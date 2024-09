Pomimo utrzymujących się wyzwań, hurtowe ceny używanych pojazdów w USA wzrosły w lipcu o 2,8%.

Wzrost cen hurtowych pojazdów używanych w lipcu był znaczącym wydarzeniem dla przemysłu samochodowego o 2,8%, co świadczy o zdolności sektora do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Ten znaczący wzrost, odnotowany przez wskaźnik wartości pojazdów używanych Manheim (MUVVI), oznacza odwrócenie poprzednich trendów i podkreśla rosnące ożywienie na rynku pojazdów używanych.

Lipcowy skok cen przeciwstawia się corocznym spadkom

Najnowsze dane MUVVI wskazują na lipcowy wzrost indeksu do 201,6, pomimo spadku o 4,8% rok do roku.

Ten wzrost z miesiąca na miesiąc wskazuje na pozytywną zmianę dynamiki rynku i sugeruje, że sektor pojazdów używanych po okresie niestabilności zyskuje na sile.

Jeremy Robb, starszy dyrektor ds. analiz ekonomicznych i branżowych w Cox Automotive, zauważa, że ten wzrost odzwierciedla poprawę wartości pojazdów w sprzedaży hurtowej, prawdopodobnie wynikającą ze zwiększonej konwersji sprzedaży i mniejszych spadków wartości pojazdów.

Robb przypisuje odbicie różnym czynnikom, w tym krótszym okresom zapadalności umów leasingowych i ograniczonej podaży w kluczowych kategoriach pojazdów.

„Spadki wartości sprzedaży hurtowej spowolniły pod koniec czerwca i tendencja ta utrzymywała się do lipca, co doprowadziło do aprecjacji w ciągu miesiąca” – wyjaśnił Robb.

Ta stopniowa stabilizacja podkreśla odporność sektora i potencjał dalszego wzrostu.

Najnowsze dane z raportu rynkowego Manheim (MMR) wskazują na serię cotygodniowych wzrostów, kwestionujących tradycyjne trendy wahań wartości.

Indeks spółek trzyletnich odnotował wzrost o 1,1% w ciągu czterech tygodni, przekraczając średnie historyczne.

Obserwacje specyficzne dla segmentu ujawniają zróżnicowane dostosowania cen w przypadku różnych typów pojazdów.

Chociaż spadki z roku na rok utrzymują się, tempo tych spadków znacznie spowolniło, a samochody średniej wielkości i kompaktowe odnotowują zauważalne wzrosty z miesiąca na miesiąc.

Rośnie sprzedaż detaliczna pojazdów używanych

Sprzedaż detaliczna pojazdów używanych wzrosła w lipcu o około 5% w porównaniu z czerwcem, chociaż spadła o 2% rok do roku.

Średnia cena detaliczna używanego pojazdu spadła w ciągu ostatniego miesiąca o 0,5%.

Z drugiej strony sprzedaż nowych pojazdów spadła o 2,0% rok do roku i 3,0% w porównaniu z czerwcem, przy sezonowo dostosowanej stopie rocznej (SAAR) za lipiec na poziomie 15,8 mln, nieco wyższym niż 15,2 mln w czerwcu.

W lipcu sprzedaż flotowa spadła o 14,0% rok do roku. Przewiduje się jednak, że nowa sprzedaż detaliczna wzrośnie o 1,6% rok do roku, przy przewidywanym SAAR detalicznym na poziomie 13,1 mln sztuk.

Ryzyko wynajmu i nastroje konsumentów

Copy link to section

Ceny ryzyka najmu i przebieg wykazywały w lipcu mieszane tendencje, a ceny jednostkowe ryzyka najmu spadły o 0,6% rok do roku.

Średni przebieg jednostek z ryzykiem wynajmu spadł o 3,0% w porównaniu z rokiem poprzednim, ale od czerwca wzrósł o 10,3%.

Nastroje konsumentów również wykazały oznaki poprawy, a wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board wzrósł o 2,6% w wyniku korzystnych oczekiwań na przyszłość.

Jednak plany zakupu pojazdu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy spadły do najniższego poziomu od dziewięciu miesięcy, a nastroje konsumentów według Uniwersytetu Michigan spadły o 2,6% w czerwcu i 7,1% rok do roku.

Znaczący wzrost hurtowych cen pojazdów używanych w lipcu sygnalizuje, że rynek jest odporny i elastyczny, pomimo ciągłych wyzwań.

Wzajemne oddziaływanie trendów specyficznych dla sektora, nastrojów konsumentów i szerszych wskaźników ekonomicznych zapewnia kompleksowy obraz obecnego krajobrazu motoryzacyjnego, oferując cenne spostrzeżenia interesariuszom z branży poruszającym się w tym dynamicznym środowisku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.