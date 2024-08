Meta rośnie o 8% przed wprowadzeniem na rynek po lepszych wynikach za II kwartał: czy warto kupować teraz?

Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) po raz kolejny przykuła uwagę inwestorów, odnotowując wzrost o ponad 8% w obrotach przed otwarciem giełdy po imponującym raporcie zysków za drugi kwartał 2024 r.

Technologiczny gigant zaobserwował zysk na akcję (EPS) w wysokości 5,16 dolara, przekraczając oczekiwania analityków o 0,40 dolara i przychody w wysokości 39,07 miliarda dolarów, przekraczając prognozy o 760 milionów dolarów.

Wzrost przychodów o 22,1% rok do roku świadczy o ciągłej dominacji Meta w przestrzeni cyfrowej.

Analitycy podnoszą cenę docelową

Inwestorzy i analitycy szaleją z podekscytowania, gdy akcje Meta stale rosną. Po publikacji wyników analityk Rosenblatta, Barton Crockett, podtrzymał rekomendację dla akcji spółki „Przeważaj”, podnosząc cenę docelową z 545 dolarów do 575 dolarów.

Podobnie analityk Piper Sandler, Thomas Champion, podniósł cenę docelową z 572 dolarów do 643 dolarów, utrzymując rekomendację Kupuj. Ta optymistyczna perspektywa analityków odzwierciedla wiarę w strategiczny kierunek i perspektywy wzrostu Meta.

Szczegóły zysków za drugi kwartał i czynniki wzrostu

Solidne wyniki Meta w zakresie zysków wynikają z kilku kluczowych czynników.

W czerwcu 2024 r. liczba aktywnych użytkowników dziennie, obejmująca Facebooka, Instagram i WhatsApp, osiągnęła 3,27 miliarda, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wyświetlenia reklam wyświetlanych na tych platformach wzrosły o 10%, a średnia cena za reklamę również wzrosła o 10%.

Segment reklamowy pozostaje podstawą przychodów Meta i stanowi 98% jej całkowitych przychodów w drugim kwartale roku obrotowego 2024.

Firma odnotowała przychody z reklam w wysokości 38,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 22% rok do roku.

Pomimo tych sukcesów zaangażowanie Meta w innowacje, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji (AI), pozostaje w centrum uwagi. Dyrektor generalny Mark Zuckerberg podkreślił inwestycję firmy w sztuczną inteligencję, a Meta AI ma stać się do końca roku najczęściej używanym asystentem AI na świecie.

Meta wypuściła także pierwszy pionierski model sztucznej inteligencji o otwartym kodzie źródłowym i rozwija się dzięki okularom Ray-Ban Meta napędzanym sztuczną inteligencją.

Pod względem finansowym Meta odnotowała dochód operacyjny w wysokości 14,85 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 58% i dochód netto w wysokości 13,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 73% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Marża operacyjna spółki poprawiła się do 38%, co świadczy o skutecznym zarządzaniu i kontroli kosztów.

Przewiduje się jednak, że nakłady inwestycyjne Meta wzrosną i do końca roku wyniosą od 37 do 40 miliardów dolarów, a w 2025 r. przewidywany jest znaczny wzrost.

Wzrost ten wynika z potrzeby budowania potencjału infrastruktury do obsługi zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, takich jak nadchodząca Llama 4.

Oddział Reality Labs, choć wciąż ponosi straty, reprezentuje długoterminową wizję Meta w zakresie rzeczywistości rozszerzonej i sztucznej inteligencji. Reality Labs odnotowało stratę w wysokości 4,49 miliarda dolarów przy przychodach wynoszących 353 miliony dolarów za kwartał.

Rozwój Meta nie jest pozbawiony wyzwań, zwłaszcza związanych z dużym uzależnieniem firmy od przychodów z reklam. Chociaż firma bada nowe możliwości, takie jak sztuczna inteligencja i AR, obecna zależność od reklam stwarza ryzyko, jeśli zmieni się dynamika rynku.

Jednakże strategiczne wysiłki Meta na rzecz dywersyfikacji, w tym rozwój wątków i przesyłania wiadomości biznesowych, oferują potencjalne źródła przychodów, które z czasem pozwolą ograniczyć to ryzyko.

Jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, Meta spodziewa się, że przychody w trzecim kwartale 2024 r. wyniosą od 38,5 do 41 miliardów dolarów, nieco powyżej oczekiwań analityków. Podczas gdy wahania kursów walut utrudniają wzrost przychodów, strategiczne inwestycje Meta i skupienie się na sztucznej inteligencji zapewniają jej dobrą pozycję pod względem trwałego wzrostu.

Bilans firmy pozostaje mocny, a stan gotówki netto wynosi około 40 miliardów dolarów, co zapewnia wystarczające zasoby na dalsze innowacje i zyski dla akcjonariuszy.

Wycena i zwrot dla akcjonariuszy

Wycena Meta pozostaje atrakcyjna pomimo niedawnego wzrostu cen akcji. Wskaźnik ceny do zysków spółki wynosi 23x, co jak na technologicznego giganta z dwucyfrowymi perspektywami wzrostu jest rozsądne.

Zdyscyplinowane podejście Meta do alokacji kapitału, obejmujące program odkupu akcji o wartości 50 miliardów dolarów, podkreśla jej zaangażowanie w przywracanie wartości akcjonariuszom. W drugim kwartale spółka odkupiła akcje o wartości 6,32 miliarda dolarów, co wzmocniło wiarę inwestorów w przyszły rozwój.

Dzięki mocnym fundamentom i strategicznemu skupieniu na innowacjach Meta Platforms w dalszym ciągu stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną.

W miarę jak przechodzimy do analizy technicznej, solidne wyniki finansowe spółki i obiecujące perspektywy wzrostu stanowią solidne tło do badania trajektorii cen akcji. Zobaczmy teraz, co wykresy mają do powiedzenia na temat przyszłego kierunku rozwoju akcji.

Należy przekroczyć średnioterminowy opór na poziomie 532 dolarów

Akcje Meta rosły fenomenalnie od początku 2023 r. do pierwszego kwartału 2024 r., kiedy to zyskały na wartości blisko 500%. Jednak od kwietnia tego roku notowania akcji mają trudności z obrotem powyżej 532 dolarów, co stanowi średnioterminowy opór.



Wykres META autorstwa TradingView

Dzisiejszy wzrost z pewnością da nadzieję bykom, jednak inwestorzy, którzy jeszcze nie kupili akcji, nie powinni od razu interweniować, ponieważ w średnim terminie kurs akcji wykazuje wahania w zakresie wahań.

Mogą dzisiaj otworzyć małą pozycję w pobliżu 510 dolarów, ale powinni dodać do niej więcej tylko wtedy, gdy cena akcji na dziennych wykresach zamknie się powyżej 532 dolarów.

Traderzy, którzy mają niedźwiedzie nastawienie do akcji, muszą obecnie unikać ich krótkiej sprzedaży. Muszą rozpocząć krótką pozycję tylko w pobliżu 532 dolarów ze ścisłym stop-lossem na poziomie 546 dolarów, w przeciwnym razie mogą poczekać, aż akcje wykażą osłabienie i ponownie spadną poniżej 500 dolarów, aby zająć nowe pozycje.

