Inflacja w Meksyku wzrosła do 5,57% w lipcu wraz ze wzrostem cen żywności i napojów

Stopa inflacji w Meksyku wzrosła do 5,57% w lipcu 2024 r., co stanowi najwyższy poziom od maja 2023 r. i przewyższa poprzednie prognozy rynkowe.

Ten znaczący wzrost, w porównaniu z 4,98% w czerwcu, podkreśla rosnącą presję gospodarczą w kraju.

Wzrost ten w dużej mierze przypisuje się ostrym podwyżkom cen w kluczowych sektorach, takich jak żywność, mieszkalnictwo, edukacja i usługi.

Główne czynniki wpływające na inflację

Narodowy Instytut Statystyki i Geografii (INEGI) podaje, że rosnące ceny żywności i napojów bezalkoholowych są główną przyczyną tendencji inflacyjnej w Meksyku.

Ceny w tej kategorii wzrosły z 6,54% w czerwcu do 7,77% w lipcu.

Warto zauważyć, że ceny owoców i warzyw wzrosły dramatycznie do 23,55%, w porównaniu z 19,73% w poprzednim miesiącu, co znacząco wpłynęło na wydatki konsumentów.

Ponadto do ogólnej inflacji przyczyniły się takie sektory, jak restauracje i hotele, edukacja, różne produkty i usługi oraz mieszkalnictwo i usługi użyteczności publicznej.

Podczas gdy stopa inflacji w restauracjach i hotelach nieznacznie spadła z 6,43% do 6,42%, koszty edukacji wzrosły o 6,37%.

Z kolei inflacja w przypadku różnych towarów i usług spadła z 5,79% do 5,54%.

Sektor mieszkalnictwa i usług użyteczności publicznej odnotował znaczny wzrost z 4,52% w czerwcu do 5,72% w lipcu, co odzwierciedla szersze wyzwania gospodarcze stojące przed konsumentami.

Inflacja bazowa i wahania miesięczne

Pomimo gwałtownego wzrostu inflacji zasadniczej, inflacja bazowa – miara wykluczająca zmienne ceny żywności i energii – nieznacznie spadła 18. miesiąc z rzędu, osiągając w lipcu 4,05%.

Jest to najniższa stopa inflacji bazowej od lutego 2021 r. i jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) odnotował w lipcu znaczący miesięczny wzrost o 1,05%, najwyższy od prawie trzech lat i przekraczający oczekiwane 1,02%.

Bazowy CPI również wzrósł o 0,32% miesięcznie, nieco powyżej oczekiwanego poziomu 0,29%, wskazując na złożoną dynamikę inflacji w Meksyku.

Analiza porównawcza stóp inflacji

W czerwcu roczna stopa inflacji w Meksyku wzrosła do 4,98%, w porównaniu z 4,69% w maju, na skutek powyborczego spadku peso w obliczu niestabilności politycznej.

Wzrost ten przypisano rosnącym kosztom w różnych kategoriach CPI, w tym żywności i napojów bezalkoholowych, restauracjach i hotelach, edukacji oraz mieszkalnictwie i usługach użyteczności publicznej.

Lipcowa stopa inflacji wynosząca 5,57% kontynuuje tę tendencję wzrostową, napędzaną przede wszystkim wzrostami cen żywności i napojów bezalkoholowych, zwłaszcza owoców i warzyw.

Innymi znaczącymi uczestnikami są restauracje i hotele, edukacja oraz mieszkalnictwo i usługi użyteczności publicznej.

Co ciekawe, choć inflacja bazowa spadła w czerwcu do 4,13%, to w lipcu uległa dalszemu obniżeniu do 4,05%.

Ten ciągły spadek odzwierciedla stopień stabilności wskaźników inflacji bazowej, pomimo zewnętrznych nacisków gospodarczych.

Dane miesięczne pokazują wyraźny kontrast pomiędzy czerwcem a lipcem. Wskaźnik CPI wzrósł w czerwcu o 0,38%, ale w lipcu wzrósł do 1,05%, co oznacza największy wzrost od prawie trzech lat.

Bazowy CPI również wzrósł z 0,22% w czerwcu do 0,32% w lipcu, nieznacznie przekraczając oczekiwania rynkowe i podkreślając zmienną presję inflacyjną.

Niedawny gwałtowny wzrost inflacji uwypukla istotne wyzwania gospodarcze, szczególnie w kluczowych sektorach.

Decydenci i analitycy będą musieli uważnie monitorować te trendy, aby poradzić sobie ze złożonością presji inflacyjnej w Meksyku i jej szerszymi konsekwencjami dla gospodarki.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.