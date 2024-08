Czy kryzys wodny jest bliski? Susza w Amazonii budzi alarm w związku z poziomem wody, pożarami lasów i bezpieczeństwem żywnościowym

W dorzeczu Amazonki wkracza pora sucha, a poziom w wielu rzekach jest już krytycznie niski, co zmusza rządy do przewidzenia środków awaryjnych w celu rozwiązania problemu zakłóceń żeglugi i rosnących pożarów lasów.

Sytuacja ta podkreśla rosnące obawy dotyczące dostępności wody i stabilności środowiska w jednym z najważniejszych ekosystemów na świecie.

Susza dotyka wiele krajów Amazonii

„W 2024 r. dorzecze Amazonki stanie w obliczu jednej z najpoważniejszych susz w ostatnich latach, która będzie miała znaczące skutki dla kilku krajów członkowskich” – stwierdzono w nocie technicznej wydanej przez Organizację Traktatu o Współpracy Amazonii (ACTO).

Organizacja ta obejmuje Boliwię, Brazylię, Kolumbię, Ekwador, Gujanę, Peru, Surinam i Wenezuelę.

W notatce podkreślono, że w kilku rzekach południowo-zachodniej Amazonii poziom wody jest najniższy w historii o tej porze roku.

Brazylia deklaruje niedobór wody w głównych basenach

W poniedziałek brazylijska federalna agencja ds. wody ogłosiła niedobór wody w dorzeczach Madery i Purus, obszarach prawie wielkości Meksyku.

Następnie stan Acre ogłosił stan nadzwyczajny z powodu zbliżającego się niedoboru wody w głównym mieście. Działania te, podjęte ponad dwa miesiące wcześniej niż w 2023 r., mają na celu zwiększenie monitorowania, mobilizację zasobów i zwrócenie się o pomoc federalną.

Zeszłoroczna susza spowodowała znaczące skutki dla środowiska i człowieka, w tym śmierć delfinów rzecznych i izolację społeczności zależnych od transportu wodnego.

Wpływ na żeglugę i społeczności lokalne

20 lipca w pobliżu Porto Velho głębokość rzeki Madery, ważnej drogi wodnej dla soi i paliwa, spadła poniżej 3 metrów.

Tę samą głębokość osiągnięto miesiąc później, w 2023 r. W nocy nawigacja została ograniczona i istnieją obawy, że dwie z największych brazylijskich elektrowni wodnych mogą wstrzymać produkcję, tak jak miało to miejsce w zeszłym roku.

W Envira płytkie rzeki utrudniają nawigację, wpływając na dostęp do opieki zdrowotnej i zwiększając ceny żywności.

Coraz częstsze pożary lasów

Kolejnym poważnym problemem jest wzrost liczby pożarów lasów.

Od stycznia do końca lipca doszło do około 25 000 pożarów, co stanowi najwyższą liczbę w tym okresie od prawie dwóch dekad. W Amazonii pożary są powodowane głównie przez człowieka, wykorzystywane do gospodarowania pastwiskami i wycinania wylesionych obszarów.

Długoterminowe skutki klimatyczne

Kryzys klimatyczny zaostrzył suszę w 2023 roku, czyniąc ją jedną z najgorszych odnotowanych w wielu miejscach i osiągając maksymalny „wyjątkowy” poziom w skali naukowej.

Stwierdzono, że prawdopodobieństwo wystąpienia suszy na skutek globalnego ocieplenia jest 30 razy większe, co podkreśla poważny wpływ zmian klimatycznych na Amazonkę. Powrót zjawiska El Niño również przyczynił się do suszy, ale nie był główną przyczyną.

Dotkliwa susza w Amazonii budzi obawy, że dojdzie do punktu krytycznego, w którym las deszczowy może przejść w stan bardziej suchy, co spowoduje masowe wymieranie drzew i uwolnienie znacznych ilości CO2.

Może to jeszcze bardziej spowodować wzrost temperatury na świecie, co sprawi, że ochrona lasów deszczowych i odejście od paliw kopalnych będą niezwykle istotne.

Reperkusje regionalne i globalne

Susza dotknęła miliony ludzi w Amazonii, a poziom rzek osiągnął najniższy poziom od ponad stulecia, co doprowadziło do niedoborów wody pitnej, nieurodzajów i przerw w dostawie prądu z powodu wyschniętych elektrowni wodnych.

Susza pogorszyła również pożary i doprowadziła do wysokich temperatur wody, powodując masową śmiertelność organizmów rzecznych.

Eksperci podkreślają potrzebę interwencji rządu, aby wesprzeć społeczności w przygotowaniach na nasilające się susze.

Centrum Klimatyczne Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca podkreśliło konieczność opracowania polityk pomagających społecznościom w przystosowaniu się do zmieniającego się klimatu.

Wyniszczanie lasów deszczowych na dużą skalę w celu produkcji wołowiny i soi pogorszyło warunki suszy, ponieważ wykarczowane tereny zatrzymują mniej wody.

Najnowsze dane wskazują, że las deszczowy Amazonii zbliża się do punktu krytycznego, a ponad 75% nietkniętych lasów utraciło stabilność od początku XXI wieku.

Globalne zagrożenia związane z dostawami żywności

Skutki suszy wykraczają poza kwestie środowiskowe i wpływają na globalne zaopatrzenie w żywność.

Region Amazonii ma kluczowe znaczenie dla importu żywności do Wielkiej Brytanii, w tym bananów, awokado, melonów i soi przeznaczonej na paszę dla zwierząt gospodarskich.

Wpływ zmian klimatycznych na rolników z Ameryki Południowej może skutkować wyższymi cenami żywności i lukami na półkach supermarketów na całym świecie.

Poważna susza w dorzeczu Amazonki uwydatnia pilną potrzebę wspólnych wysiłków w celu rozwiązania problemu zmian klimatycznych i ochrony tego ważnego ekosystemu. Rządy i organizacje muszą współpracować, aby wdrożyć zrównoważone praktyki i wspierać dotknięte społeczności, aby złagodzić długoterminowy wpływ na środowisko i globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.