Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) prosperuje pomimo warunków rynkowych, a dyrektor generalny Dara Khosrowshahi zapewnia, że firma „naprawdę uderza wszystkimi cylindrami”.

W wywiadzie dla CNBC Khosrowshahi podkreślił, że najnowsze wyniki kwartalne Ubera przekroczyły oczekiwania rynku, sygnalizując dobre wyniki na całej platformie.

Z raportu zysków Ubera za drugi kwartał wynika, że firma nie wykazuje oznak osłabienia popytu konsumenckiego.

Warto zauważyć, że użytkownicy o niższych dochodach zwiększają swoje wydatki na usługi Ubera w szybszym tempie niż grupy o wyższych dochodach.

Po ogłoszeniu wyników akcje Ubera wzrosły na początku notowań o około 10%.

Antycykliczna przewaga Ubera

Khosrowshahi przypisuje ciągły sukces Ubera jego zdolności do szybszego wzrostu niż cały rynek. Wzrostowi temu sprzyja przewaga technologiczna Ubera i silna pozycja rynkowa usług mobilnych.

Ponadto model biznesowy Ubera okazuje się odporny na trudne warunki gospodarcze. Słabszy rynek pracy zwykle zwiększa liczbę kierowców dołączających do platformy Ubera, co może prowadzić do niższych cen dla konsumentów i dalszego zwiększania popytu.

Obecnie Uber zatrudnia około 7,4 miliona kierowców, którzy łącznie zarobili w ubiegłym roku prawie 18 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o ponad 20% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pomimo niedawnych spadków cen akcji o ponad 20% od połowy lutego, Uber pozostaje atrakcyjną opcją dla inwestorów, choć nie wypłaca dywidend.

Czy warto kupować akcje Ubera po wynikach za II kwartał?

Khosrowshahi podkreślił Uber Eats jako obszar znaczącego wzrostu, opisując tę usługę jako „nawyk, który okazał się znacznie bardziej trwały”.

Chociaż wyniki Uber Eats w drugim kwartale były nieco niższe od szacunków, wolumeny wzrosły o 17%. Spółka planuje w dalszym ciągu inwestować w niższe ceny i zachęcać restauracje do oferowania większej liczby promocji na kluczowych rynkach.

Analityk Oppenheimera, Jason Helfstein, pozostaje optymistą co do akcji Ubera. Utrzymał ocenę „outperform” przy cenie docelowej na poziomie 90 USD, co sugeruje potencjalną poprawę o prawie 50% w stosunku do obecnego poziomu.

Helfstein uważa, że Uber ma dobrą pozycję, aby czerpać korzyści z trendów wśród zamożnych konsumentów, zwiększonego popytu na podróże i rosnących wydatków na usługi.

Strategiczne skupienie się Ubera na rozszerzaniu usług i wykorzystywaniu silnej pozycji rynkowej w dalszym ciągu napędza jego rozwój.

Pomimo wyzwań w sektorze transportu towarowego i wahań cen akcji, zróżnicowane źródła przychodów firmy i zdolność dostosowywania się do zmieniających się warunków gospodarczych podkreślają jej odporność.

W miarę jak Uber radzi sobie w tych dynamicznych warunkach rynkowych, jego zaangażowanie w innowacje technologiczne i ekspansję rynkową może umocnić jego pozycję jako wiodącego gracza w sektorze mobilności.

Inwestorzy i obserwatorzy branży będą z uwagą obserwować rozwój strategii Ubera w nadchodzących kwartałach.

