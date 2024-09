Premier Bangladeszu Szejk Hasina rezygnuje ze stanowiska i ucieka z kraju w obliczu gwałtownych protestów

W wyniku dramatycznego obrotu wydarzeń premier Bangladeszu Szejk Hasina podał się do dymisji w wyniku gwałtownych protestów i wściekłych demonstrantów szturmujących jej rezydencję, po czym uciekł z kraju.

Wyleciała do Indii wraz z młodszą siostrą helikopterem wojskowym i według doniesień wylądowała w indyjskim stanie Tripura.

Wkrótce potem, zwracając się do narodu, szef sztabu armii, generał Waqar-uz-Zaman, ogłosił, że trwają przemiany polityczne i zostanie utworzony „rząd tymczasowy”.

Premier Hasina podała się do dymisji, rząd tymczasowy ma kierować krajem. Przywrócimy pokój w kraju. Wzywamy obywateli do zaprzestania przemocy. Zbadamy wszystkie zabójstwa, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Szef armii zapewnił również, że do wieczora zostanie znalezione rozwiązanie kryzysu i że nie ma potrzeby wprowadzania godziny policyjnej ani stanu nadzwyczajnego w kraju.

Wezwał protestujących studentów do zachowania powściągliwości i powrotu do domów.

To nagłe posunięcie jest następstwem 45-minutowego ultimatum postawionego przez armię Bangladeszu, nakazującego jej rezygnację.

Obecne zamieszanie można prześledzić wstecz do zeszłego miesiąca, kiedy grupy studentów protestowały przeciwko zarezerwowanym kwotom na stanowiskach rządowych, w wyniku czego zginęło co najmniej 150 osób, a tysiące zostało rannych.

Na czele ostatnich demonstracji stoi grupa „Studenci Przeciwko Dyskryminacji”, która przewodziła protestom w zeszłym miesiącu.

Protesty początkowo ustały po tym, jak 21 lipca Sąd Najwyższy zniósł większość kwot.

Jednak protestujący powrócili w zeszłym tygodniu, żądając publicznych przeprosin od Hasiny za przemoc, przywrócenia połączeń internetowych, ponownego otwarcia uczelni i kampusów uniwersyteckich oraz uwolnienia aresztowanych.

Protesty przekształciły się obecnie poza kwestię kwot w szerszy ruch antyrządowy.

Zróżnicowane wsparcie ze strony różnych warstw społeczeństwa, w tym gwiazd filmowych, muzyków i producentów odzieży, uwydatnia powszechne niezadowolenie z rządu Hasiny.

Kampanie w mediach społecznościowych i piosenki rapowe nasiliły wezwania do jej rezygnacji.

W weekend demonstracje te przerodziły się w kampanię na rzecz obalenia Hasiny, podczas której demonstranci domagali się sprawiedliwości dla osób zabitych w zeszłym miesiącu.

Obecne niepokoje w Bangladeszu mają także podłoże ekonomiczne.

Stagnacja wzrostu liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym sprawiła, że miejsca pracy w sektorze publicznym, wraz z ich regularnymi podwyżkami i przywilejami, stały się bardzo atrakcyjne.

Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi, w wyniku którego prawie 32 miliony młodych ludzi nie ma pracy ani edukacji w populacji liczącej 170 milionów, jeszcze bardziej podsyciło gniew wśród studentów.

Gospodarka Bangladeszu, niegdyś należąca do najszybciej rozwijających się na świecie ze względu na dynamicznie rozwijający się sektor odzieżowy, znalazła się w stagnacji.

Inflacja oscyluje wokół 10% rocznie, a rezerwy dolarowe kurczą się, co pogłębia wyzwania gospodarcze stojące przed krajem.

Indie wydały najwyższy alert wzdłuż granicy indyjsko-bangladeszskiej wkrótce po tym, jak sytuacja w zakresie prawa i porządku gwałtownie się pogorszyła, a premier uciekł.

Szef sił bezpieczeństwa granic (BSF) indyjskich centralnych sił policyjnych (CAPF) również dotarł do Kalkuty, aby monitorować sytuację.

Pinak Ranjan Chakravarty, były indyjski wysoki komisarz w Bangladeszu, powiedział ANI:

To ciśnienie rosło. Armia, która jest potężną instytucją w tym kraju, musiała w jakiś sposób wkroczyć, jeśli prawdą jest, że podała się do dymisji i powiedziała jej, że jest źle. Jest to ważne wydarzenie w Bangladeszu i zobaczymy tam nowy rodzaj rządu. Możemy spodziewać się okresu niestabilności, który jest niekorzystny dla kraju. Nie jest to również dobre dla regionu. Indie będą obserwować, co się wydarzy.