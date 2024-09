Protesty studentów w Bangladeszu: skutki gospodarcze niepokojów politycznych szacuje się na miliardy

Niedawne protesty studenckie w Bangladeszu, które rozpoczęły się 1 lipca, spowodowały poważne zakłócenia gospodarcze, a straty szacowane są na miliardy.

Nagły wyjazd premiera Szejka Hasiny do New Delhi w Indiach w związku z niepokojami zwiększył niepewność. Obecnie laureat Nagrody Nobla Muhammad Yunus ma kierować rządem tymczasowym w Dhace, ale firmy zmagają się z bezprecedensowym charakterem ostatnich wydarzeń.

Skutki gospodarcze szacuje się na 10 miliardów dolarów

Protesty nie tylko doprowadziły do przemocy i zamieszek politycznych, ale także do znacznych szkód gospodarczych. Zaved Akhtar, prezes Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry (FICCI), poinformował, że gospodarka Bangladeszu poniosła już straty w wysokości 10 miliardów dolarów z powodu protestów studenckich, godzin policyjnych i przerw w komunikacji.

Sytuację zaostrzyło zamknięcie kluczowych gałęzi przemysłu, w tym fabryk odzieży, kluczowych dla gospodarki kraju.

Główne fabryki odzieżowe wznawiają działalność

Niektóre fabryki odzieży wznowiły działalność po czterodniowym zamknięciu, ale nadal istnieją obawy dotyczące długoterminowych szkód w handlu.

Indyjski producent odzieży z Bangladeszu przeniósł już swoją produkcję do Indii na resztę roku, co odzwierciedla szerszą niepewność. Globalne przedsiębiorstwa, które postrzegały Bangladesz jako strategiczną alternatywę dla Chin, obecnie ponownie rozważają swoje stanowisko, podkreślając pilną potrzebę przywrócenia prawa i porządku.

Bezrobocie wśród młodych i nierówność ekonomiczna napędzają protesty

Z profilu demograficznego Bangladeszu wynika, że około 67% ze 170 milionów mieszkańców Bangladeszu to osoby w wieku od 15 do 64 lat, z czego ponad jedna czwarta w wieku od 15 do 29 lat. Pomimo imponującego wzrostu gospodarczego utrzymują się znaczne nierówności i ubóstwo. W ubiegłym roku około 40% Bangladeszu w wieku 15–24 lat nie pracowało, nie uczyło się ani nie szkoliło, co podkreśla stres gospodarczy, który przyczynił się do protestów.

Niezbędne jest natychmiastowe przywrócenie prawa i porządku

Michael Kugelman, dyrektor Instytutu Azji Południowej w Wilson Center, podkreśla, że bezpośrednim celem rządu tymczasowego powinno być przywrócenie prawa i porządku. Ten krok jest niezbędny, aby zaradzić napięciom gospodarczym, które podsyciły protesty, i uspokoić inwestorów.

Niedawne zamieszanie stworzyło dla optyki „scenariusz koszmarny”, który może odstraszyć inwestorów i zagrozić stabilności gospodarki.

Rola Bangladeszu jako gracza gospodarczego

Bangladesz jest znaczącym graczem gospodarczym, nie tylko jako główny producent odzieży dla krajów zachodnich, ale także jako importer energii posiadający znaczne inwestycje w infrastrukturę z krajów takich jak Chiny i Japonia. W 2023 roku Bangladesz zaimportował towary o wartości 73 miliardów dolarów, przede wszystkim takie jak rafinowana ropa naftowa, bawełna, tkaniny i nawozy.

Niepewność wśród partnerów gospodarczych

Niepewność wywołana ostatnimi zamieszkami prawdopodobnie sprawi, że partnerzy handlowi i inwestorzy poczują się nieswojo. Michael Kugelman zauważa, że partnerzy ekonomiczni obserwują i nerwowo czekają, mając nadzieję, że nowy rząd ustabilizuje sytuację.

Niepokoje w Bangladeszu prawdopodobnie dotkną także Indie, biorąc pod uwagę historyczne powiązania i bliskie powiązania premiera Narendry Modiego i szejka Hasiny.

Perspektywa inwestorów

Partnerzy ekonomiczni i inwestorzy przyjmują ostrożne podejście, uważnie monitorując rozwój sytuacji w Bangladeszu. Nadzieją jest, że tymczasowy rząd będzie w stanie szybko przywrócić pokój i ustabilizować gospodarkę, zapewniając złagodzenie długoterminowych skutków gospodarczych protestów.

