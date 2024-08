CleanSpark rozwija się w Wyoming, wyprzedza Riot i staje się drugą co do wielkości firmą wydobywającą bitcoiny w USA

CleanSpark, notowana na giełdzie Nasdaq firma wydobywająca bitcoiny, ogłosiła znaczące rozszerzenie swojej działalności wydobywczej o przełomowe obiekty w Wyoming.

Posunięcie to plasuje CleanSpark na pozycji drugiej co do wielkości firmy wydobywającej Bitcoiny w Stanach Zjednoczonych pod względem kapitalizacji rynkowej, wyprzedzając Riot Platforms, którego akcje spadają przez dziewięć dni z rzędu, chociaż analitycy HC Wainwrite są co do tego optymistyczni. Marathon Digital Holdings to największa firma wydobywająca kryptowaluty w USA pod względem kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5,8 miliarda dolarów.

Dwie nowe kopalnie bitcoinów przybywają do Wyoming

Pierwsza kopalnia Bitcoin CleanSpark w Wyoming znajduje się w Cheyenne i ma zostać uruchomiona do końca roku.

Firma zabezpieczyła kontrakty na dostawę energii o mocy 75 megawatów (MW) w Wyoming, z czego 30 MW przeznaczono na obsługę układów scalonych S21 immersion XP przeznaczonych do konkretnych zastosowań (ASIC).

Oczekuje się, że inicjatywa ta zwiększy szybkość mieszania CleanSpark o 2 egzahasze na sekundę (EH/s).

Ponadto firma aktywnie poszukuje dalszych źródeł energii dla nowego zakładu, aby zwiększyć swoje możliwości wydobywcze.

CleanSpark jest również w trakcie nabywania drugiej lokalizacji w Wyoming, która będzie wykorzystywać pozostałe 45 MW zakontraktowanej mocy. Oczekuje się, że po uruchomieniu ta witryna wniesie dodatkowe 3 EH/s do szybkości mieszania firmy.

CleanSpark postępuje w procesie zamykania nieruchomości pod drugi obiekt, co podkreśla swoje zaangażowanie w zwiększanie zasięgu w Wyoming.

Dyrektor generalny Zach Bradford wyraził entuzjazm dla ekspansji, podkreślając wspierające stanowisko Wyoming wobec branży kryptowalut.

W komunikacie prasowym Bradford powiedział, że firma CleanSpark była zachwycona ekspansją w stanie tak publicznie wspierającym przemysł wydobywczy Bitcoinów, zwłaszcza depcząc po piętach ogłoszeniem przez Uniwersytet w Wyoming uruchomienia Instytutu Badawczego Bitcoin i senatorem Lummisem wprowadzającym ustawę BITCOIN.

CleanSpark rozwija się także w Tennessee

Oprócz projektów w Wyoming, CleanSpark rozszerza swoją działalność na Tennessee poprzez przejęcie GRIID Infrastructure w ramach transakcji o wartości 155 milionów dolarów, która w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększy moc o ponad 400 MW.

Przejęcie obejmuje również kolokację w Nowym Jorku, co dodatkowo poszerza bazę operacyjną CleanSpark.

CleanSpark poczynił w tym roku znaczne postępy w rozszerzaniu swojej działalności. W lutym firma dodała nowy obiekt w Gruzji do swoich sześciu istniejących lokalizacji i rozpoczęła działalność w Mississippi z trzema operacjami pod klucz.

Do czerwca powiększyła liczbę swoich obiektów w Gruzji do łącznie dwunastu, co odzwierciedla jej szybki rozwój. Tylko w czerwcu CleanSpark wydobył 445 Bitcoinów, co dało łącznie 3614 BTC rocznie.

Na dzień 30 czerwca firma poinformowała, że posiada 6591 BTC, sprzedając 8,06 BTC w ciągu miesiąca.

Wysiłki rozwojowe CleanSpark podkreślają jego strategiczne podejście do skalowania operacji wydobywczych Bitcoin, wykorzystując korzystne otoczenie regulacyjne i znaczne inwestycje w infrastrukturę.

Wzrost ten nie tylko umacnia jej pozycję w branży, ale także podkreśla jej zaangażowanie w napędzanie innowacji i wydajności w wydobywaniu kryptowalut.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.