W środę Sunrun Inc (NASDAQ: RUN) zyskała ponad 15% po tym, jak konkurencyjna firma SunPower Corporation (NASDAQ: SPWR) ogłosiła upadłość po miesiącach zmagań związanych z wyższymi stopami procentowymi.

SPWR niedawno stanęła w obliczu zarzutów o niewłaściwe postępowanie finansowe, co doprowadziło do tego, że w lipcu GLJ Research nazwał akcje SunPower „bezwartościowymi”.

Jednak zmora SunPower może być dobrodziejstwem dla Sunrun, który już prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania niektórych ze swoich byłych dealerów jako partnerów.

Podczas dzisiejszego poranka podczas rozmowy telefonicznej o wynikach dyrektor naczelna Sunrun, Mary Powell, nazwała upadłość SPWR szansą dla Sunrun na „zdobycie udziałów w sposób zdyscyplinowany i wyważony finansowo”.

Akcje Sunrun odrobiły prawie całą stratę od początku 2024 r.

Sunrun zatrudnia kadrę kierowniczą SPWR

W środę Sunrun zatrudnił także Ellen Struck i Matta Brosta – dwóch byłych dyrektorów SunPower Corporation. Struck i Brost będą kierować działem nowych domów w firmie zajmującej się rozwiązaniami fotowoltaicznymi dla budynków mieszkalnych.

„Spodziewamy się strategicznego wzrostu w segmencie nowych domów w nadchodzących kwartałach” – powiedział dziś podczas rozmowy analitykom dyrektor generalny Powell.

Ponadto RUN odnotował w środę niespodziewany zysk za drugi kwartał finansowy.

Jej przychody również przekroczyły szacunki Street, co daje pewność, że generowane środki pieniężne spadną od 350 mln USD do 600 mln USD w 2025 r.

W drugim kwartale firma Sunrun zainstalowała 265 megawatogodzin pojemności magazynowej, co oznacza wzrost o aż 152% w ujęciu rok do roku. Pełną publikację wyników spółki notowanej na Nasdaq można przeczytać pod tym linkiem.

Goldman Sachs podnosi cenę docelową akcji Sunrun

W niedawno zakończonym kwartale Sunrun wygenerował 217 milionów dolarów w gotówce. Jak wynika ze środowego komunikatu prasowego, spółka pozostanie skupiona na marżach, ale zobowiązała się do wprowadzenia w nadchodzących miesiącach nowych produktów i usług mających na celu „zwiększanie wartości życiowej klienta”.

To oraz optymistyczne uwagi na temat wezwania do ogłoszenia wyników wystarczyły, aby analityk Goldman Sachs, Brian Lee, podniósł cenę docelową RUN do 20 dolarów, co sygnalizuje potencjał do dalszego wzrostu o 5,0%.

Firma inwestycyjna spodziewa się, że silne przepływy pieniężne i upadłość SunPower zapewnią firmie Sunrun dalszy wzrost udziału w rynku w przyszłości.

Optymizm Lee powszechnie podzielają inni analitycy z Wall Street. Średnia cena docelowa akcji Sunrun kształtuje się obecnie na jeszcze wyższym poziomie 22 dolarów, co oznacza wzrost o około 16%. Mimo to RUN nie jest atrakcyjną akcją dla inwestorów dochodowych, ponieważ obecnie nie wypłaca dywidendy.

