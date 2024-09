Czym jest handel carry jenem i dlaczego powoduje on załamanie rynków?

Poniedziałek przyniósł niekorzystne wieści dla inwestorów, gdyż japońska giełda doświadczyła znacznego krachu. Główna przyczyna? Handel carry jenem to popularna, ale ryzykowna strategia finansowa.

Handel carry jenem polega na pożyczaniu pieniędzy po niskich stopach procentowych w Japonii i inwestowaniu ich na rynkach o wyższych stopach zwrotu, takich jak USA.

Zysk wynika z różnicy pomiędzy niskim kosztem kredytu a wyższą stopą zwrotu z inwestycji.

Jednakże strategia ta wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, szczególnie w przypadku nagłych zmian na rynku, utrudniających zamykanie otwartych pozycji.

Właśnie taki scenariusz uruchomiła w tym tygodniu decyzja japońskiego banku centralnego o podwyżce stóp procentowych.

Na czym polega handel carry jenem?

Aby to zilustrować, wyobraźmy sobie pożyczanie 1 miliona jenów od Banku Japonii przy oprocentowaniu 0,1%.

Następnie przeliczasz te środki na dolary amerykańskie i inwestujesz je na rynku amerykańskim, gdzie możesz zarobić około 5,5% rocznie.

Pod koniec roku przeliczasz swoje zyski z powrotem na jeny, spłacasz początkową pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 0,1% i wpłacasz różnicę.

Strategia ta działa tak długo, jak Bank Japonii utrzymuje stopy procentowe na niskim i stabilnym poziomie, umożliwiając inwestorom pewne inwestowanie na rynkach o wyższej stopie zwrotu.

Jednak wraz ze wzrostem stóp procentowych w Japonii handel carry trade staje się problematyczny.

Zrozumienie obecnego kryzysu

W zeszłym miesiącu dolar amerykański osiągnął historyczne maksima w stosunku do jena.

Aby chronić jena, Bank Japonii podniósł stopy procentowe z 0,1% do 0,25%.

Posunięcie to spowodowało umocnienie jena w stosunku do dolara, stwarzając poważny problem dla traderów zajmujących się handlem carry trade.

Gdyby sprzedali swoje zagraniczne aktywa i zamienili wpływy z powrotem na jeny, otrzymaliby znacznie mniej jenów, niż oczekiwano, co doprowadziłoby do dewaluacji ich aktywów wyrażonych w jenach i uruchomienia wezwań do uzupełnienia depozytu.

Aby sprostać tym wezwaniom do uzupełnienia depozytu, inwestorzy mieli dwie możliwości: sprzedać swoje zagraniczne aktywa lub pożyczyć więcej jenów według nowej, wyższej stopy procentowej i zamienić je na dolary amerykańskie po mniej korzystnym kursie wymiany.

Wiele osób zdecydowało się sprzedać swoje aktywa, co doprowadziło do wygaśnięcia handlu carry jenem, co przyczynia się do obecnej zmienności rynku.

Nagłe osłabienie handlu carry trade na jena wywołało falę uderzeniową na rynkach światowych.

Jedynym sposobem na ustabilizowanie sytuacji jest spadek wartości jena, ale inwestorzy starają się kupić więcej jenów, aby zamknąć swoje pozycje, waluta pozostaje silna.

Oczekuje się, że ta burzliwa sytuacja będzie się utrzymywać, co doprowadzi do dalszej zmienności na rynkach finansowych na całym świecie.

Ostateczne rozwiązanie pozostaje niepewne, ponieważ zależy od tego, czy rządy lub rynek walutowy będą w stanie skutecznie interweniować w celu obniżenia wartości jena.

Handel carry jenem, choć opłacalny w stabilnych warunkach, stał się znaczącym źródłem niestabilności rynku w związku z niedawnymi zmianami stóp procentowych dokonanymi przez Bank Japonii.

Inwestorzy i handlowcy muszą teraz poruszać się po tym trudnym krajobrazie, w którym rynki światowe reagują na nagłe zmiany wartości walut.

W miarę rozwoju tego dramatu finansowego najważniejszym wnioskiem jest ryzyko nieodłącznie związane z poleganiem na pożyczonych środkach oraz znaczenie ścisłego monitorowania polityki banku centralnego.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.