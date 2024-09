Neuralink, firma neurotechnologiczna założona przez Elona Muska, osiągnęła znaczący kamień milowy, pomyślnie wszczepiając swój chip mózgowy drugiemu uczestnikowi – człowiekowi.

Ten postęp w ich wczesnych badaniach na ludziach stanowi poważny krok naprzód w łączeniu ludzkiego poznania z technologią.

Chociaż szczegółowe informacje na temat terminu operacji i tożsamości pacjenta nie zostały ujawnione, rozwój projektu budzi duże emocje.

W niedawnym wywiadzie dla podcastu Lexa Fridmana Musk przedstawił aktualne informacje na temat postępu badania, ujawniając, że 400 z 1024 elektrod wszczepionych do mózgu drugiego pacjenta obecnie działa.

Musk wyraził ostrożny optymizm co do wyników: „Nie chcę zapeszać, ale wydaje się, że poszło wyjątkowo dobrze. Jest dużo sygnału, dużo elektrod. To działa bardzo dobrze.”

Skuteczność tych elektrod jest kluczowa, ponieważ są one przeznaczone do interpretowania sygnałów mózgowych i przekładania ich na możliwe do wykonania polecenia.

Głównym celem chipa mózgowego Neuralink jest pomoc osobom z urazami rdzenia kręgowego poprzez umożliwienie im kontrolowania urządzeń elektronicznych wyłącznie za pomocą myśli.

Ta przełomowa technologia może poprawić jakość życia osób z poważnymi upośledzeniami ruchowymi, potencjalnie umożliwiając użytkownikom granie w gry wideo, przeglądanie Internetu i obsługę różnych urządzeń elektronicznych bez interakcji fizycznej.

Po zatwierdzeniu przez FDA firma Neuralink rozpoczęła w maju przyjmowanie wniosków od drugiego uczestnika swoich badań. Zatwierdzenie to oznaczało kluczowy moment dla firmy w przejściu od testów na zwierzętach do badań na ludziach.

„Super łatwa” operacja

Nolan Arbaugh, pierwszy odbiorca implantu Neuralink, podzielił się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z urządzeniem.

Opisał operację jako „super łatwą” i zademonstrował, jak implant pozwolił mu sterować kursorem laptopa, obsługiwać odtwarzacz muzyki na ekranie i grać w złożone gry, takie jak szachy i Civilization VI.

Ta demonstracja podkreśliła potencjał tej technologii w zakresie przywracania pewnego stopnia niezależności osobom z paraliżem.

Arbaugh omówił wpływ implantu podczas podcastu z Muskiem i Fridmanem.

Zauważył, że urządzenie umożliwia mu wykonywanie zadań na ekranie komputera poprzez samo myślenie o nich, zmniejszając w ten sposób jego zależność od opiekunów.

Chociaż wkrótce po operacji Arbaugh napotkał pewne komplikacje, w tym wycofanie kilku elektrod, problemy te rozwiązano poprzez modyfikację algorytmu implantu w celu zwiększenia czułości. Przyszłe implanty będą wyposażone w nici umieszczone głębiej w mózgu, aby zminimalizować podobne problemy.

Wyzwania etyczne i regulacyjne

Neuralink napotkał kontrowersje, zwłaszcza dotyczące praktyk testowania na zwierzętach, które były przedmiotem dochodzeń federalnych.

Pomimo tych wyzwań istnieje duże zainteresowanie badaniami firmy – według doniesień do drugiego badania chirurgicznego zapisało się ponad 1000 ochotników.

Musk ma ambitne plany na przyszłość, których celem jest wszczepienie chipów Neuralink nawet ośmiu kolejnym pacjentom do końca 2024 r.

Cel ten odzwierciedla pewność firmy w zakresie pokonania napotykanych przeszkód technicznych i regulacyjnych.

Postęp Neuralink w technologii interfejsu mózg-komputer stanowi przełomowy rozwój w naukach medycznych.

Chociaż droga do powszechnej adopcji jest pełna wyzwań, potencjalne korzyści dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności są znaczne. W miarę jak Neuralink kontynuuje swoje próby, świat z niecierpliwością obserwuje przyszłość, w której technologia płynnie integruje się z ludzkim poznaniem, aby pokonać ograniczenia fizyczne.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.