Tokeny Uniswap i Raydium spadają; uwaga przenosi się na DTX Exchange

Tokeny zdecentralizowanych giełd, nazywanych inaczej DEX, dołączyły do reszty branży kryptowalut i przeżywają głęboką wyprzedaż. Uniswap (UNI), największy DEX w branży, spadł do 5,56 USD, czyli o ponad 66% w porównaniu z najwyższym poziomem w tym roku.

Podobnie Raydium (RAY), największy DEX na Solanie, spadł do 1,60 USD, znacznie poniżej tegorocznego maksimum na poziomie 3,30 USD. Inne tokeny DEX, takie jak Jupiter i dYdX, również gwałtownie obniżyły swoje wartości w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Ten sam trend miał miejsce w branży scentralizowanych giełd, ponieważ akcje Coinbase spadły do 180 USD, czyli o 37% w porównaniu z najwyższym poziomem w tym roku. Jednak pomimo tych kłopotów DTX Exchange działa na najwyższych obrotach, kontynuując sprzedaż tokenów.

Wolumeny giełd DEX spadły

Trend ten miał miejsce, ponieważ ostatnie dane pokazują, że wolumen obrotu na platformach DEX spadł z najwyższego punktu w tym roku. Dane pokazują, że podczas gdy wolumen wzrósł do ponad 190 mld USD w lipcu, był on niższy niż 250 USD obsłużonych w marcu tego roku.

Wolumen giełd DEX | Źródło: DeFi Llama

Ostatni spadek był spowodowany niedawną wyprzedażą Bitcoina i innych altcoinów. Po wzroście do rekordowego poziomu 73,500 USD w marcu, Bitcoin przeniósł się na rynek niedźwiedzi i w czwartek rano oscylował na poziomie 54,000 USD.

Trend ten może się utrzymać, jeśli kryptowaluty pozostaną pod presją w ciągu najbliższych kilku miesięcy, jak spodziewają się niektórzy analitycy. Powołują się oni na niedawne wyzwania spowodowane podwyżką stóp procentowych przez Bank Japonii (BoJ), która doprowadziła do znacznego odreagowania transakcji carry trade szacowanej na ponad 500 mld USD.

Wycofanie się tokenów DEX, takich jak Raydium i Uniswap, odzwierciedla spadek innych kryptowalut, takich jak Ethereum i Solana.

DTX Exchange przeciwstawia się grawitacji

Pomimo wyzwań w branży kryptowalut, jeden aktyw działa na pełnych obrotach: DTX Exchange.

Dane na jego stronie internetowej pokazują, że giełda zebrała ponad 1,23 mln USD w ciągu ostatnich kilku tygodni, co czyni ją jedną z najlepszych sprzedaży tokenów w tym roku.

DTX Exchange ma na celu zmianę branży handlu kryptowalutami i akcjami poprzez włączenie tych aktywów do jednej zdecentralizowanej platformy. Korzystając z platformy, użytkownicy będą mogli kupować i sprzedawać tysiące aktywów, takich jak kryptowaluty, forex, kontrakty różnic kursowych i towary.

Inną wyróżniającą się cechą jest to, że użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do dźwigni finansowej do 1000x podczas korzystania z platformy. Co najważniejsze, deweloperzy mają nadzieję, że platforma początkowo obsłuży ponad 175 mln USD wolumenu, co da jej zysk w wysokości 3,5 mln USD dziennie.

Część z tych zysków wróci do inwestorów VIP biorących udział w przedsprzedaży, co zapewni im solidne możliwości pasywnego dochodu.

Dlatego też zainwestowanie w token DTX daje użytkownikom szansę na wejście w posiadanie platformy, która ma zdominować rynki kryptowalut i kontraktów CFD. Na przestrzeni lat podobne projekty przyczyniły się do powstania milionerów.

Na przykład token UNI należący do Uniswap ma kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 3 mld USD, co czyni go większym niż niektóre znane firmy, takie jak GameStop, SiriusXM i AMC Holdings. Wszystkie te podmioty z biegiem lat uczyniły z inwestorów milionerów. W przeciwieństwie do memów, takich jak Dogwifhat, DTX to projekt kryptowalutowy o rzeczywistej użyteczności, co oznacza, że z czasem może dobrze sobie radzić. Token DTX możesz kupić na jego stronie internetowej.