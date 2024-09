Upstart Holdings skacze o ponad 45% po przekroczeniu szacunków zysków za drugi kwartał, aktualizacja Citi: czy warto kupować?

Po imponującym raporcie o wynikach za drugi kwartał spółka Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) zaobserwowała znaczącą zmianę w spostrzeżeniach analityków.

Warto zauważyć, że Citi podwyższyło ocenę spółki z „Sprzedaj/Wysokie ryzyko” do „Neutralne/Wysokie ryzyko”, podnosząc jednocześnie cenę docelową z 15 do 33 dolarów.

Korekta ta odzwierciedla lepszą perspektywę opartą na kilku czynnikach, w tym na podwyższonym współczynniku konwersji i zmniejszonym wpływie zmiennych makroekonomicznych na straty kredytowe.

Tymczasem Piper Sandler utrzymała rekomendację „Neutralna”, podniosła jednak cenę docelową do 31 dolarów z 28 dolarów, co sugeruje ostrożną, ale optymistyczną ocenę krótkoterminowych perspektyw Upstart.

Wzrosty akcji spółek Upstart po wynikach za II kwartał

Pozytywne korekty ocen analityków nastąpiły tuż po ogłoszeniu wyników za drugi kwartał, co spowodowało dramatyczny wzrost ceny akcji Upstart.

Początkowo akcje wzrosły o ponad 25% na otwarciu rynku i nadal rosły, obecnie notując ponad 45%.

Przegląd zysków za II kwartał

Upstart odnotował EPS non-GAAP za drugi kwartał na poziomie -0,17 USD, przekraczając oczekiwania o 0,22 USD, przy przychodach w wysokości 128 mln USD, co również przekroczyło prognozy o 3,47 mln USD.

Pomimo spadku przychodów o 5,7% rok do roku, wyniki te wskazują na znaczną poprawę w stosunku do oczekiwanych.

Spółka osiągnęła wolumen transakcji, udzielając 143 900 pożyczek, wykazując solidny współczynnik konwersji na poziomie 15%, co oznacza znaczny wzrost w stosunku do wskaźnika z roku poprzedniego.

Wyniki finansowe również ujawniły pewne wyzwania, gdyż strata zysku netto wzrosła do 54,5 mln dolarów z 28,2 mln dolarów w tym samym kwartale poprzedniego roku.

Jednak wskaźniki operacyjne dają mieszany pogląd; podczas gdy dochód operacyjny i dochód netto spadły, zysk ze składek wyniósł 76,1 mln dolarów przy marży składki wynoszącej 58%.

Postępy AI i perspektywy finansowe

Dyrektor generalny Dave Girouard podkreślił znaczące postępy w modelu sztucznej inteligencji Upstart i efektywności operacyjnej jako kluczowe czynniki wpływające na wyniki kwartału.

Platforma pożyczkowa oparta na sztucznej inteligencji firmy w dalszym ciągu przyciąga i utrzymuje partnerów pożyczkowych, co stanowi kluczowy aspekt jej modelu biznesowego, który wykorzystuje technologię w celu usprawnienia procesu pożyczek osobistych.

Patrząc w przyszłość, Upstart przedstawił optymistyczne perspektywy finansowe na trzeci kwartał, prognozując przychody na poziomie około 150 milionów dolarów przy konsensusie na poziomie 135,33 milionów dolarów.

Projekcję tę potwierdzają przewidywane przychody z opłat oraz oczekiwana dodatnia EBITDA w czwartym kwartale, co sugeruje pewność co do trwałego wzrostu przychodów i potencjalnej rentowności.

Implikacje rynkowe i gospodarcze

Pozytywne perspektywy i wyniki wynikają z mieszanych wskaźników gospodarczych i wymagającego otoczenia makroekonomicznego.

Upstart Macro Index, który szacuje makroekonomiczny wpływ na straty kredytowe, wraz z komentarzami analityków, sugeruje ostrożny optymizm, ale podkreśla potrzebę utrzymywania się pozytywnych trendów, zanim będzie można z całą pewnością ustalić bardziej bycze perspektywy.

Obawy dotyczące wyceny i długoterminowe perspektywy

Pomimo obiecujących perspektyw niektórzy analitycy wyrazili obawy dotyczące wyceny, podkreślając szczególnie wysoką wielokrotność EBITDA spółki i znaczny poziom zadłużenia.

Skoncentrowanie się firmy Upstart na integracji sztucznej inteligencji w celu dokładniejszej oceny ryzyka i lepszych warunków pożyczki jest świadectwem jej pionierskiej roli w przekształcaniu branży pożyczkowej.

Jednakże ciągła potrzeba zarządzania zadłużeniem i poruszania się w zmiennym krajobrazie gospodarczym stwarza poważne wyzwania, które mogą mieć wpływ na długoterminową trajektorię wzrostu i pozycję rynkową spółki.

Po zagłębieniu się w zawiłości kondycji finansowej Upstart, pozycji rynkowej i szerszych implikacji gospodarczych, przechodzimy teraz do innego kluczowego aspektu naszej analizy inwestycyjnej.

Skupmy się na wykresach technicznych, aby rozszyfrować trajektorię cen akcji.

To badanie techniczne uzupełni naszą analizę fundamentalną, zapewniając całościowy obraz potencjału Upstart jako możliwości inwestycyjnej w sektorze fintech.

Upstart stał się ulubieńcem giełdy natychmiast po wejściu na giełdę w grudniu 2020 r., a jego akcje wzrosły powyżej 400 dolarów.

Jednak to podekscytowanie było krótkotrwałe, ponieważ wkrótce potem akcje spółki gwałtownie spadły, tracąc ponad 95% swojej wartości na początku 2023 r.

Następnie ponownie nastąpił gwałtowny wzrost z poniżej 12 dolarów do ponad 70 dolarów do sierpnia 2023 r., po czym wkrótce potem ponownie nastąpił krach poniżej 20 dolarów. Jednak od tego czasu regularnie znajdował wsparcie w pobliżu poziomu 20,60 dolarów i opór powyżej 37 dolarów.



Silny impuls wzrostowy, ale w pobliżu natychmiastowy opór

Ponieważ kurs akcji kontynuuje dziś szybki wzrost, inwestorzy muszą zwrócić uwagę na jego zachowanie w okolicach 35,1 dolarów, co stanowi 61,8% poziom zniesienia Fibonacciego z poprzedniego dołka i szczytu.

Co więcej, powinni również zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się wokół średnioterminowego poziomu oporu powyżej 37 dolarów.





Dopiero przekroczenie tych dwóch poziomów i zamknięcie powyżej nich daje możliwość tygodniowego zamknięcia, można śmiało powiedzieć, że cena akcji weszła w nowy trend wzrostowy i można rozpocząć nowe długie pozycje.



Traderzy, którzy nadal mają niedźwiedzie nastawienie do akcji, mają obecnie przed sobą ryzykowne wejście.

Należy jednak pamiętać, że wejście to wiąże się z niskim ryzykiem tylko dlatego, że poziom stop loss na poziomie 38,10 USD jest zbliżony do obecnego poziomu notowań akcji i wykazuje dużą zmienność w kierunku wzrostów, co może wiązać się z wysokim ryzykiem.



Jeśli akcje ponownie napotkają opór w okolicach 37 dolarów i zmienią się dynamika, w nadchodzących tygodniach lub miesiącach mogą spaść do poziomu 21 dolarów, kiedy będzie można zaksięgować zyski.





