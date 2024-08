Zysk netto giganta gier Nintendo w pierwszym kwartale spadł o 55% wraz ze spadkiem sprzedaży Switcha

Japoński gigant gier wideo Nintendo ogłosił znaczny, 55% spadek zysków w kwartale kwiecień-czerwiec 2024 r., głównie ze względu na spadającą sprzedaż zarówno konsol do gier, jak i oprogramowania, przy znacznym spadku sprzedaży Switcha.

W tym okresie zysk Nintendo spadł do 80,95 miliarda jenów (543 milionów dolarów) z 181 miliardów jenów rok wcześniej, podczas gdy kwartalna sprzedaż spadła o 46,5% do 246,6 miliarda jenów (1,7 miliarda dolarów).

Nintendo Switch, którego premiera trwa już ósmy rok, przekroczyło liczbę 140 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Jednak, jak to często bywa w przypadku konsol do gier, gdy się starzeją, sprzedaż zaczyna spadać.

W ostatnim kwartale odnotowano gwałtowny spadek sprzedaży Switchów o 46% rok do roku, z 3,9 miliona jednostek do zaledwie 2,1 miliona.

Podobnie sprzedaż oprogramowania również odnotowała znaczny spadek o 41%.

Pomimo udanych premier takich gier jak „Paper Mario: The Thousand-Year Door” i „Luigi’s Mansion 2 HD”, które sprzedały się odpowiednio w 1,76 miliona i 1,19 miliona egzemplarzy, ogólna sprzedaż oprogramowania nie była w stanie dorównać wynikom z poprzedniego roku, twierdzi Nintendo.

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania w pierwszym kwartale ubiegłego roku podatkowego była w znacznym stopniu napędzana premierą gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom w maju 2023 r., zatem w porównaniu do tamtego okresu sprzedaż sprzętu spadła o 46,3%, a oprogramowania o 41,3% w porównaniu do poprzedniego roku. -na-rok.