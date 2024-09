Crypto dostaje poniedziałkowego bluesa: co dalej po drastycznych spadkach BTC, ETH, Solany?

Rynek kryptowalut doświadczył największej trzydniowej wyprzedaży od prawie roku, tracąc od 2 sierpnia aż 510 miliardów dolarów.

Ten gwałtowny spadek zbiega się ze słabymi wynikami akcji, przy czym indeks S&P 500 spadł w tym samym okresie aż o 4,4%.

Do pogorszenia koniunktury na rynku przyczyniło się kilka czynników, w tym słabe dane dotyczące zatrudnienia, spowolnienie wzrostu głównych spółek technologicznych i ożywienie obaw przed recesją.

Słabe dane o zatrudnieniu i obawy przed recesją

Najnowsze dane o zatrudnieniu nie spełniły oczekiwań, ożywiając obawy przed zbliżającą się recesją. Ta niepewność gospodarcza doprowadziła do zmiany nastrojów inwestorów, przyczyniając się do ostrej wyprzedaży na rynku kryptowalut.

Słabe wyniki głównych spółek technologicznych

Największe firmy, takie jak Microsoft i Intel, opublikowały niższe niż oczekiwano wyniki za drugi kwartał, co wpłynęło na nastroje rynkowe. Ponadto NVIDIA mocno odczuła oczekiwania dotyczące zbliżających się obniżek stóp procentowych we wrześniu, co spowoduje powrót kapitału do mniejszych, opóźnionych w rozwoju firm.

Agresywna sprzedaż przez Jump Crypto

Znaczące odciążenie aktywów Jump Crypto pogłębiło pogorszenie koniunktury na rynku. Według danych Arkham Intelligence firma handlowa w ciągu ostatnich kilku dni wyładowała aktywa o wartości setek milionów dolarów.

Bitcoin i Ethereum odnotowują drastyczne spadki

Bitcoin i Ethereum odnotowały znaczne spadki cen podczas tej wyprzedaży na rynku. 5 sierpnia Bitcoin spadł o 10%, a Ethereum o 18% w ciągu zaledwie dwóch godzin. Obecnie ceny Bitcoina i Ethereum spadły odpowiednio o 20% i 28% w ciągu ostatniego tygodnia.

Solana prowadzi straty wśród czołowych kryptowalut

Solana to kryptowaluta, która najbardziej ucierpiała w pierwszej dziesiątce pod względem kapitalizacji rynkowej, spadając o 30,6% od 30 lipca. Ten znaczący spadek podkreśla szerszy wpływ pogorszenia koniunktury na rynku na główne kryptowaluty.

Indeks Crypto Fear and Greed Index spada do „strachu”

Indeks Crypto Fear and Greed Index, który śledzi nastroje rynkowe wobec Bitcoina i kryptowalut, ponownie znalazł się na terytorium „strachu”, osiągając w momencie publikacji wynik 26. Ta zmiana nastrojów odzwierciedla rosnącą niepewność i ostrożność wśród inwestorów.

Potencjalne ożywienie napędzane przez tradycyjne instytucje finansowe

Ożywienie na rynku kryptowalut będzie prawdopodobnie zależeć od wzrostu aktywności na rynku kasowym i instrumentów pochodnych ze strony tradycyjnych instytucji finansowych. Keith Alan, współzałożyciel Material Indicators, zauważył, że Bitcoin wszedł w lukę CME, ale można ją wypełnić jedynie w tradycyjnych godzinach handlu finansowego.

Analiza techniczna wskazuje na dalsze spadki

Niedawny spadek wartości Bitcoina do 54 000 dolarów oznacza spadek o 7,31% w ciągu dnia i 17% w ciągu czterech dni. Ten gwałtowny spadek zepchnął Bitcoin poniżej 200-dniowej EMA, a spadek 50-dniowej EMA sygnalizuje zbliżający się krzyż śmierci.

Podobnie Ethereum poniosło znaczne straty, spadając do 2350 dolarów, co oznacza spadek o 30% w ciągu siedmiu dni.

Podwyżka stóp procentowych w Japonii wpływa na ceny kryptowalut

Niedawna podwyżka stóp procentowych w Japonii o 25 punktów bazowych spowodowała gwałtowny wzrost wszystkich ryzykownych aktywów, w tym Bitcoin i Ethereum, które spadły odpowiednio o ponad 12% i 22%. Japońskie rynki finansowe odnotowują znaczne straty, przyczyniając się do pogorszenia koniunktury na rynku światowym.

Niestabilność rynku globalnego

Fala załamań finansowych na rynkach światowych wzbudziła obawy dotyczące potencjalnego zjawiska Czarnego Łabędzia lub Czarnego Poniedziałku.

Korea Południowa wstrzymała wszystkie zlecenia sprzedaży, a akcje spółki Magnificent 7 w Stanach Zjednoczonych straciły w ciągu jednej nocy prawie 500 miliardów dolarów.

Dodatkowo spadła stopa zatrudnienia w USA, zwiększając ryzyko recesji.

Co dalej z rynkiem kryptowalut?

Pomimo panujących obaw, niektórzy byki i inwestorzy detaliczni postrzegają obecne warunki rynkowe jako szansę na odkupienie spadków.

Nastroje społeczne wokół zakupów po niższych cenach gwałtownie wzrosły, chociaż dane Santiment sugerują, że poziomy utrzymują się poniżej wymaganego limitu, co wskazuje na potencjał dalszych spadków po ponownym otwarciu rynków w USA.

Droga do wyzdrowienia

Rynek kryptowalut stoi przed poważnymi wyzwaniami w nadchodzących tygodniach. Nastroje inwestorów będą miały kluczowe znaczenie dla określenia trajektorii rynku, z potencjałem do dalszych spadków, jeśli obecna niepewność gospodarcza będzie się utrzymywać.

Jednakże odporność rynku i wejście na rynek tradycyjnych instytucji finansowych mogą zapewnić drogę do ożywienia gospodarczego w dłuższej perspektywie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.