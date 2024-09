Wyjaśniono: Jaki jest powód globalnej wyprzedaży akcji i kto jest winny?

Rynki światowe doświadczyły znaczących wstrząsów, gdy inwestorzy zareagowali na najnowsze dane ekonomiczne, wycofując zakłady, które dominowały przez większą część roku.

Japoński indeks Topix odnotował dramatyczny spadek o ponad 12%, co stanowi największą przecenę od czasu krachu „Czarnego Poniedziałku” w 1987 roku.

Ta fala wyprzedaży rozszerzyła się na rynki amerykańskie i europejskie, a indeks S&P 500 na Wall Street spadł o około 4%.

Dlaczego wyprzedaż akcji?

Głównym katalizatorem zawirowań na rynku były najnowsze dane ekonomiczne, które podważyły powszechne przekonanie, że światowi decydenci, w szczególności amerykańska Rezerwa Federalna, mogą schłodzić inflację bez poważnych szkód ubocznych.

Najbardziej uderzające dane napłynęły z opublikowanego w piątek raportu o zatrudnieniu w USA, który wskazał na znacznie głębsze spowolnienie zatrudnienia, niż oczekiwano.

Raport ten zwiększył obawy, że gospodarka USA znajduje się pod znaczną presją ze względu na wysokie koszty finansowania zewnętrznego.

Dyrektorzy przedsiębiorstw zauważyli, że wydatki konsumenckie, kluczowy czynnik napędzający gospodarkę USA, zaczynają spadać.

„Wchodząc w ten rok, inwestorzy oczekiwali wyniku typu „złotowłosa”” – stwierdzili stratedzy JPMorgan ds. akcji.

Jednak ta optymistyczna narracja jest obecnie „poważnie testowana”.

Goldman Sachs zrewidował w weekend swoją prognozę, szacując obecnie, że prawdopodobieństwo wejścia Stanów Zjednoczonych w recesję w ciągu przyszłego roku wynosi jedna do czterech, w porównaniu z wcześniejszym prawdopodobieństwem wynoszącym 15%.

Oznaki trudności gospodarczych są również widoczne w innych regionach, a badania przedsiębiorstw w strefie euro podkreślają wpływ napięć geopolitycznych, słabszego wzrostu gospodarczego na świecie i kruchego zaufania konsumentów.

Tymczasem dominujący sektor produkcyjny w Chinach wykazywał oznaki osłabienia aktywności w ciągu trzech miesięcy poprzedzających lipiec.

Wyjaśniono poważne zawirowania na rynku

Globalne rynki akcji znajdowały się na trendzie wzrostowym, napędzane nadziejami na scenariusz gospodarczy „Złotowłosej” i gwałtownym wzrostem notowań amerykańskich akcji spółek technologicznych napędzanym entuzjazmem dla technologii sztucznej inteligencji.

Indeks S&P 500, uważany za najważniejszy barometr akcji na świecie, od początku roku wzrósł o prawie 20%, osiągając rekordowy poziom 16 lipca.

Jednak spadki na rynku są zazwyczaj szybsze niż zyski. Od lipcowego szczytu indeks S&P 500 spadł o ponad 9%.

Wzrost cen akcji spowodował również, że akcje wydawały się droższe, a według danych FactSet notowania indeksu S&P 500 w ciągu najbliższych 12 miesięcy były w przybliżeniu 20,5 razy wyższe od oczekiwanych zysków, w porównaniu ze średnią wynoszącą 16,5 od 2000 roku.

Indeks VIX, często nazywany „wskaźnikiem strachu” na Wall Street, wzrósł zaledwie tydzień temu do 50 punktów z 16 punktów, co stanowi najwyższy poziom od pandemii Covid-19 w 2020 r., co wskazuje, że na rynku może nastąpić większa zmienność.

7 Wspaniałych z sektora technologicznego odgrywa kluczową rolę

Inwestorzy są szczególnie zaniepokojeni dużym uzależnieniem od niewielkiej liczby spółek technologicznych, znanych jako amerykańska „siedmiu wspaniałych”.

Według Howarda Silverblatta, starszego analityka w S&P Dow Jones Indices, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta i Nvidia odpowiadały za 52% rocznych zwrotów z indeksu S&P 500 do lipca.

Akcje te znajdują się obecnie pod presją, co sprawia, że ich niegdyś pozytywny wpływ na rynek stał się istotnym czynnikiem wyprzedaży. Wykorzystujący technologię indeks Nasdaq Composite spadł o około 14% w porównaniu z lipcowym szczytem.

Kłopoty w branży technologicznej pogłębiła wiadomość, że Berkshire Hathaway należący do Warrena Buffetta zmniejszył o połowę swoje udziały w Apple w ramach szerszego odejścia od akcji, co skłoniło inwestora-miliardera do wyładowania akcji o wartości 76 miliardów dolarów.

Pojawiły się także inne obawy związane z technologią, takie jak ogłoszenie Intela o zwolnieniu 15 000 pracowników w ramach szeroko zakrojonego planu naprawczego, co spowodowało, że w zeszłym tygodniu jego akcje spadły o około 30%.

Podobnie niepokój o trwałość wzrostu popytu na specjalistyczne chipy napędzanego sztuczną inteligencją wpłynął na nastroje, a producent chipów Nvidia spadł o 35% w porównaniu z czerwcowymi maksimami.

Najmocniej ucierpiała japońska giełda

Japońska giełda odczuła największy ciężar wyprzedaży, wymazując wszystkie zyski za rok po poniedziałkowym spadku.

Spadek ten został wywołany szybkim wzrostem jena po podniesieniu przez Bank Japonii głównej stopy procentowej do 0,25%, najwyższego poziomu od światowego kryzysu finansowego pod koniec 2008 roku.

To jastrzębie stanowisko kontrastowało z oczekiwaniami co do gołębiej zmiany w polityce pieniężnej USA, co doprowadziłoby do wygaśnięcia „transakcji carry trade”, w ramach których inwestorzy zaciągają pożyczki w krajach o niskim oprocentowaniu, aby inwestować w kraje o wyższym oprocentowaniu.

Wzrost jena w stosunku do dolara amerykańskiego od końca czerwca do 142,5 jena oznacza wstrząs sejsmiczny na rynkach walutowych.

Silniejszy jen stanowi poważną przeszkodę dla japońskich wskaźników referencyjnych dotyczących akcji, w których dominują eksporterzy.

Japoński rynek akcji, silnie narażony na globalną gospodarkę, stał się głównym celem ograniczania ryzyka, gdy globalne fundusze wpadają w tryb paniki.

Pomimo niedawnej byczej retoryki na temat odrodzenia gospodarczego Japonii i najwyższych w historii poziomów akcji w Tokio w lipcu, historia ta miała słabe poparcie.

Krajowym instytucjom i osobom prywatnym brakowało silnego przekonania o rynku, pozostawiając odpowiedzialność za wzrost inwestorom zagranicznym, którzy mogą szybko opuścić rynek, gdy nastroje się zmienią.

Jaka jest wina amerykańskiej Rezerwy Federalnej?

Decyzja Rezerwy Federalnej z zeszłego tygodnia o utrzymaniu stóp procentowych na najwyższym od 23 lat poziomie powyżej 5% była zgodna z oczekiwaniami inwestorów.

Jednak słaby lipcowy raport o zatrudnieniu, który pokazał wolniejsze zatrudnienie i rosnącą stopę bezrobocia, wywołał panikę, że Fed mógł zbyt długo zwlekać z obniżeniem kosztów finansowania zewnętrznego, zwiększając ryzyko recesji w USA.

Szef Fed Jay Powell może znaleźć się w trudnej sytuacji, jeśli niestabilność rynku będzie się utrzymywać.

Rynki wyceniają obecnie 1,25 punktu procentowego cięć Fed, co odpowiada pięciu obniżkom o ćwierć punktu procentowego do końca roku.

Traderzy rozważają także możliwość, że amerykański bank centralny będzie zmuszony zareagować nieplanowaną awaryjną obniżką stóp procentowych przed kolejnym wrześniowym posiedzeniem.

Rynki światowe przeżywają znaczne zawirowania w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi trajektorii amerykańskiej gospodarki. Gwałtowna przecena japońskiego indeksu Topix oraz szersze spadki na rynkach amerykańskich i europejskich podkreślają rosnące obawy inwestorów.

Dane ekonomiczne wskazujące na spowolnienie zatrudnienia i wydatków konsumenckich, w połączeniu z wysokimi kosztami finansowania zewnętrznego, zwiększyły ryzyko recesji.

Nadmierny wpływ akcji spółek z branży technologicznej i kontrastująca polityka pieniężna głównych gospodarek jeszcze bardziej spotęgowały zmienność rynku.

W miarę jak inwestorzy przygotowują się na dalsze potencjalne zamieszanie, w centrum uwagi pozostaje to, jak globalni decydenci, w szczególności amerykańska Rezerwa Federalna, poradzą sobie w tych trudnych warunkach gospodarczych.