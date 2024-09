Wenezuela pogrążona w kryzysie: protesty i upadek gospodarczy są następstwem zarzutów o fałszowanie wyborów

Wenezuela stoi w obliczu ponownego wzrostu przemocy i zawirowań gospodarczych w następstwie zarzutów o oszustwo w ostatnich wyborach prezydenckich na korzyść Nicolása Maduro. Oskarżenia te wywołały powszechne protesty, które doprowadziły do ofiar śmiertelnych, obrażeń i licznych aresztowań, co jeszcze bardziej destabilizowało i tak już niestabilny naród.

Nasilają się protesty i zawirowania polityczne

Niedawnym wyborom prezydenckim w Wenezueli towarzyszyły oskarżenia o oszustwo, co wywołało protesty, które szybko przerodziły się w przemoc. Zwycięstwo Nicolása Maduro zostało zakwestionowane, co doprowadziło do powszechnych niepokojów i ostrej reakcji sił bezpieczeństwa.

Ten powyborczy chaos grozi pogorszeniem i tak już niepewnej sytuacji gospodarczej Wenezueli, która od lat zmaga się z galopującą inflacją, niestabilnością polityczną i spadającymi dochodami z ropy.

Trwający upadek gospodarczy Wenezueli

Gospodarka Wenezueli znajduje się w fazie gwałtownego spadku, naznaczonego hiperinflacją i masowym exodusem obywateli poszukujących lepszych możliwości za granicą. Asdrúbal Oliveros, dyrektor firmy konsultingowej Ecoanalítica, podkreślił, że gospodarka Wenezueli skurczyła się o około 70% w latach 2014–2021, osiągając najniższy poziom w historii.

Chociaż kraj ma już za sobą okres hiperinflacji z lat 2018–2019, droga do pełnego ożywienia gospodarczego pozostaje trudna. Przewiduje się, że PKB Wenezueli w 2024 r. osiągnie 102,3 mld dolarów, co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do poziomu sprzed kryzysu.

Krajowy dług publiczny wzrósł do 4,2 biliona dolarów do 2023 r., co jeszcze bardziej pogłębia trudności gospodarcze. Choć oficjalna stopa bezrobocia wynosi 5,5%, liczba ta nie uwzględnia powszechnego w kraju niedostatecznego zatrudnienia i nieformalnego rynku pracy.

Trwała niestabilność gospodarcza

Pomimo tego, że nie ma już najwyższej stopy inflacji w Ameryce Łacińskiej – przewyższonej przez inflację w Argentynie wynoszącą ponad 200% – stopa inflacji w Wenezueli utrzymywała się powyżej 50% od czerwca 2024 r.

Ta utrzymująca się inflacja pogarsza dobrobyt Wenezuelczyków, przy czym płaca minimalna utrzymuje się na poziomie 130 boliwarów (około 3,50 dolara) od marca 2022 r.

W odpowiedzi prezydent Maduro ogłosił podwyższenie premii stanowych w maju 2024 r., w tym podwyżkę minimalnego wynagrodzenia, premię żywnościową w wysokości 40 dolarów oraz zwiększoną „premię za wojnę gospodarczą” z 60 do 90 dolarów.

Kryzys gospodarczy miał niszczycielski wpływ na społeczeństwo: ponad 80% populacji żyje w ubóstwie, a 53% w skrajnym ubóstwie.

Te trudności gospodarcze w połączeniu z ciągłymi wyzwaniami politycznymi i społecznymi podkreślają wieloaspektowy charakter walki Wenezueli o ożywienie gospodarcze.

Wskaźniki ekonomiczne wskazują na mieszany postęp

Wenezuelskie Obserwatorium Finansów (OVF) odnotowało wzrost gospodarczy w drugim kwartale 2024 r. o 3,6%, w porównaniu z 2% w poprzednim kwartale, w ujęciu rok do roku.

Jednak ekonomista Aldo Contreras zauważył w wywiadzie dla Invezz, że chociaż gospodarka rośnie z roku na rok, istnieje wyraźny kontrast w porównaniu z sytuacją sprzed dziesięciu lat. PKB kraju spadł w tym roku z 470 miliardów dolarów do oczekiwanych 75 miliardów dolarów.

Pomimo skromnych korzyści wynikających z kontroli inflacji i zwiększonej produkcji towarów, w gospodarce odnotowano znaczny spadek, a aktywność gospodarcza spadła o około 75% od 2013 r.

Contreras podkreślił pozytywny wpływ wzrostu sektora pierwotnego, taki jak zwiększona produkcja ropy naftowej i rosnący potencjał eksportowy produktów takich jak awokado, kakao i marakuja, które napędzają stałą aktywność gospodarczą.

Jednak Wenezuela w dalszym ciągu stoi w obliczu trudnych realiów małej gospodarki, która walczy o przekroczenie poprzedniego poziomu PKB i nominalnego poziomu na mieszkańca.

Contreras zwrócił uwagę, że PKB na mieszkańca, który kiedyś sięgał 15 500 dolarów, obecnie oscyluje wokół 2500–3000 dolarów.

Ta wyraźna dysproporcja uwypukla ciągły wysiłek niezbędny do przełożenia postępu gospodarczego na wymierną poprawę standardów życia i ogólnego rozwoju społecznego.

Wenezuela znajduje się w krytycznym momencie, w obliczu połączenia kryzysu gospodarczego, niepokojów politycznych i trudności społecznych.

Aby kraj mógł stawić czoła tym wyzwaniom, niezbędne jest kompleksowe i trwałe podejście do ożywienia gospodarczego i zaspokojenia potrzeb obywateli. Długoterminowe reformy i wzrost we wszystkich sektorach mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia stabilności i dobrobytu w kraju.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.