W lipcu nastąpił gwałtowny wzrost liczby włamań do kryptowalut, w wyniku 16 poważnych naruszeń stracono 266 milionów dolarów

Sektor kryptowalut stanął w obliczu poważnego kryzysu bezpieczeństwa w lipcu 2024 r., kiedy hakerzy zorganizowali 16 poważnych naruszeń, w wyniku których skradziono aktywa o wartości około 266 milionów dolarów.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Ten dramatyczny wzrost liczby kradzieży podkreśla niepokojącą tendencję: lipcowe straty w 20 incydentach przekroczyły 176 milionów dolarów z czerwca.

Poważne naruszenia i ofiary

Copy link to section

Najbardziej znaczący atak miał miejsce 18 lipca, kiedy włamano się na indyjską giełdę kryptowalut WazirX, co doprowadziło do oszałamiającej straty w wysokości ponad 230 milionów dolarów – co stanowi 86,4% całkowitych strat miesiąca.

Dochodzenia sugerują, że za tym masowym włamaniem mogli stać północnokoreańscy cyberprzestępcy.

Według firmy PeckShield zajmującej się bezpieczeństwem blockchain, skradzione fundusze WazirX o łącznej wartości 61 154 Etherów były nadal pod kontrolą hakerów od 1 sierpnia.

Inne znaczące ofiary lipca to Compound Finance, który stracił 24 miliony dolarów, oraz protokół pomostowy Li.Fi, który padł ofiarą kradzieży na 10 milionów dolarów.

Ponadto zdecentralizowany protokół AI Bittensor i dostawca płynności Rho Markets ponieśli straty w wysokości 8 milionów dolarów.

Wiele skradzionych aktywów zostało przepuszczonych przez mikser kryptowalut Tornado Cash, co jest powszechną taktyką stosowaną przez hakerów w celu ukrycia pochodzenia skradzionych środków i uniknięcia wykrycia.

Blockchain Terra dotknięty włamaniem na 6 milionów dolarów

Copy link to section

Pod koniec lipca blockchain Terra stanął w obliczu poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem.

Hakerzy wykorzystali znaną lukę, co doprowadziło do kradzieży 60 milionów tokenów ASTRO, 500 000 USD, 3,5 miliona USD Coin i 2,7 Bitcoina, co daje łączną stratę 6 milionów dolarów.

Atak zmusił Terrę do tymczasowego wstrzymania działań na wysokości bloku 11430400.

Deweloperzy szybko zareagowali, modernizując łańcuch awaryjny, wznawiając produkcję bloków tego samego dnia.

Zespół Terry poinformował, że weryfikatorzy posiadający ponad 67% siły głosu zaktualizowali swoje węzły, aby zapobiec przyszłym exploitom, a oczekuje się, że dodatkowi weryfikatorzy pójdą ich śladem.

Deddy Lavid, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Cyvers zajmującej się bezpieczeństwem Web3, zauważył niepokojącą zmianę celów hakerów na rok 2024.

Głównymi celami stały się scentralizowane podmioty finansowe (CeFi), przy rosnącej liczbie ataków na projekty oparte na inteligentnych kontraktach.

Lavid przypisał te naruszenia zarówno lukom w kodowaniu, jak i osobistym zaniedbaniom.

Rekordowy wskaźnik odzyskiwania danych w obliczu utrzymujących się zagrożeń

Copy link to section

Pomimo gwałtownego wzrostu liczby hacków i oszustw rynek kryptowalut wykazał odporność.

W drugim kwartale 2024 r. rekordowy wskaźnik odzyskania skradzionych środków wyniósł 77%.

Według raportu firmy Hacken dotyczącego bezpieczeństwa Web3 za drugi kwartał 2024 r. udało się odzyskać lub zamrozić 347,4 mln dolarów z 512,9 mln dolarów utraconych w wyniku kradzieży.

W raporcie podkreślono, że „drugi kwartał z rzędu kwota odzyskanych środków poprawia humor w obliczu alarmujących wskaźników kradzieży”.

Jednak zagrożenie oszustwami związanymi z kryptowalutami utrzymuje się, a platformy takie jak X (dawniej Twitter) nadal są gorącym miejscem nieuczciwych działań.

Scam Sniffer, firma zajmująca się ochroną przed oszustwami internetowymi, ujawniła, że co miesiąc traci się prawie 50 milionów dolarów w wyniku podszywania się pod konto na platformie.

Ten wzrost liczby kradzieży kryptowalut podkreśla potrzebę zwiększenia środków bezpieczeństwa i czujności w branży.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.