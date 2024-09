RBC ulepsza firmę Lockheed Martin do wersji Outperform przy cenie docelowej 600 USD: czy warto dodać ją do swojego portfolio?

Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), firma z branży lotnictwa i obronności, otrzymała niedawno od RBC Capital znaczną podwyżkę, podnosząc akcje spółki do „Outperform” z „Sector Perform” przy skorygowanej cenie docelowej na 600 dolarów z 500 dolarów.

Wznowienie dostaw F-35 to znaczny impuls

Ta optymistyczna rewizja zakłada ponad 9% wzrost, napędzany pozytywną dynamiką wzrostu sprzedaży i atrakcyjną wyceną.

Analitycy wskazali na zwiększone harmonogramy dostaw myśliwców F-35 przez Lockheed i duży popyt na jego zaawansowane systemy rakietowe jako główne czynniki potwierdzające odnowione zaufanie.

U podstaw modernizacji RBC leży pomyślne wznowienie dostaw F-35 w zeszłym miesiącu, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia przepływów pieniężnych Lockheed.

Szacunki RBC sugerują dostawę 95 samolotów F-35 w 2024 r., co wskazuje na duże możliwości produkcyjne i zarządzanie zapasami.

Ten wzrost dostaw F-35 jest kluczowy nie tylko dla przychodów, ale także dla utrzymania przewagi konkurencyjnej Lockheeda w dziedzinie obrony powietrznej.

Jednocześnie przewiduje się dalszy rozwój segmentu kontroli rakiet i ognia (MFC) firmy Lockheed.

Jednostka ta, odpowiedzialna za systemy takie jak rakiety HIMARS i Javelin, czerpie bezpośrednie korzyści ze zwiększonych wydatków wojskowych USA i sojuszników, co wynika ze zwiększonych obaw o bezpieczeństwo globalne.

Analitycy RBC po dwóch dniach spędzonych z zarządem Lockheeda wyrazili duże zaufanie co do trwałego wzrostu segmentu MFC, wspieranego inwestycjami w kilka programów obronnych.

Bank of America podwyższył decyzję Lockheeda do „Kupuj”

Inne duże instytucje finansowe, w tym Bank of America i TD Cowen, mają podobnie optymistyczne poglądy. 30 lipca Bank of America podwyższył ocenę Lockheeda do opcji „Kupuj”, prognozując cenę docelową na poziomie 635 dolarów, uznając potencjał przyspieszenia zysków w obliczu rosnących dostaw F-35 i silnego globalnego popytu.

Niedawna zmiana decyzji TD Cowen na „Kupuj” z ceną docelową 560 dolarów po zatwierdzeniu przez Departament Obrony wznowionych dostaw F-35 również wpisuje się w szerszą narrację ożywienia i wzrostu.

W szczególności odnotowali wznowienie dostaw w ramach programu Technology Refresh 3 (TR-3), który zwiększa możliwości technologiczne F-35, zapewniając Lockheedowi pozostanie w czołówce technologii lotnictwa wojskowego.

Wyniki Lockheeda za drugi kwartał

Ta masa ulepszeń i pozytywnych raportów analityków wynika z mocnego raportu o wynikach Lockheed Martin za drugi kwartał. Firma zaobserwowała EPS niezgodny ze standardami GAAP na poziomie 7,11 USD, co oznacza wynik lepszy od oczekiwań o 0,66 USD, a przychody wzrosły o 9% r/r do 18,1 miliarda dolarów.

Liczby te nie tylko przewyższają prognozy analityków, ale także oznaczają solidną efektywność operacyjną i rosnące zapotrzebowanie rynku na ofertę Lockheed.

Do najważniejszych osiągnięć operacyjnych zaliczają się znaczne zaległości w wysokości prawie 160 miliardów dolarów, odzwierciedlające bieżące i nowe kontrakty, które przekraczają ponad dwukrotnie roczne przychody.

Wyniki segmentu Lockheeda za ten kwartał dodatkowo ilustrują jego imponujący wzrost. Segment Aeronautyki odnotował wzrost sprzedaży netto o 6%, podczas gdy segment rakiet i kierowania ogniem odnotował wzrost o 13%, wynikający ze zwiększonej produkcji systemów rakietowych.

Segmenty Rotary, Mission Systems i Space również odnotowały znaczny wzrost sprzedaży, co podkreśla zróżnicowaną siłę firmy w wielu obszarach technologii obronnej.

Strategiczne inicjatywy firmy, w tym znaczne inwestycje w technologie cyfrowe i sztuczną inteligencję, poszerzają ofertę produktów i możliwości operacyjne.

Widać to wyraźnie po integracji sztucznej inteligencji z platformami takimi jak Aegis Combat System i postępie w technologiach hipersonicznych, pozycjonując Lockheeda jako lidera w technologiach obronnych nowej generacji.

W miarę jak Lockheed kontynuuje poszerzanie swojego zasięgu technologicznego i operacyjnego, jego perspektywy finansowe pozostają dobre. Spółka podniosła swoje całoroczne prognozy dotyczące sprzedaży, zysku operacyjnego segmentu i EPS, odzwierciedlając pewność co do dalszego wzrostu i rentowności.

Biorąc pod uwagę strategiczne postępy Lockheed Martin, solidne wyniki finansowe i korzystne ulepszenia analityków, firma jest dobrze przygotowana na przyszły rozwój.

Te podstawowe mocne strony stanowią solidne tło, gdy teraz zajmiemy się technicznymi aspektami wyników akcji Lockheeda. Zagłębmy się w wykresy, aby dostrzec potencjalną trajektorię akcji Lockheed Martin w świetle ostatnich pozytywnych zmian.

Byczy impet po 2-letnim ruchu wahadłowym

Po ponad dwóch latach notowań akcji Lockheed Martina w przedziale od 400 do 500 dolarów w zeszłym miesiącu, po ogłoszeniu zysków za drugi kwartał, w końcu przebiły górną granicę tego zakresu.



Wykres LMT autorstwa TradingView

Od tego czasu najsilniejszy trend wykazuje silną byczą dynamikę we wszystkich przedziałach czasowych, choć napotyka pewien opór powyżej 550 dolarów. W związku z tym inwestorzy, którzy podobnie jak wielu analityków, nadal optymistycznie patrzą na akcje, mają obecnie do wyboru dwie możliwości.



Po pierwsze, mogą poczekać, aż kurs akcji nieco się cofnie i kupić go w pobliżu poziomu 520 dolarów. Po drugie, mogą kupić akcje, jeśli ich dzienne zamknięcie przekracza 550 dolarów.

Traderzy, którzy mają niedźwiedzie nastawienie do akcji, muszą powstrzymać się od otwierania krótkiej pozycji, chyba że zacznie ona wykazywać słabość, co stanie się jasne, jeśli spadnie poniżej 50-dniowej średniej kroczącej lub dolnego pasma 25-dniowego kanału Donchiana.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.