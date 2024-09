Bank centralny Indii utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie 6,5% ze względu na wysoką inflację cen żywności

Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) Banku Rezerw Indii (RBI) dziewiątym z rzędu utrzymał stopę repo na stałym poziomie 6,5%, powołując się na utrzymującą się inflację cen żywności jako znaczące zagrożenie dla inflacji detalicznej.

Decyzję ogłoszono w czwartek 8 sierpnia, a nastawienie polityki pieniężnej pozostaje na poziomie „wycofania się z polityki akomodacyjnej”.

W wyniku decyzji RPP oczekuje się, że banki utrzymają obecne stopy procentowe, zapewniając niezmienioną wysokość równych miesięcznych rat (EMI) kredytów.

Stabilność ta zapewnia ulgę kredytobiorcom, którzy obawiają się potencjalnego wzrostu spłat kredytu.

RBI podtrzymał także swoją prognozę wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) na rok budżetowy 2025 na poziomie 7,2% i prognozę inflacji detalicznej na poziomie 4,5% pomimo utrzymujących się wyzwań związanych z inflacją żywności.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył w lipcu prognozę wzrostu PKB Indii w roku budżetowym 25 o 20 punktów bazowych do 7%.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy RBI wyrażał coraz większe zaniepokojenie podwyższoną inflacją żywności, która stwarza ryzyko dla ogólnej ścieżki dezinflacji.

Inflacja zasadnicza, mierzona rok do roku zmianami ogólnoindyjskiego wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI), wzrosła w czerwcu do 5,1% z 4,8% w maju. W szczególności inflacja żywności wzrosła do 8,4% w czerwcu z 7,9% w maju.

W oświadczeniu RBI stwierdziło, że

Gubernator RBI Shaktikanta Das podkreśliła potrzebę stabilności cen, aby osiągnąć wysoki wzrost, zauważając, że RPP musi zachować czujność, aby zapobiec skutkom ubocznym utrzymującej się inflacji żywności.

Bank centralny stwierdził, że oczekuje się pewnego złagodzenia inflacji cen żywności w związku ze wzrostem monsunu południowo-zachodniego i znacznym postępem w zasiewach. Zapasy buforowe zbóż w dalszym ciągu przekraczają normy.

Ustaliła, że inflacja CPI na lata 2024–2025 wyniesie 4,5%, pod warunkiem, że wystąpi normalny monsun.

Ostatnie szybkie ruchy na rynkach światowych, spowodowane napięciami na Bliskim Wschodzie, gwałtownym wzrostem jena japońskiego i obawami przed recesją w USA, zwiększyły oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA.

Madhavi Arora, główny ekonomista w Emkay Global Financial Services, powiedział:

Arora dodała jednak, że prognozy RBI dotyczące wzrostu gospodarczego w Indiach (7,2% na rok budżetowy 25) są zbyt optymistyczne, a słabsza dynamika popytu prawdopodobnie będzie utrzymywać inflację bazową pod presją.

Według wyciągu banku HDFC:

Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych znacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku tygodni – wezwania do obniżki stóp o 50 punktów bazowych już we wrześniu i skumulowane obniżki stóp o 115 punktów bazowych w 2024 r. Chociaż niektóre z tych oczekiwań wydają się nadmiernie rozciągnięta na tym etapie, rzeczywiście widzimy dużą szansę, że Fed rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych we wrześniu, co doprowadzi do obniżki o 25 punktów bazowych. Może to mieć konsekwencje dla rupii, a RBI może rozpocząć dostosowywanie swojej polityki pieniężnej do światowego cyklu stóp procentowych, aby ograniczyć wszelkie znaczące odchylenia w polityce w przyszłości.