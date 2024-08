Wygraj darmowe kryptowaluty: 3 najlepsze zrzuty minigier Telegram, których nie możesz przegapić

Mini-gry na Telegramie to najnowsze zjawisko, które szturmem podbiło sektor kryptowalut.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Gry te to „miniaplikacje” Telegramu, czyli aplikacje internetowe zaprojektowane do działania w popularnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Gracze mogą zdobywać różne kryptowaluty jako nagrody, wykonując proste zadania, takie jak dotykanie, zamiana lub wykonywanie zadań, takich jak codzienne logowanie lub subskrybowanie różnych kanałów.

Gry działają w oparciu o ekonomię w grach i zdecentralizowane aplikacje (dApps) w ramach ekosystemu Open Network ( TON ).

Aby do niego dołączyć, wystarczy utworzyć portfel TON w aplikacji Telegram. Wszystkie nagrody zebrane w grach można bezpośrednio przenieść do tego portfela i wymienić na giełdach kryptowalut.

W tym artykule przyglądamy się niektórym z najpopularniejszych gier, w które zaangażowana jest społeczność kryptowalut w oczekiwaniu na ich nadchodzące zrzuty.

Walka chomików

Copy link to section

Jest to prawdopodobnie najpopularniejsza i najszybciej rozwijająca się minigra w ekosystemie TON. Idea gry jest prosta: gracze mogą dotykać ekranu, aby wydobywać walutę w grze, którą następnie można wymienić na nadchodzący token HMSTR.

W Hamster Kombat gracze zarządzają symulowaną wymianą kryptowalut z chomikiem jako maskotką postaci. Im częściej gracz dotyka chomika, tym więcej zarabia monet. Co więcej, gra oferuje różne zadania, nagrody za codzienne logowanie i ulepszenia, które umożliwiają automatyczne wydobywanie monet, nawet gdy gracz nie jest online.

Gra zawiera system poleceń umożliwiający generowanie dodatkowych nagród.

Istnieje system rankingowy, który śledzi graczy, którzy do tej pory wydobyli najwięcej monet. Ci gracze znajdą się na czele nadchodzącego zrzutu HMSTR po wydarzeniu generowania tokenów (TGE). Im więcej tokenów w grze zdobędą, tym więcej tokenów zdobędą w tym, co Hamster Kombat nazywa „największym zrzutem” w historii kryptowalut.

Token jest obecnie dostępny do handlu przed wprowadzeniem na rynek OKX, Bybit, KuCoin i Bitget.

Kliknij Zamień

Copy link to section

To kolejna gra typu „dotknij, aby zarobić”, która przyciągnęła miliony graczy z całego świata. Gracze dotykają swoich ekranów lub wykonują proste zadania, aby zdobyć tokeny TAPS.

W zależności od tego, ile klikną, użytkownicy mogą wspinać się po rankingach, zarabiać więcej monet i pokonywać innych użytkowników z różnych lig. Gracze mogą także odblokowywać boostery i wykonywać określone zadania, aby zmaksymalizować swoje zarobki.

Istnieje również program poleceń, który oferuje dodatkowe zachęty za zapraszanie innych graczy.

TapSwap został początkowo zbudowany na blockchainie Solana, ale teraz jest dostępny również na Telegramie. Istnieją również plany zrzutu na blockchainie TON. Tokenów TAPS ma obecnie podaż 1 miliarda.

W chwili pisania tego tekstu projekt przeznaczył także 50% tokenów dla członków społeczności, 30% do zablokowania w skarbcu gry, a pozostała część na zwiększenie płynności.

Catizena

Copy link to section

Catizen to kolejna wirusowa minigra z udziałem uroczych kotów, która od premiery przyciągnęła ponad 12 milionów graczy. Gracze muszą przesuwać palcem, aby łączyć koty, aby zwiększyć ich poziom i wartość.

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych gier, nie jest to idealny kliker i wymaga od graczy skupienia. To nieco inne podejście sprawiło, że Catizen jest bardziej wciągający niż inne gry.

Gracze prowadzą kocia kawiarnię, do której przychodzą goście i spędzają czas z kotami. Nagradzają użytkowników tokenem vKITTY w grze, który można wykorzystać do zakupu większej liczby kotów lub wykorzystania za pomocą portfela TON.

Gra może się już pochwalić ponad 550 000 płatnych użytkowników.

Nadchodzący zrzut będzie nagradzał graczy na podstawie liczby tokenów vKITTY, które zdobyli w grze. W ramach projektu planuje się przydzielić społeczności 42% tokenów. Co ciekawe, projekt zapowiedział alokację 0% dla zespołu, który jako jedyny znajduje się na tej liście.

Gra nawiązała także współpracę z siecią Mantle z protokołem warstwy 2 Ethereum. Pluto Vision Labs, studio stojące za grą, niedawno odnotowało inwestycje od Binance Labs.



Token jest obecnie dostępny do handlu przed wprowadzeniem na rynek na giełdach kryptowalut Bybit i Bitget.

Kiedy nadejdą zrzuty?

Copy link to section

Zrzut HMSTR Hamster Kombat był początkowo planowany na lipiec, ale został opóźniony. Na razie nie podano żadnych dat nowości.

TapSwap powiedział, że wypuści zrzut TAPS w trzecim kwartale 2024 r. Jak dotąd nie ogłoszono żadnych komunikatów.

Citizen planował zrzut swoich tokenów CATI na lipiec, ale został on opóźniony ze względu na problemy techniczne, o których wspominali twórcy.

Chociaż społeczność kryptograficzna nie przyjęła dobrze tych opóźnień, dają one nowym graczom szansę na dołączenie do milionów graczy już zaangażowanych.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.