Akcje Super Micro Computer spadają o 20%, ponieważ dyrektor generalny przypisuje słabą wydajność opóźnieniom Nvidii

Po opublikowaniu raportu o wynikach za IV kwartał akcje spółki Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI) odnotowały dziś spadek akcji spółki o 20%.

Pomimo ogłoszenia lepszej niż oczekiwano prognozy i zbliżającego się podziału akcji w stosunku 10 do 1, który zacznie obowiązywać 1 października, reakcja rynku była w przeważającej mierze negatywna.

Opóźnienie w procesorach graficznych Balckwell firmy Nvidia

W rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników firmy dyrektor generalny Charles Liang wspomniał, że nie spodziewa się znaczącej wysyłki procesorów graficznych Nvidia Blackwell przed początkiem drugiego kwartału 2025 roku.

Jeśli chodzi o czwarty kwartał, mam na myśli kwartał grudniowy, myślę, że będzie on bardzo mały. Próbka inżynieryjna o małej objętości. Zatem moim zdaniem prawdziwy wolumen musiał nastąpić w marcu przyszłego roku. I dlatego przewidujemy jedynie 26–30 miliardów dolarów. Charlesa Lianga

Firmy takie jak Microsoft i Google potwierdziły już opóźnienia w swoich raportach o zarobkach. Zatem nawet jeśli dyrektor generalny Nvidii twierdzi, że wiele dostaw zostanie zrealizowanych do końca tego roku, klienci prawdopodobnie dają prawdziwszy obraz.

Kiedy firmy odkrywają błąd projektowy na tak późnym etapie procesu produkcyjnego, jak to zrobiła Nvidia, zwykle nie jest to dobra wiadomość.

Produkcja półprzewodników to skomplikowany proces, a Nvidia i Taiwan Semiconductor będą miały dużo pracy do wykonania, aby naprawić wady. Biorąc jednak pod uwagę, że Nvidia nie ma dużej konkurencji, kilkumiesięczne opóźnienie nie odbija się na firmie.

Ma to jednak wpływ na firmę taką jak Super Micro Computer, która wydała konserwatywne wytyczne, ponieważ nie widzi dużego wpływu procesorów graficznych Blackwell na sprzedaż swoich szaf chłodniczych cieczą aż do ostatniego kwartału roku obrotowego 2025, który zakończy się w czerwcu 2025 r.

To powiedziawszy, prognozowane przychody uwzględniają już 87% wzrost rok do roku, co robi wrażenie. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że jest to dodatek do wzrostu przychodów o 110% w roku finansowym 2024.

Co mówią analitycy?

Akcje spółki otrzymały obniżkę od BofA, która przyznała im ocenę Neutralna w porównaniu z poprzednią rekomendacją Kupuj. Analitycy firmy spodziewają się, że marże spółki pozostaną na niskim poziomie pomimo oczekiwań wysokich przychodów.

Jednak fakt, że analitycy zgadzają się z prognozą firmy dotyczącą rosnących przychodów pokazuje, że branża AI w dalszym ciągu ma pozostać silna. Może to dobrze wróżyć dla spółek obsługujących infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Wells Fargo utrzymało tę samą ocenę wagową, ustalając cenę docelową na poziomie 650 dolarów. Firma uważa, że wzrost przychodów równoważy zmniejszenie marż, nie przynosząc żadnych ogólnych korzyści ani nie powodując poważnych obaw.

Zespół analityków JP Morgan pod przewodnictwem Samika Chatterjee podtrzymał rekomendację „przeważanie” i cenę docelową na poziomie 950 dolarów. Uważają, że słabe marże firmy zostały już wliczone w cenę.

Akcje były ostatnio notowane po cenie 492 dolarów, co stanowi 48% dyskonta w stosunku do ceny docelowej JP Morgan.

