędzy stymulowaniem gospodarki a utrzymaniem kontroli nad inflacją.

Ostrzeżenie gubernatora Baileya, aby nie obniżać stóp procentowych zbyt szybko lub w znaczący sposób podkreśla ostrożne podejście BoE. Bank centralny dąży do osiągnięcia równowagi wspierającej stabilność gospodarczą bez ponownego wzbudzania presji inflacyjnej.

Decyzja Banku Anglii o obniżce stóp procentowych oznacza znaczącą zmianę w polityce pieniężnej, odzwierciedlającą łagodzenie presji inflacyjnej i strategiczne posunięcie mające na celu wsparcie wzrostu gospodarczego.

Zamknięte głosowanie RPP i późniejsze reakcje rynku wskazują na złożoność i wyzwania stojące przed decydentami, poruszającymi się po obecnym krajobrazie gospodarczym.

Ponieważ BoE w dalszym ciągu monitoruje inflację i wskaźniki gospodarcze, konieczne mogą być dalsze dostosowania w celu utrzymania stabilności i wspierania dobrobytu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.