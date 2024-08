Ceny złota gwałtownie rosną do rekordowego poziomu 2474 dolarów w związku ze słabym raportem o zatrudnieniu w USA

Ceny złota wzrosły w piątek do 2474 dolarów za uncję, na skutek rozczarowującego raportu o zatrudnieniu w USA i szerszej niepewności gospodarczej. Ten historyczny szczyt podkreśla rolę złota jako bezpiecznego aktywa w czasach zawirowań gospodarczych i geopolitycznych.

Katalizatorem tego dramatycznego wzrostu była publikacja raportu o zatrudnieniu w USA za lipiec, który ujawnił znacznie niższą od oczekiwanej liczbę utworzonych miejsc pracy, wynoszącą zaledwie 114 000, czyli znacznie poniżej przewidywanego wzrostu o 175 000.

Co gorsza, stopa bezrobocia gwałtownie wzrosła do poziomu nienotowanego od 2021 r., a wzrost wynagrodzeń spowolnił bardziej niż oczekiwano, co jeszcze bardziej niepokoi inwestorów.

Słabe dane dotyczące zatrudnienia wzbudziły poważne obawy co do zdolności Rezerwy Federalnej do skutecznego kierowania gospodarką.

Kurczenie się sektora produkcyjnego, jak podkreślają najnowsze dane ISM, pogłębiło te obawy.

Co więcej, rozczarowujące raporty o wynikach głównych spółek ujawniły słabości związane z rosnącymi stopami procentowymi, pogarszając nastroje na rynku.

Spekulacje na temat obniżek stóp procentowych Fed i czynników geopolitycznych

W obliczu niepewności gospodarczej nasilają się spekulacje, że Rezerwa Federalna może rozważyć znaczną obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych na nadchodzącym wrześniowym posiedzeniu.

Spekulacje te podsycają słabe wskaźniki gospodarcze i rosnące obawy przed przedłużającym się spowolnieniem gospodarczym.

Jednocześnie utrzymujące się napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie zwiększyły popyt na złoto jako bezpieczną inwestycję.

Ta globalna niepewność przyczyniła się do wzrostu cen złota, podkreślając jego atrakcyjność jako schronienia w niestabilnych czasach.

Rola złota jako bezpiecznego aktywa

Połączenie ponurych danych z rynku pracy, potencjalnych gołębich ruchów Rezerwy Federalnej i utrzymującego się ryzyka geopolitycznego doprowadziło złoto do nowych rekordowych poziomów.

Ten gwałtowny wzrost wzmacnia status złota jako kluczowego aktywa dla inwestorów poszukujących stabilności w obliczu niestabilności gospodarczej i politycznej.

Historycznie rzecz biorąc, złoto służyło jako bezpieczna przystań podczas kryzysów finansowych i wstrząsów geopolitycznych.

Na przykład podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 r. ceny złota gwałtownie wzrosły, gdyż inwestorzy zaczęli napływać do niego w poszukiwaniu bezpieczeństwa.

Podobnie wysoka inflacja i deprecjacja waluty często powodują wzrost cen złota, ponieważ jest ono postrzegane jako niezawodny nośnik wartości i zabezpieczenie przed inflacją.

Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty, spory handlowe i wojny, zwykle prowadzą do zwiększonego popytu na złoto, co jeszcze bardziej podnosi jego cenę.

Polityka banku centralnego, dynamika podaży i popytu oraz kluczowe wskaźniki ekonomiczne, takie jak dane dotyczące zatrudnienia i wzrost PKB, również odgrywają kluczową rolę w wpływaniu na ceny złota.

